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桃園「巨無霸拼盤壽司」萬人激推！「大叔壽司」最低一顆免8元，線上訂購8種拼盤任選

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／大叔壽司臉書粉專
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壽司是台灣人非常喜愛的日式料理之一，各家壽司品牌在全台滿地開花，也常常因應節慶或是台灣人喜好推出特色的壽司料理，造成許多排隊人潮。這回UDN小編要推薦位於桃園中壢區的「巨無霸」份量的人氣壽司店「大叔壽司」，每每開放訂購就火速搶購一空，號稱擁有「秒殺」的人氣，一起來瞧瞧吧！

圖／大叔壽司臉書粉專
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「大叔壽司」共推出A至H系列的拼盤與單點供選擇，像是招牌的A拼盤，有海苔捲12入、龍蝦舞沙拉12入、雞柳起司捲12入、炙燒牛握壽司8入與稻荷壽司10入，54入共只要650元；若想多吃一些海鮮，可選擇B、D、E拼盤，有必吃的鮭魚握壽司、生食級頂尖干貝、天使紅蝦與旗魚等壽司。其他單點像是還有招牌海苔壽司，12入只要95元，平均一顆不用8元超划算。總共超過20種口味供選擇，CP值極高。

圖／大叔壽司臉書粉專
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圖／大叔壽司LINE官方帳號
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值得推薦的是，若是生魚片控，還可選擇「生魚片丼」的極饗鮮味系列，可選大小尺寸的綜合生魚片，大份要價600元，小份只要300元。另外需要注意的是，目前訂購方式僅採LINE官方帳號線上預訂（追蹤人數已破萬人次），最慢須於前一天訂購，不過因為人氣大爆棚，建議提前一個月預約，每晚7點收單。

圖／大叔壽司臉書粉專
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圖／大叔壽司臉書粉專
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最後，「大叔壽司」除了提供外帶自取外，現在也有外送服務囉，外送的範圍地區主要為桃園、台北、新北與新竹，會以桃園為主，台北、新北與新竹地區若要外送，可透過「好貨團購」或臉書不定期開團訂購喔。更多詳情請上臉書粉專或LINE官方帳號查詢。

圖／大叔壽司LINE官方帳號
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地址：中壢區環北路161號2樓「172巷鞋舖」

臉書粉專：https://www.facebook.com/unclesushi/?ref=page_internal

圖／大叔壽司臉書粉專
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壽司

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