快訊

美軍徵召民航機的「阿富汗大空運」為何連鎖惹火了俄國？

高端開打首日疑傳不適 桃園1女秒倒地、1男暈眩送醫

世外「桃園」獨棟清水模咖啡廳！80坪結合藝文展覽超chill，酥炸吉拿棒沾醬必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左與圖右上／美食特約萊點特別攝影 圖右下／1771 Studio臉書粉專
圖左與圖右上／美食特約萊點特別攝影 圖右下／1771 Studio臉書粉專

甫於2019年在桃園大園開幕、坐擁獨棟且以清水模打造的複合式咖啡廳「1711 studio」，因結合展覽、文藝、空間、輕食與咖啡等特色，逐漸造成一股打卡熱，尤其自台北開車不到40分鐘，附近停車方便，更是吸引不少年輕人驅車前往，除了有各式像「玫瑰拿鐵」等人氣咖啡外，還有經典酥炸吉拿棒，熱呼呼沾一點巧克力醬必吃

圖／美食特約萊點特別攝影
圖／美食特約萊點特別攝影

「1711 studio」是一個由清水模打造獨棟建築的文青咖啡廳，位於桃園大園環區南路，雖屬於大圓較偏僻的地帶，但擁有80坪超寬敞空間，再加上各種綠色植栽、文藝展示品與超大落地窗等裝潢配置，一杯咖啡配上一塊蛋糕，完全可以浸淫在暖陽灑進的美好之中，令人心曠神怡超放鬆。

圖／美食特約萊點特別攝影
圖／美食特約萊點特別攝影

圖／1771 Studio臉書粉專
圖／1771 Studio臉書粉專

而說到餐點，該店主打咖啡與各式輕食，首推「凡爾賽玫瑰奶茶」與「即拿即吃棒」，精緻手沖的玫瑰奶茶，光是聞起來就有淡淡的玫瑰香氣，再配上濃郁香醇的牛奶與擺盤，溫熱的剛剛好非常好喝，另外還有酥炸的即拿即吃棒（即為吉拿棒），酥脆剛炸好裹上肉桂糖霜粉，再配上融化的巧克力沾醬超罪惡，會想一口接著一口。除此之外，各式當日限定的熔岩奶蓋蛋糕也是許多甜點控的最愛。

圖／美食特約萊點特別攝影
圖／美食特約萊點特別攝影

值得一提的是，該店除了咖啡廳外，也會不定期舉辦各式展覽或工作坊，像是攝影展與花藝工作坊等，雖然地處大園較偏僻位置，宛如「世外桃源」，不妨假日揪團親朋好友走訪看看喔。

圖／1771 Studio臉書粉專
圖／1771 Studio臉書粉專

圖／1771 Studio臉書粉專
圖／1771 Studio臉書粉專

1771 Studio

臉書粉專：https://www.facebook.com/1771studio

地址：桃園市大園區環區南路71號

電話：03-386-6151

延伸閱讀：

入住台北福華「送2999元烤鴨全餐」！享下午3點退房，再贈紅酒與啤酒暢飲

「新網球王子」咖啡店在台北開幕囉！買雙人「蜜糖金磚吐司」現折100元再送台灣獨家透卡

咖啡 展覽 必吃

相關新聞

世外「桃園」獨棟清水模咖啡廳！80坪結合藝文展覽超chill，酥炸吉拿棒沾醬必吃

甫於2019年在桃園大園開幕、坐擁獨棟且以清水模打造的複合式咖啡廳「1711 studio」，因結合展覽、文藝、空間、輕食與咖啡等特色，逐漸造成一股打卡熱，尤其自台北開車不到40分鐘，附近停車方便，更是吸引不少年輕人驅車前往，除了有各式像「玫瑰拿鐵」等人氣咖啡外，還有經典酥炸吉拿棒，熱呼呼沾一點巧克力醬必吃！

全台最長懸索橋、秘境湖泊、沙漠絕景！桃園10處戶外景點精選 來場防疫散心旅

桃園地區有許多自然景觀與生態園區，在疫情緩和之後，提供給悶壞了的大家出遊參考，可以呼吸大自然新鮮的空氣，曬曬太陽，讓身心更健康快樂，很適合親子、情侶朋友們輕鬆同遊唷！別忘了出遊還是要戴好口罩防疫！

大溪美食搭上熱劇《神之鄉》！ 三喜餅舖「陳媽媽手工月光餅」 桃園十大伴手禮再度引發討論

udn走跳美食／華少甫 上一篇說到我跟食女因為夯劇《神之鄉》的緣故，在父親節當天走訪大溪的普濟堂，在和平老街上逛著逛著，我們也在尋找劇中「芊月齋」所販售的大溪特產「月光餅」，據說，這是一款大

「新竹假日花市市集」解封回歸！回味20攤++心心念念的台灣小吃，滿載而歸好幸福

udn走跳美食／踢小米 今年的疫情終於降為2級了，已經三個多月沒營業的新竹假日花市市集終於回歸！小米是真正常去市集逛的愛吃鬼，很多攤販都蠻熟絡，眼見他們快3個月沒收入覺得很辛苦，當然要來支持他們

走出戶外賞美景！　0難度「鐵道自行車」之旅 帶長輩輕鬆遊龍騰斷橋

維持了2個半月的三級警戒，終於在近日調降為二級，各地景點熱區紛紛重新開放，要再次迎接久違的旅人。在苗栗的客家風情山城裡，有一個0難度的高空鐵道自行車，連長輩都能不費力就可飽覽舊鐵道風情，是時候走出戶外，好好大口呼吸新鮮空氣一番。

快收入口袋清單！ 新竹11處「戶外解悶景點」大集合 美食、景點一次打包

被關在家裡無聊到快發瘋？真的好想出門透透氣？橘編聽到你的吶喊了！（橘編自己也快發霉…）新竹10大戶外景點與在地美食幫你準備好囉～等疫情緩和一起我們再一起去感受 新竹戶外景點：1.北埔冷泉、2.新月沙灣、3.南寮漁港、4.北得拉曼、5.馬武督探索森林、6.青青草原、7.湖口老街自行車道、8.霞喀羅古道、9.關西老街、10.新竹市立動物園、11.司馬庫斯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。