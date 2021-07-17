新竹不是美食沙漠！竹北在地「必吃美食7選」　秒飛美食綠洲

Claire＠ReadyGo

雖然竹北位在號稱是美食沙漠新竹的郊區，不過竹北可以說是新竹的美食綠洲，從傳統的客家美食、古早味點心、少女咖啡廳到異國風味料理，讓你在新竹也能從早吃到晚，這個周末就跟著小編的美食地圖，一起走訪竹北的人氣必吃美食吧！

#1媽媽煮火雞肉飯

店如其名，媽媽煮的雞肉飯就是想要傳遞「家」簡單卻又溫暖的味道，有別於一般雞肉飯大多是絲狀或是小碎塊狀的，媽媽煮的雞肉飯則是像在自己家吃飯一般，直接給你豪邁的火雞肉片，雞肉片不只軟嫩多汁，每一塊也都十分厚實，配上淋滿鹹香醬汁的白飯，令人忍不住一口接著一口！點餐時也可以依照自己的喜好選擇濃、中或是淡的調味，小編建議一定要加點一顆半熟蛋，半生不熟的蛋液和香嫩的雞肉片一口咬下，簡直就是幸福的味道呀。

圖 / IG@bk.liao

地址：新竹縣竹北市光明三路112號

電話：(03)558-6887

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:30｜週日公休

#2 二良脆皮烤饅頭

今年年初才新開幕的二良脆皮烤饅頭，每一顆都是手工桿製的麵團而且現烤出爐，目前店裡有三種口味分別是原味、蔥花及花生口味，花生口味更選用新竹在地的福源花生醬，小小一顆看似不起眼的饅頭，不僅吃得到外皮烤過酥脆的香味，還能吃到麵團軟Q又有些微嚼勁的口感，麵團的香氣配上些許芝麻的點綴，讓人越吃越涮嘴，難怪開幕不久就成為了新竹排隊名店，一出爐就被秒殺，可以說是2021的超人氣必吃美食！

圖 / IG@albeehsin

地址：新竹縣竹北市嘉興路358號

電話：0906-818868

營業時間：每週一、二、三、五16:00至售完

#3哭哭咖啡 KUKUKOHI

去年年底試營運的哭哭咖啡，就在高鐵站約五分鐘腳程處，整間店是以鐵皮屋搭建為主體，老闆運用植栽、窗框及老家俱營造出一種日式老宅的風格，一進到店內就能感受到濃濃的京都氣息，而店裡主要也都是販售日式甜點，櫥窗裡展示著琳琅滿目的日式和果子，精緻小巧的樣子光看就讓人垂涎三尺，每款都想品嘗呀，奶油草莓布丁口味更是店裡的招牌必點，配上一杯咖啡，就是最棒的少女下午茶組合啦

圖 / IG@omi._.lll

地址：新竹縣竹北市文興路二段140號

電話：目前無提供

營業時間：平日07:30-17:00 / 假日08:00-17:30

#4.蕃薯竹東客家麵

說到新竹怎麼能不提到客家美食呢？創始總店位在竹東地區的老街裡，是當地無人不知的老字號麵店，蕃薯竹東客家麵則是第三代的傳承，第三代改良了傳統過鹹、過於油膩的口味，同時保留傳統的客家麵食的精神，店裡的麵食都可以任意做搭配，Ｑ彈的板條、帶著些微嚼勁的麵配上鹹香的油蔥酥，就是這樣簡單純樸的味道，得以在新竹地區飄香六十餘年，除此之外，店裡點「炸菜」及「東波煙腸」也是客家人特有的美食！

圖 / IG@fanshu_noodle_bar

地址：新竹縣竹北市光明十一路23號

電話：0902-188-068

營業時間：週一至週日11:00-20:00 / 週二公休

＃5.PICCOLA ENOTECA 彼刻

想在竹北體驗異國氛圍嗎？那一定不能錯過位在竹北的成功二街上的彼刻義式餐酒館，獨棟的店面看起來十分氣派，加上老闆的精心設計，整間店從裡到位充滿了濃濃的義式風情，不只餐點好吃，店裡的每個角落也都是熱門的人氣網美打卡熱點啊！想要小酌怡情的朋友們，彼刻義式餐酒館也提供了酒質穩定且平價的各式紅白酒供選擇，不管你是想要和家人溫馨的團聚，或是愜意的和姐妹們坐在戶外喝一杯，彼刻都是一個非常好的所在。

圖 / IG@br0217

地址：新竹縣竹北市成功二街102號

電話：03-6688313

營業時間：11:30 – 14:00(假日到15:00) / 18:00 – 22:00(假日17:30開始）

#6.HIDDEN OFF

hidden off 是一家位在竹北的可愛老宅甜點店，招牌的微笑捲毛戚風蛋糕絕對是店裡的人氣必點！光是手繪的查理布朗就讓人覺得十分療癒，濕潤的蛋糕體加上綿密不膩口的鮮奶油，搭配上當季的新鮮蔬果，少女們不要猶豫趕緊出發啦！

圖 / IG@battle_food_8888

地址：新竹市北區西門街135號

電話：03-5281110

營業時間：周一~周日10:30 – 20:00 / 週二、三公休

#7.竹北透光棉花

竹北透光棉花是一家以薏仁為主體的清涼冰品店，薏仁煮透卻不會過於軟爛，濃稠的湯汁帶著些許薏仁自然的甜味，整體吃起來非常清爽不膩口，搭配上帶有客家精神的「米香」，增添了酥脆的口感，炎炎夏日，想來一碗清爽無負擔的甜品的話，推薦大家來試試！

圖 / IG@goodeatfood5827

地址：新竹縣竹北市嘉興路173號

電話：03-5220831

營業時間：週一～日 11:00-21:00

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