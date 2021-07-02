名人都愛的秘境先筆記！隱身新竹深山的豪華露營地　還有山泉水泳池

【圖／文：行遍天下】

白色豪華大帳棚、夢幻樹屋、木屋以及合掌造型小屋錯落在新竹關西橫山鄉一處清幽的山坡上，如果沒有人指路，很難知道這裡藏著一處質感極佳的豪華露營地，別有洞天。

名人都愛，溫馨山谷中的豪華露營地。

隱密性高名人的最愛

佔地約2萬坪的「野漾莊園」，原本是珠寶商的私人招待所，12年前主人將這裡買下，細心種植、呵護園區內的一草一木打造成自家的渡假莊園，僅招待重要的親友以及公司員工。第二代主人Wei說，近年來露營風氣興盛，熱情、愛交朋友的父親動了念頭將這裡分享給更多喜愛山林的人，初期僅是提供自助的露營場地，到了今年初轉型為豪華露營莊園。

造型特殊的小樹屋，居高臨下可眺望整個山谷美景。

僅有一條小路通往的「野漾莊園」隱密性高受到許多名人的青睞，像是周杰倫、賈靜雯一家人，以及一些政商名人都曾選擇來這裡渡假，享受不被打擾的私人假期。

豪華帳棚、樹屋、木屋好難選擇

讓人也忍不住童心大發玩到不想下來。另外，座落在山谷C區的樹屋，因造型特殊宛如童話故事中的探險小屋，很受露營行家的喜愛，每種房型座擁不同天然美景，有選擇困難的人，不同房型各住一晚才能一解露營的癮吧！

挑高的豪華帳一點都沒有壓迫感，住起來舒服極了。

超狂晚餐高檔和牛龍蝦干貝

莊園內主打1泊4食，入住後提供精緻下午茶、水果、現烤布朗尼、手工餅乾、咖啡、茶等，最特別的是園區內種植多達40幾種有機果樹，季節對了，還可以吃到廚師現摘的山葡萄、砂糖橘或其他果物。

野奢晚餐是使用高檔食材的海陸套餐，有A5和牛套餐、伊比利豬排、海鮮盤，還有關西在地食材自助式餐點。（圖片店家提供）

晚餐食材超高檔，有A5和牛套餐、龍蝦、伊比利豬、干貝、魚類等，以及融入關西在地食材的特色自助吧，像是山蔬、仙草飲、馬告雞湯等；宵夜場提供祕製滷味、圍著營火烤棉火糖等，好吃又好玩；早餐則是自助式的中西式早餐，每一餐都讓人吃的超滿足，一點都不將就。

在樹林中的戶外場域用餐、喝杯咖啡，輕鬆享受整個山林空間。

寬敞的用餐區域大片玻璃窗透著光，彷彿就置身森林裡。

設施多不怕無聊

營區內最受歡迎的莫過於南洋風的山泉游泳池，尤其是炎熱的夏季泡在水裡，或是躺在池邊的發呆椅上都很舒服，冰涼淺淺水池也很受小朋友的喜愛。

南洋風情的山泉水游泳池，涼爽舒適又非常適合拍照。

Wei說，這裡有不少喜歡打球的住客，有些會安排先入住一兩晚後，再到鄰近的高爾夫球場打球，為了讓他們能隨時練練手感，莊園內還設有一個小高爾夫球場。此外，不像其他豪華露營地安排許多課程，野漾莊園的主人希望大家能放鬆身心，走出戶外親近自然，入住時每帳會發一張闖關的抽獎卡，工作人員在營區內及森林步道設置多個闖關站，只要散步漫遊完成闖關拿抽獎券去蓋章，隔日上午還會抽出鑽石手鍊喔！

如果想要來點冒險，跟著園區舉辦的散步尋寶闖關遊戲玩一下，挑戰成功的人還有機會參加抽鑽石手鍊活動！

大自然就是最好的畫布

有時候在露營地可以看露友隨著四季在帳外掛上不同的裝飾或是布幕，來到野漾莊園，四季更迭的景致，成了最天然的畫布。

主人花了十幾年的時間親手中下每一棵樹，妝點整個山谷。

園區內種植著數10種不同的植物、樹種，春天時園區中有滿開的櫻花，接近4月時時不時還飄著青梅的香氣；初夏時點點星光的螢火蟲在露營地飛來飛去，整片綠油油卻又涼爽的山谷，讓人覺得心礦神怡；橘紅的柿子加上漸黃的落雨松，讓人知道秋天來了；冬天還有盛開的梅花，每個季節美景都不打烊！走在乾淨舒適、打理得宜的園區中，可以體會到主人大方無私的愛護山林，並樂意將原本屬於自己的寶貝山谷分享給大家。





周邊旅遊

東安古橋

罕見五拱橋造型的東安古橋，興建於日治時代，建材皆取自當地著名的方解石，古橋下的牛欄河經過整治後，現在是風景優美的親水公園。

新竹東安古橋，是罕見的五拱橋造型，下方的牛欄河也成為必訪的親水公園。





位在中正路上，短短的關西老街是條傳統的客家街道，老舊的紅磚建築、日式派出所呈現了可愛的懷舊風情。漸漸沒落的中正路，這幾年經地方文創團隊努力，聚集了許多頗具特色的風格小店。





亞洲第一座結合生態動物園與30多項大型營樂設施的主題遊樂園，共分為4大異國風情主題村及夏日開放的水樂園，大人小孩都愛的遊樂勝地。

六福村的水豚家族與侏儒山羊、柯爾鴨、紅腿陸龜一起同居，發散呆萌能量。（圖片提供：六福村）





景點推薦

野漾莊園

地址：新竹縣橫山鄉福興村馬福89號

電話：0958-222-217

網址：www.yeyangglamping.com.tw

價位：1泊4食豪華露營，兩人房型11,800元起疫情期間園區開放時間與設施餐飲等服務，以園區公佈的為準





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