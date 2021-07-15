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雲夢山丘、東安古橋！ 疫後來去柿餅觀光農場，發現其實新竹很好玩~

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作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2020-11-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 味衛佳柿餅觀光農場、雲夢山丘、東安古橋。 新竹每到了秋冬就是柿子的季節～看到好多人來到這裡與一整片金黃色的柿子合照，害我也想來，來到新竹不知道要去哪的話～選擇這裡就對了。

味衛佳柿餅觀光農場 | 2 小時

很久之前就一直被網友們的新竹柿子季的風景照片燒到，立了毒誓在2020年一定要來參觀，否則將被從天上降下的巨量柿子活活K死，為了不被柿子K死，所以我今天一大早就到了衛佳柿餅觀光農場，不如所料怎麼拍都會有人，但是看到這一片滿滿金黃色的柿子，正在接受特有九降風及陽光日曬的洗禮，再看看一旁的工作人員運用古法加工製作變成一顆一顆的柿餅，搭配這撲鼻而來的香氣，真的很療癒！📌提醒大家在拍照觀賞時不要偷摸、偷吃，很不衛生‼️旁邊有賣伴手禮可以去買。

雲夢山丘 | 20 分鐘

接著在要前往第二打卡景點-安東古橋的路上，發現一個叫做雲夢山丘的景點，上網查發現裡面有一些特色建築，但其實這裡是還沒開發完的園區，如果各位需要完整體驗的話，建議等開發完再過來，我只是順路經過來瞧一眼而已，停車場旁邊是一群貨櫃屋，未來應該是要for攤販進駐，但目前沒有任何東西，一進來就看到一個三角形建築，是用許多個三角形組合成類似金字塔的造型，滿好拍照的一走進來才知道這叫台開積木概念館，繞了一圈經過了一間餐廳，還不少人，還有一個泡腳池，但我沒有進去體驗，我想有機會的話我會等園區的內容全部到齊後再過來體驗一次。

東安古橋 | 30 分鐘

還記得電影「我的少女時代」嗎？拍攝地點就是在這個古色古香的關西東安古橋，也是IG網友們的熱門打卡點，當然我也要來體會一下，橋本身的建材是使用當地著名的方解石，以至於呈現出特別的顏色以及紋理，這橋搭配一旁的河與走道，相當好拍‼️有一種回到古代的感覺👵🏻應該要穿個旗袍再配個扇子，會更適合、無違和感。

關西老街 | 30 分鐘

從東安古橋走到關西老街只需花不到10分鐘的時間，沿路會經過當地的傳統市場，非常多攤販，許多當地人也騎著摩托車來買菜買肉，提醒大家走路時需注意前後左右來車，進入到老街，從老街頭走到老街尾只需5分鐘的時間，是有許多特色餐廳與小店，但為什麼為什麼⁉️⁉️⁉️傳統菜市場其實比較比較吸引我！

漫步雲端森林廚房 | 3 小時

到了中午時刻，在新竹真的不知道要吃什麼，接著同行者說有吃過附近一間餐廳還不錯，景色也很漂亮，於是我們就殺到苗栗三義，一入園看到像極了城堡的餐廳外觀，這裡需要購買一人100元的入園券(可抵消費)，隨著服務員的帶領到了用餐處，點完餐點，等待的同時先到周圍逛逛，這漫步雲端森林廚房果不其然真的很有森林感，四周綠葉、庭院也有許多植栽，會讓人有非常chill的感覺，也有很多浪漫的小角落可以拍照，餐點的部分，我點了松露野菇雞肉燉飯，很奇特的是它們的雞肉是用炸的、皮很硬(類似唐揚雞那種)，有點搭不太上，米是使用白米，不是燉飯米，口感吃起來很軟，但香氣算夠，一旁有自助吃到飽的沙拉霸、湯、幾道小菜，會吃的很飽

崎頂車站 | 15 分鐘

接下來開始北上回台北，據說‼️據說‼️在苗栗有一個日系場景，神似「你的名字」的場景，是滿像的，但是今天下午的天氣不是很好，所以沒有拍出藍色天空的感覺☁️，如果是好天氣的話，我想應該會更美的

老兄牛肉麵 | 2 小時

經過新竹又逢晚餐時刻，當然要來吃我NNNN訪的牛肉麵‼️這間是近30年老店、更是竹科人的最愛！百吃不膩，點了蒜味半筋半肉牛肉麵，肉嫩量多，湯頭濃郁香氣十足，搭配上面的一球蒜泥，多了點微嗆辣感以及層次感，就是過癮，心滿意足地結束今天的一日遊。

延伸閱讀：其實新竹很好玩｜不知道新竹要去哪裡的看這裡

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觀光農場 老街 柿餅

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