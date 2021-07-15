0元天然冷氣房！苗栗「隱藏版無電野營」　星級夜景＋雲海琉璃光景美翻

【何師父LOVE露營】

今晚 穿越過森林

在地平線上 急速飛行著

來吧 我發現

我的旅程 如此精彩

我的視界 環繞天際

我的選擇 就是相信

再一次 改變未來視界

馬那邦山天然湖野營地資訊一覽表：

營地注意事項 1：不公佈野營地點 請勿詢問

營地注意事項 2：私人土地 須報備才能進入

營地注意事項 3：也有私人停車場須付費

何師父碎碎念：疫情緊張 就宅在家賞賞舊圖也不錯

營地費用：0元

營地營位：無電野營

營地電話：無

營地位址：馬那邦山 天然湖步道

營地官網：無

車貼特約：無

營地衛浴：無

身心障礙設施：無設施

毛孩營地：不可

營地停車：需自行尋找就近停車位

營地民宿：無

營地電力：無

電器提供：無

手機訊號：各家電信全通

夏天露營：可 高海拔1000公尺

租借帳棚：無

營地好康 1：苗栗最美的夕陽+城市夜景(可看麗寶摩天輪)

營地好康 2：可觀賞鯉魚潭水庫全貌+卓蘭新社夜景

營地好康 3：苗栗最美的雲海琉璃光景觀 就是這了

營地好康 4：關不掉的冷氣 你一定會喜歡

營地好康 5：近苗栗大湖外食方便 石湯泡湯在附近

馬拉邦山天然湖車泊野營地海拔高度以及衛星定位圖表：

馬拉邦山天然湖，擁有苗栗最佳的全景視野，落日夕陽、雲海琉璃、觀星賞月、城市夜景，真的讓你流連忘返。

如仙境一般的雲海起伏，千變萬化的海潮景觀。

夕陽雲彩精彩連連，稀有夢幻紫色流雲，就出現在你眼前。

落日泛紅的天際，層層的迷霧山型用手機就能拍攝，真的你也可以來試試看。

波掏洶湧絕美景觀，就出現在馬拉邦山天然湖攝點，美麗絕景讓你不可置信。

從馬拉邦山也能欣賞到絕佳的城市夜景(台中北屯/西屯)

在夜間洶湧的海潮 + 上山巒起伏形成完美的畫面

延長相機快門，就能拍攝到流水般的雲海，你說漂不漂亮呢？

天然湖野營地擁有絕佳的自然美觀生態，真是全家健行踏青最棒的好地方。

更重的的就是馬拉邦山天然湖登山步道，是苗栗最佳懶人登山步道，簡單易行真是安全。

戴上耳機 舞動節奏

通過奔放的音樂旋律

我決定 跨越空間 改變未來

我決定 拋開一切 改變世界

就讓我的感覺 無終點 更無極限

何師父LOVE露營特別聲明如下：

何師父僅提供露營資訊參考，此篇文章為何師父露營遊記敘事，並不能保證你或妳去到這營地能快樂回家或是有相同的遊記敘事情節一事。心情=好營地，壞心情=處處是雷區。大自然裡很簡單，人也可以很簡單。以上照片為國際牌微單G8拍攝，除了道路指示牌調整明暗度以外，其餘皆原圖。

文章來源：一起旅行瘋Camp.何師父 FB：何師父love露營

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