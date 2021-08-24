不想人擠人就上山吧！ 在三義絕美山園樹海包圍下，享用異國美食

【圖／文：行遍天下】

疫情仍在微解封，但是餐飲部份已經有條件開放，不想要去一般餐廳人擠人，那就上山在大自然及花了30年復育不用藥不開發的絕美山園享用美食及森林浴吧！

留了最大比例的自然樹林生態環境，能與松鼠、藍鵲、畫眉、黑冠麻鷺、蝴蝶、蜻蜓、甲蟲、獨角仙等豐富動物對話。

享受與生態和平共存的幸福煮義

一心呵護大自然的「山那邊．綠葉方舟」為不讓美景被破壞下，於大片森林中只闢有約90坪左右的建築，而能心曠神怡地漫步入園，讓綠意盎然進入眼簾，一路從跳石子路、歡迎鹿的木頭造景、幸福小舖、百年土地土、老樹真諦的樟樹、茄冬樹、櫸木，再經由五葉松步道、平安棧道、綠鴨湖光、青青綠草地、方舟許願池，即可到達被樹海包覆的方舟餐廳和左岸碼頭，在鳥語與清風吹拂綠葉的沙娑聲相伴下，品味法義美食料理與精緻午茶。

先蒸再烤後炸又煎的方舟森林烤德國豬腳，搭配主廚特製的高麗菜酸菜，令人允指回味 。

自家製的水果鬆餅僅於平日供應，與口感香醇的茉香鮮果茶、沁人心脾的紫戀青蘋氣泡飲，都是熟客指名必嚐的下午茶美味。

享用過自然森林饗宴後，即可經由百合鐘樓一賞黛粉花瓣遍佈整片的春櫻，或於四月桐花五月雪在桐花小徑的山頭，邂逅純白紛飛的優美；到了初夏，於幸福步道，還能在黑夜中共賞滿山滿谷的螢火蟲，如繁星點點般閃著銀光；秋冬來臨時，更能感受漫山滿野的緋紅楓葉，如紅雲彩般落在山腰上，任何季節的每次造訪都能一起共處於幸福的那一國。

任何季節來都能欣賞不同的美麗景致。

30年不用藥不開發 絕美山園開放任何人前來

於苗栗經營三義中華藝品館多年的黃董事長，本著對在地木雕用的木頭之敬畏，對樹林有著一份濃厚情感，及取之於山林、回饋於森林的心意，而在1973年如獲至寶擁有這片在山谷中蜿蜒而上、10公頃之廣大的梯田後，便開始不再種植任何農作物，並保留養護環繞四周的參天老樹。

山那邊．綠葉方舟像是航行在樹海裡的幸福森林家園。

不僅徹底讓土地休生養息，更年年廣植百株各類樹木，在經過30年不開發也不使用農藥下，完全在愛的復育後，成就現今這座得來不易的絕美山園，讓谷地梯田重回大自然懷抱後，於2003年便將這處私有園區開放，讓任何人來到幸福的這一國，在「山那邊」如同搭乘上「綠葉方舟」航行於樹海裡的純粹之美。

友善自然的景觀餐廳內外皆有加拿大黃衫木片的裝飾，四季皆溫暖撫慰人的心靈。





景點推薦

山那邊．綠葉方舟

地址：苗栗縣三義鄉勝興村12鄰綠舟路1號

電話：037-875-868

網址：www.greenark.com.tw

營時：可預約時段為11:30／13:30／15:00

價位：方舟森林烤德國豬腳單點520元、套餐620元，紫戀青蘋氣泡飲150元、茉香鮮果茶220元、風味鬆餅280元

備註：疫情期間，每階段開放30位客人預約，其他的以現場排位。入園人數與狀況皆有管制，依據當日現場狀況。詳細情況以商家公布為準。





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