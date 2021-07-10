1人1坪逛桃園「最美飯店市集」！百元餐盒、生鮮蔬菜全都有，滿額再送Buffet餐券

近期「微解封」話題正熱，各縣市作法因應疫情及民意持續變動中，而COZZI Blu和逸飯店桃園館則早在7月初，搶先將自助餐廳「逸市集」改造成「逸市場」，每週五、六、日限定登場，主打飯店品質、超市價格，並嚴格遵守一人一坪安全距離，讓大家疫情下逛得安心，採購還能省錢。

圖／COZZI Blu 和逸飯店 • 桃園館 圖／COZZI Blu 和逸飯店 • 桃園館

「逸市場」位於館內二樓，猶如飯店版「微市集」，7月每週五及週末開放民眾入場，十大主題餐檯皆延續原海濱市集的風格，提供一系列異國料理，像是百元餐盒、綜合花壽司、產地直送生魚片，多樣熟食平價帶回家。而現場也供應近百樣生鮮蔬菜、冷凍食品，還有特調飲品及甜點，冷凍臘味蘿蔔糕、咖喱調理包十分適合防疫生活。另有夢幻蘇打飲料，外帶回家配餐視覺味覺一次滿足。

圖／COZZI Blu 和逸飯店 • 桃園館 圖／COZZI Blu 和逸飯店 • 桃園館

值得一提的是，入場除了實聯制，也強調將落實一人一坪的安全距離、有效控管場內人數。而活動期間凡單筆消費滿額1500元，還能額外獲得「逸市集百匯自助餐」680元餐券，AMAZZING CLUB會員則獨享8折優惠、桃園市民卡同享9折優惠，有望成為在地居民微解封採購放風兼具的新亮點。

圖／COZZI Blu 和逸飯店 • 桃園館

逸市場

活動地點：桃園市中壢區春德路101號 COZZI Blu和逸飯店桃園館2樓

活動日期：即日起至7/31（五六日限定）

活動時間：週五17:00-20:00；週六日 11:30-13:30；16:30-18:30

圖／COZZI Blu 和逸飯店 • 桃園館

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