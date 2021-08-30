四季拜訪都可以！ 一次收齊「觀霧」絕美八景+三大經典步道健行

位在新竹、苗栗交界的觀霧國家森林遊樂區，海拔約2000公尺，四季景觀分明，是夏季避暑的好去處。而處在許多美景的交集地-觀霧山莊，除了在每年三月花季時，可以欣賞全台最大株的霧社櫻盛開、枝頭掛滿如白雪的花朵的景色之外，天氣好還能遠眺著名的聖稜線，及沒有光害下、入夜後滿天的璀璨星空，豐富的生態環境加上園內擁有維護良好的六條登山步道，還有入園免門票費用，這些原因都讓觀霧近年來一直出現在許多台灣人週末輕旅行的口袋清單裡。

有幸去過三次，把觀霧（雪霸）八景--迷霧、雲海、晚霞、星空、日出、森林、巨木、聖稜線收集了大半部分的橘編，要把這些美麗的一瞬間一一分享給大家，帶大家一窺觀霧到底有多美！

▲迷霧

說到觀霧最經典的畫面，當然就是「巨木與霧」啦！處在海拔兩千多公尺的巨木群步道，因高海拔而且長年受東北季風影響，水氣含量多，所以山區大部分時候都處在雲霧繚繞的狀態，這也是為什麼這裡得名「觀霧」的由來、並且吸引各地登山客慕名前來健行的原因之一。

▲雲海

稍微看到觀霧的雲。橘編到訪時天氣都不錯，所以都沒拍到雲海翻騰的美景跟絢麗的晚霞，有點美中不足，不過換個角度想想，有缺憾反而也是好事，因為這樣橘編才有理由可以再去觀霧好幾次呀！

▲星空

▲星空

▲星空

沒有光害、空氣也很乾淨的觀霧，一到了晚上，天空就搖身一變，成為漆黑的畫布，讓滿天星空撒下點點光芒，搭配溫柔的月光，靜謐的氣氛讓人深深沉醉。

▲日出

▲日出＋聖陵線

早起的鳥兒有蟲吃！大家都備足了設備，來到了觀霧山莊前卡位、靜靜等待日出，當太陽緩緩的從遠方的聖稜線升起，那一剎那的感動，言語根本不足以形容。

▲溫暖的日光

橘編前面提到已經到訪觀霧三次，但成功追到日出就只有一次！那一刻心裡吶喊：終於被我捕捉到啦！因此紀錄這一瞬間的激動心情，希望喜愛大自然的你們也能感受到這份美麗！

▲巨木

▲巨木

▲巨木

天氣好的時候，除了雲霧繚繞的美景外，還有機會捕捉到從樹梢間流洩下來、照射進巨木林間的陽光，也就是大家俗稱的「上帝光」（或「耶穌光」），讓這裡不只有仙境感，還多了一絲絲神祕感。

觀霧三大經典步道

觀霧地區共有六條步道可走訪，分別是：蜜月小徑、榛山步道、賞鳥步道、觀霧瀑布步道、雲霧步道、檜山巨木群步道。這次橘編體驗過、要介紹給大家的三大經典步道為：觀霧瀑布步道、榛山步道、檜山巨木群步道。

步道依照 難易度 排序：

第一條： 榛山登山步道 (總健行時間：約4hrs)

榛山登山步道

榛山登山步道

距離觀霧山莊：步行約 30分鐘

難易度：●●●○○｜ 來回約4小時 (全程4.3公里)

榛山登山步道口就位於觀霧山莊旁，林道平緩好走，沿途鳥鳴聲不絕於耳；而且在不同季節會有不同的霧氣之美

第二條： 檜山巨木群步道 (總健行時間：約3hrs)

檜山巨木群步道

檜山巨木群步道

距離觀霧山莊開車約20分鐘，遊客可開車前往樂山林道6k處，再步行進入步道

難易度：●●●○○ ｜ 來回約3小時 (全程4公里)

觀霧國家森林遊憩區內有多條登山步道，最具表代表性的，非屬巨木群步道不可。因為觀霧最有名的就是巨木群，短短2.8公里的路程就可以欣賞到許多棵巨木和眺覽雪霸聖稜，更有「隱藏版仙境吊橋」，加上這條路線平易近人，平常沒有健行習慣的人，也能輕鬆駕馭，非常適合長輩和小朋友一同前往挑戰！

第三條： 觀霧瀑布步道 (總健行時間：約1.5hrs)

觀霧瀑布步道

距離觀霧山莊：步行約 15分鐘(由木棧道上行)

難易度：●○○○○ ｜ 來回約1.5小時 (全程1.5公里)

觀霧瀑布步道沿途都是高大的針葉、闊葉混合林，約只要走45分鐘就會抵達終點，奔落山谷間的觀霧瀑布即映入眼簾。

同場加映：

全台最大株雪白霧社櫻王滿開

觀霧山莊前的這株「霧社櫻」已高齡80幾歲，每年三月開花時，總是會吸引大批遊客上山賞櫻，橘編運氣很棒，剛好碰上了它盛開的一刻，趕緊留下它迷人的身影！

霧社櫻王滿開

霧社櫻王滿開

霧社櫻王滿開

合歡山健行步道推薦，最熱門好爬的三條路線：合歡山北峰、合歡山東峰、合歡山主峰！

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