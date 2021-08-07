走出戶外賞美景！ 0難度「鐵道自行車」之旅 帶長輩輕鬆遊龍騰斷橋
【圖／文：行遍天下】
維持了2個半月的三級警戒，終於在近日調降為二級，各地景點熱區紛紛重新開放，要再次迎接久違的旅人。在苗栗的客家風情山城裡，有一個0難度的高空鐵道自行車，連長輩都能不費力就可飽覽舊鐵道風情，是時候走出戶外，好好大口呼吸新鮮空氣一番。
0難度龍騰斷橋自行車 舊山線鐵道悠哉吹風
這段曾被稱為「台灣最美鐵路支線」的路線原為三義到豐原之間，經過兩次的強震後損毀已無法使用，舊山線也在新山線軌道興建後走路歷史，在苗栗地方政府積極整頓之下2018年起改頭換面，成了可以悠哉搭著鐵道自行車飽覽沿途風景的旅遊勝地。
雖稱為鐵道自行車其實並不用費力踩踏，只需握把控制車速就可來趟0難度的鐵道之旅。共有A、B、C3種路線，最人氣的是能夠就近距離看到龍騰斷橋的C路線。悠哉從起點出發，沒多久就能看到左側壯觀的紅磚龍騰斷橋出現，宏偉地景與壯觀山勢、與山林植物共構，從鐵道高空的角度看過去格外迷人。C行程之所以讓人著迷，還有能夠穿梭舊鐵道路線的3∼6號隧道群，當車子緩緩從隧道間鑽出遠方又能眺望到下一個綠色隧道口，讓人彷彿有種穿梭時光隧道感。
抵達盡頭能眺望鯉魚潭與7號隧道口，再沿路返回停靠在南斷橋秘境，還能跟著導覽員的腳步走下斷橋橋墩旁，以近距離的角度欣賞已毀損的橋墩被榕樹盤根錯節纏繞的神秘感。
景點推薦
舊山線鐵道自行車 龍騰站
地址：苗栗縣三義鄉龍騰村4鄰外庄20-2號
電話：037-878-599
網址：舊山線鐵道自行車
價位：A路線行駛勝興站往返南斷橋秘境250元(經龍騰斷橋)、B路線龍騰站往返勝興站間200元(不經龍騰斷橋)、C路線龍騰站往返6號隧道250元(經龍騰斷橋)
備註：敬請網路預約各乘車時段
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