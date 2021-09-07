桃園觀音半日遊！爽拍台版撒哈拉沙漠，趕上花季吃蓮花餐

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-08-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 鶴茶樓- 鶴頂紅茶商店(中壢中山店)、蓮荷園休閒農場 蓮子冰.蓮子餐、觀音草漯沙丘。 疫情趨緩之際，想要出門透透氣的人們，推薦到「2021桃園觀音蓮花季」去感受夏季之美，體驗坐大王蓮花，沐浴大自然氛圍及大啖美食蓮花主題餐。

鶴茶樓- 鶴頂紅茶商店(中壢中山店) | 20 分鐘

鶴茶樓整體色調走的是經典質感復古綠，店內字體設計、復古裝潢搭配老式撥盤電話，一秒走進大上海的老商行，炎炎夏日來杯清涼的飲料再出發吧！🥤🆒

蓮荷園休閒農場 蓮子冰.蓮子餐 | 3 小時

「南白河、北觀音」是一般人耳熟能詳的賞蓮熱點，北部朋友如果不想遠赴台南，不妨就近到桃園觀音區「蓮花園休閒農業區」，境內數十家休閒農場及蓮園都有種植蓮花，想要欣賞美麗的蓮花、大啖蓮花主題餐、蓮子剉冰消暑氣、乘坐大王蓮體驗。 蓮花園入園費💰$80/人（不可以抵消費） 乘坐大王蓮體驗💰$30/人 出發前做了功課，蓮荷園的大王蓮池的背後是一片落羽松，背景和藍天白雲以及蓮池搭配的剛剛好，沒有太多人工以及不協調的背景，所以在眾多家蓮花休閒農場選擇了它。👍

觀音草漯沙丘 | 2 小時

曾在IG、FB等社群網站引起洗版熱潮的人氣景點﹣草漯沙丘，綿延8.1公里的｢沿海沙漠｣的特殊地景，是台灣海岸中保持最寬廣而完整的。 來到這⚠️請帶著帽子、水壺、包腳的鞋子🥿（不然燙到不要不要）怕曬的帶陽傘，眼前的沙丘有3層樓高左右，而且超級不好爬！腳一踩就陷下去，完全不好出力，只好一鼓作氣往上爬，跟上飛輪課阻力加到最大，陡坡爬坡一樣（喘）。 草漯沙丘並無嚴格管制進出，基本上也是24小時開放，但由於這邊地處偏遠，晚上時應該也沒有路燈照明，建議還是於白天時前往，以免發生危險喔！ 離開時帶了約500g的沙回家😂，記得把鞋子內的沙抖一抖再上車哦！🚗

怎麻辣頂級鴛鴦鍋 | 2 小時

新開幕沒多久的《怎麻辣頂級鴛鴦鍋》，網路上相關資料並不多，google上的評價挺高的，現在還有5-8月壽星，幾歲送幾隻蝦🦐的活動，剛好有符合資格的我們就前往試試看。 每人低消300元，鍋底則是一人128元(湯頭鍋底可免費續加吃到飽)，鴛鴦鍋加收168元。 開胃小品、肉類、海鮮、內臟、菇類、時蔬、丸子餃子類、配菜、主食、酒水等，菜色選擇多價格並不貴。 這天在想吃的品項跟店家推薦下點餐，每一種都很好吃完全沒有踩到雷，尤其是丸子類紮實且份量足，應該是已巨大來形容吧！😆😆服務生時不時的來桌邊服務補充麻辣鴨血、豆腐、加湯。且飯後還有四川傳統甜點，真的是飽到不行，壽星活動送的🦐也非常新鮮，推薦喜歡吃麻辣鍋的朋友來試試，保證滿意。👍 廁所也有提供貼心小物，漱口水、衣物去漬劑，非常的貼心。😍

GLORIA OUTLETS華泰名品城 | 2 小時

朋友晚上入住Cozzi Blu和逸飯店，用完晚餐後逛逛outlet ，因為疫情無法出國旅遊、購物，華泰名品城的購物氛圍以及造景設計一度讓我以為自己在美國🇺🇸逛outlet（流眼淚😭）雖然價錢沒有國外相對優惠，能在這裡逛到國際精品以及各大運動品牌已經很滿足了。 之後去了飯店的酒Bar喝了點飲料🥤，飯店設備新穎，和逸飯店最特別的是-機器人🤖️客房外送服務，剛好在搭電梯時碰到機器人在做外送服務，外觀長的很像會走路的大桶子，飯店幫它打造創意企鵝🐧的造型，走到那裡都很受大人小孩喜愛。

延伸閱讀：桃園觀音|蓮花季&台版撒哈拉沙漠🏜️半日遊

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