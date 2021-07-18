聽新聞
test
0:00 / 0:00
微解封1人1公頃！苗栗「露營防疫泡泡」每天開放20帳 半日遊1人就成行
全台微解封首個週末即將結束，而全園區達40公頃的苗栗「勤美學」配合防疫特別推出限定「露營防疫旅遊泡泡」，即日起每日限量開放20頂帳篷，且限額40人，平均一人坐擁一座1公頃的足球場，完美超越社交距離，可安心享受防疫放鬆之旅。
勤美學疫前就是極為搶手的奢華露營區，如今因應微解封推出「防疫泡泡」，主打回歸自然的療癒旅行，特別於占地28公頃的原野森林開放20頂帳篷，每日限定40人入住，讓旅客於超寬敞環境賞景放電、徜徉大片綠意吸收芬多精。
此外，晚間還有超大尺度座位距離的「仲夏夜戶外餐桌」及彷彿走入奇幻世界的太空夢遊趣，隔日則有手作體驗，勢必讓大小朋友在山那村度過久違的兩天一夜輕旅行，活動預計截至7/31。
除了兩人成行的露營之旅，防疫期間若想短暫出遊，也可選擇半日遊行程。勤美學推出「森境微旅 三村體驗」，4小時內走訪山那村、森大、好夢里三大絕美村落，漫步竹編隧道、享用自然美食，還能在「樹屋」當一日藥草人，不必揪團一人就能預約，滿足疫情下渴望透透氣的心情。
延伸閱讀：
．高雄場「奈良美智特展」開展日確定！線上預約＆入場須知搶先看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言