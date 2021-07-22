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每顆都比50元硬幣大！ 竹北也有超大顆雞佛披薩，千葉火鍋「日式&泰式雞佛起司披薩」開箱

聯合新聞網 / 文、圖／踢小米

udn走跳美食／踢小米

這個疫情讓披薩的創意無限XD 繼PIZZA HUT 的豬血糕皮蛋搞怪口味後，前一禮拜高雄有店家推出超大顆雞佛披薩來加入戰場！而新竹粉絲們一直詢問小米是否能吃得到？ 看到我們LINE群群友分享千葉火鍋竹北店有販售後，當然馬上衝一波來開箱給大家參考啦，大家就跟著小米一起去看看吧，ＧＯ！

千葉火鍋竹北店在竹北的自強南路的喜來登飯店對面，疫情期間除了生食或熟食火鍋外帶外，還有推出披薩外帶，提醒大家披薩外帶只有限竹北店，新竹店是沒有的啊（詢問店員）。點餐方式可以透過粉絲團或電話詢問～

披薩專區

泰式雞佛起司披薩一份9吋-$358元
日式雞佛披薩一份9吋-$358元
巧克力棉花糖披薩一份9吋-$159元
超夏威夷披薩一份9吋-$179元
豪華海鮮披薩一份9时-$259元
日式帝王蟹披薩一份9吋-$200元
泰式海鮮披薩一份9吋-$219元
海鮮披薩一份9吋-$199元
葷菇披薩一份9吋-$179元
雙倍起司加價$60/一份
因披薩製作時間,需「提前30分鐘」預訂訂餐請填寫訂餐表格，請必備註取餐。

雞佛起司披薩有泰式及日式兩種不同口味～（店員會提醒客人帶回家最好用150度烤3~5分鐘再吃口感會比較好）

泰式雞佛起司披薩一份9吋-$358元
日式雞佛披薩一份9吋-$358元

日式雞佛披薩一份9吋-$358元，跟泰式的差別應該是一個淋泰式醬及九層塔，日式則是沙拉醬及柴魚片。9吋的披薩總共切8片，每一片皆有兩顆超大雞佛

愛吃雞佛的朋友應該很滿足！如此大顆的雞佛應該是來自火雞的吧

實在有夠大XD幾乎每一顆都比50元還要大呢！

除了雞佛外，他們給的起司還蠻多的耶，起司的濃郁跟日式沙拉醬也很搭，如果不敢吃雞佛的朋友可以不吃蛋蛋，單起披薩是還行。小米有聽店員指示用烤箱在150度烤5分鐘，因為起司很多還會起司呢！

此外烤過後披薩皮帶點脆度口感會比較好，不然剛帶回家時吃沒回烤的披薩皮偏軟口感較為一般。雞佛意外的沒有腥味耶，不過甜味較少，可能昨天才剛吃完石頭的土雞佛，雖然較少但真的比較甜。

雞佛配甜甜的沙拉及鹹香的起司並沒有違和感，鹹甜的口味其實還不錯，對有在吃雞佛的小米來說接受程度比皮蛋豬血糕來得高。此外建議一份披薩2~3人分享，這樣最後才不會吃太膩XD

泰式雞佛起司披薩一份9吋-$358元，其實基底是差不多，主要是起司+雞佛，再加上泰式酸辣醬及九層塔。

泰式酸辣醬的口味比較重，酸辣風味適合重口味的朋友囉，小米是較為喜歡甜甜的日式風。

另外我們還有點了豪華海鮮披薩一份9时-$259元，有蟳味棒.蝦子.花枝等，是屬於日式風的偏甜的披薩，海鮮的料算蠻多的，應該很適合小朋友食用，不過口味上較為一般般，比較沒有深刻的印象囉！

以上我們的心得分享，雞佛起司披薩口味上其實還不錯（對有在吃雞佛的朋友來說），如果想要嚐鮮的朋友不妨可以試看看，提醒披薩皮再烤脆一點再吃會比較好唷～

🌟店家資訊: 千葉火鍋-竹北都會館

🏠地址: 新竹縣竹北市自強北路20號

☎️訂餐專線：03-6681989

⏰訂餐時間：11:00 – 19:00

粉絲團: 千葉火鍋-竹北都會館

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

披薩 火鍋 海鮮 沙拉

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