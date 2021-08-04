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花仙子新亮點！「2021桃園蓮花季」開好開滿，坐大王蓮、拍全新彩虹風箏步道

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／桃園觀光旅遊官方IG授權、IG@jiying_tseng授權、IG@iam__bi__bi授權
圖／桃園觀光旅遊官方IG授權IG@jiying_tseng授權IG@iam__bi__bi授權

花仙子盼到了夏季限定景致！原訂7月初登場的「2021桃園蓮花季」因應疫情順延，全台降級後確定於8/7低調開跑，廣達7公頃的蓮花園區已陸續開放入場，不論是徜徉荷花海、乘坐大王蓮當拇指姑娘，抑或是最新繽紛步道，都能刷新大家8月圖庫。

因應疫情延期的花季，在農民努力維護下延長了花期，讓遊客仍能賞見滿開的荷花。圖／IG@iam__bi__bi授權
因應疫情延期的花季，在農民努力維護下延長了花期，讓遊客仍能賞見滿開的荷花。圖／IG@iam__bi__bi授權

作為觀音區年度盛事的「桃園蓮花季」今年活動日期落在8/7至8/29，周邊園區已開園，讓就近民眾有機會賞花透透氣。其中各園區皆能賞見大片荷花花毯，只要與滿開的大片荷葉合照瞬間變成美麗佳人，遠景或近景都別有一番風味，漫步於荷花池上的拱橋更是頗具詩意。

水蓮之鄉休閒蓮園。圖／桃園觀光旅遊官方IG授權
水蓮之鄉休閒蓮園。圖／桃園觀光旅遊官方IG授權
蓮荷園休閒農場。圖／桃園觀光旅遊官方IG授權
蓮荷園休閒農場。圖／桃園觀光旅遊官方IG授權

此外，每回最受歡迎的「大王蓮」也已迎來最美時期，大人也能自在乘坐於大王蓮上，享受漂浮水中的刺激體驗，趁著8月一家人安排賞花半日遊亦是歡慶父親節的夢幻行程。

大王蓮承重達100公斤，躺著、坐著都行。圖／觀音區蓮花園休閒農業區臉書專頁
大王蓮承重達100公斤，躺著、坐著都行。圖／觀音區蓮花園休閒農業區臉書專頁
蓮花園遊客服務中心也能乘坐大王蓮。圖／觀音區蓮花園休閒農業區臉書專頁
蓮花園遊客服務中心也能乘坐大王蓮。圖／觀音區蓮花園休閒農業區臉書專頁

不僅如此，往年以雨傘造景成IG打卡熱點「擎雨步道」，今年換上新裝，改為鮮艷色系的彩虹風箏，步道更新增立體彩繪圖案，令人旅遊感加倍，而主會場草坪的水果裝置也有最新泰迪樂活熊造型，相信大小朋友都會愛。提醒大家防疫降級不解封，出遊記得全程配戴口罩、遵守指引，才能安心出遊、健康回家。

「擎雨步道」變身色彩繽紛的新亮點。圖／IG@jiying_tseng授權
「擎雨步道」變身色彩繽紛的新亮點。圖／IG@jiying_tseng授權

2021桃園蓮花季

活動期間：8/7-8/29
活動地點：桃園觀音區新華路一段與金華路交叉口
免費接駁車：每週六日 9:00-18:00（主會場整點發車、每小時一班）

蓮花園遊客服務中心（可乘坐大王蓮）
地址：桃園市觀音區藍埔里金華路31號
活動日期時段：8/8 09:00、10:00、11:00、13:00

水蓮之鄉休閒蓮園。圖／桃園觀光旅遊官方IG授權
水蓮之鄉休閒蓮園。圖／桃園觀光旅遊官方IG授權

水蓮之鄉休閒蓮園
地址：桃園市觀音區金華路112號（免門票）

蓮荷園休閒農場
地址：桃園市觀音區金華路690號
門票：成人80、孩童50；大王蓮30/人

除了賞花，農場還提供蓮花冰美食，作為消暑新選項。圖／桃園觀光旅遊官方IG授權
除了賞花，農場還提供蓮花冰美食，作為消暑新選項。圖／桃園觀光旅遊官方IG授權

彩虹風箏步道
google座標：25.00039, 121.1185（戶外斜對角、停車場對岸）

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