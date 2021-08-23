世外「桃園」獨棟清水模咖啡廳！80坪結合藝文展覽超chill，酥炸吉拿棒沾醬必吃

甫於2019年在桃園大園開幕、坐擁獨棟且以清水模打造的複合式咖啡廳「1711 studio」，因結合展覽、文藝、空間、輕食與咖啡等特色，逐漸造成一股打卡熱，尤其自台北開車不到40分鐘，附近停車方便，更是吸引不少年輕人驅車前往，除了有各式像「玫瑰拿鐵」等人氣咖啡外，還有經典酥炸吉拿棒，熱呼呼沾一點巧克力醬必吃！

圖／美食特約萊點特別攝影

「1711 studio」是一個由清水模打造獨棟建築的文青咖啡廳，位於桃園大園環區南路，雖屬於大圓較偏僻的地帶，但擁有80坪超寬敞空間，再加上各種綠色植栽、文藝展示品與超大落地窗等裝潢配置，一杯咖啡配上一塊蛋糕，完全可以浸淫在暖陽灑進的美好之中，令人心曠神怡超放鬆。

圖／美食特約萊點特別攝影

圖／1771 Studio臉書粉專

而說到餐點，該店主打咖啡與各式輕食，首推「凡爾賽玫瑰奶茶」與「即拿即吃棒」，精緻手沖的玫瑰奶茶，光是聞起來就有淡淡的玫瑰香氣，再配上濃郁香醇的牛奶與擺盤，溫熱的剛剛好非常好喝，另外還有酥炸的即拿即吃棒（即為吉拿棒），酥脆剛炸好裹上肉桂糖霜粉，再配上融化的巧克力沾醬超罪惡，會想一口接著一口。除此之外，各式當日限定的熔岩奶蓋蛋糕也是許多甜點控的最愛。

圖／美食特約萊點特別攝影

值得一提的是，該店除了咖啡廳外，也會不定期舉辦各式展覽或工作坊，像是攝影展與花藝工作坊等，雖然地處大園較偏僻位置，宛如「世外桃源」，不妨假日揪團親朋好友走訪看看喔。

圖／1771 Studio臉書粉專

圖／1771 Studio臉書粉專

1771 Studio

臉書粉專：https://www.facebook.com/1771studio

地址：桃園市大園區環區南路71號

電話：03-386-6151

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