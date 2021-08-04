花仙子新亮點！「2021桃園蓮花季」開好開滿，坐大王蓮、拍全新彩虹風箏步道
花仙子盼到了夏季限定景致！原訂7月初登場的「2021桃園蓮花季」因應疫情順延，全台降級後確定於8/7低調開跑，廣達7公頃的蓮花園區已陸續開放入場，不論是徜徉荷花海、乘坐大王蓮當拇指姑娘，抑或是最新繽紛步道，都能刷新大家8月圖庫。
作為觀音區年度盛事的「桃園蓮花季」今年活動日期落在8/7至8/29，周邊園區已開園，讓就近民眾有機會賞花透透氣。其中各園區皆能賞見大片荷花花毯，只要與滿開的大片荷葉合照瞬間變成美麗佳人，遠景或近景都別有一番風味，漫步於荷花池上的拱橋更是頗具詩意。
此外，每回最受歡迎的「大王蓮」也已迎來最美時期，大人也能自在乘坐於大王蓮上，享受漂浮水中的刺激體驗，趁著8月一家人安排賞花半日遊亦是歡慶父親節的夢幻行程。
不僅如此，往年以雨傘造景成IG打卡熱點「擎雨步道」，今年換上新裝，改為鮮艷色系的彩虹風箏，步道更新增立體彩繪圖案，令人旅遊感加倍，而主會場草坪的水果裝置也有最新泰迪樂活熊造型，相信大小朋友都會愛。提醒大家防疫降級不解封，出遊記得全程配戴口罩、遵守指引，才能安心出遊、健康回家。
2021桃園蓮花季
活動期間：8/7-8/29活動地點：桃園觀音區新華路一段與金華路交叉口免費接駁車：每週六日 9:00-18:00（主會場整點發車、每小時一班）
蓮花園遊客服務中心（可乘坐大王蓮）地址：桃園市觀音區藍埔里金華路31號活動日期時段：8/8 09:00、10:00、11:00、13:00
水蓮之鄉休閒蓮園地址：桃園市觀音區金華路112號（免門票）
蓮荷園休閒農場地址：桃園市觀音區金華路690號門票：成人80、孩童50；大王蓮30/人
彩虹風箏步道google座標：25.00039, 121.1185（戶外斜對角、停車場對岸）
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