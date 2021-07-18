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微解封1人1公頃！苗栗「露營防疫泡泡」每天開放20帳　半日遊1人就成行

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／勤美學臉書專頁
圖／勤美學臉書專頁

全台微解封首個週末即將結束，而全園區達40公頃的苗栗「勤美學」配合防疫特別推出限定「露營防疫旅遊泡泡」，即日起每日限量開放20頂帳篷，且限額40人，平均一人坐擁一座1公頃的足球場，完美超越社交距離，可安心享受防疫放鬆之旅。

圖／勤美學臉書專頁
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圖／勤美學臉書專頁
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勤美學疫前就是極為搶手的奢華露營區，如今因應微解封推出「防疫泡泡」，主打回歸自然的療癒旅行，特別於占地28公頃的原野森林開放20頂帳篷，每日限定40人入住，讓旅客於超寬敞環境賞景放電、徜徉大片綠意吸收芬多精。

此外，晚間還有超大尺度座位距離的「仲夏夜戶外餐桌」及彷彿走入奇幻世界的太空夢遊趣，隔日則有手作體驗，勢必讓大小朋友在山那村度過久違的兩天一夜輕旅行，活動預計截至7/31。

圖／勤美學臉書專頁
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圖／勤美學官網
圖／勤美學官網

除了兩人成行的露營之旅，防疫期間若想短暫出遊，也可選擇半日遊行程。勤美學推出「森境微旅 三村體驗」，4小時內走訪山那村、森大、好夢里三大絕美村落，漫步竹編隧道、享用自然美食，還能在「樹屋」當一日藥草人，不必揪團一人就能預約，滿足疫情下渴望透透氣的心情。

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