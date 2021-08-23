世外「桃園」獨棟清水模咖啡廳！80坪結合藝文展覽超chill，酥炸吉拿棒沾醬必吃
甫於2019年在桃園大園開幕、坐擁獨棟且以清水模打造的複合式咖啡廳「1711 studio」，因結合展覽、文藝、空間、輕食與咖啡等特色，逐漸造成一股打卡熱，尤其自台北開車不到40分鐘，附近停車方便，更是吸引不少年輕人驅車前往，除了有各式像「玫瑰拿鐵」等人氣咖啡外，還有經典酥炸吉拿棒，熱呼呼沾一點巧克力醬必吃！
「1711 studio」是一個由清水模打造獨棟建築的文青咖啡廳，位於桃園大園環區南路，雖屬於大圓較偏僻的地帶，但擁有80坪超寬敞空間，再加上各種綠色植栽、文藝展示品與超大落地窗等裝潢配置，一杯咖啡配上一塊蛋糕，完全可以浸淫在暖陽灑進的美好之中，令人心曠神怡超放鬆。
而說到餐點，該店主打咖啡與各式輕食，首推「凡爾賽玫瑰奶茶」與「即拿即吃棒」，精緻手沖的玫瑰奶茶，光是聞起來就有淡淡的玫瑰香氣，再配上濃郁香醇的牛奶與擺盤，溫熱的剛剛好非常好喝，另外還有酥炸的即拿即吃棒（即為吉拿棒），酥脆剛炸好裹上肉桂糖霜粉，再配上融化的巧克力沾醬超罪惡，會想一口接著一口。除此之外，各式當日限定的熔岩奶蓋蛋糕也是許多甜點控的最愛。
值得一提的是，該店除了咖啡廳外，也會不定期舉辦各式展覽或工作坊，像是攝影展與花藝工作坊等，雖然地處大園較偏僻位置，宛如「世外桃源」，不妨假日揪團親朋好友走訪看看喔。
1771 Studio
臉書粉專：https://www.facebook.com/1771studio
地址：桃園市大園區環區南路71號
電話：03-386-6151
延伸閱讀：
．入住台北福華「送2999元烤鴨全餐」！享下午3點退房，再贈紅酒與啤酒暢飲
．「新網球王子」咖啡店在台北開幕囉！買雙人「蜜糖金磚吐司」現折100元再送台灣獨家透卡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言