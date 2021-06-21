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桃園平價「老賊壽司」升級回歸！不畏疫情大排長龍　口味超過30種、茶碗蒸20元

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／IG@eateraaaab授權、老賊壽司店臉書專頁
圖／IG@eateraaaab授權老賊壽司店臉書專頁

在地人會秒懂！桃園營業超過20年的「老賊壽司店」為當地民眾激推銅板價美食，想吃一般都要排隊，店家今年4月因整修暫時歇業，6月回歸後生意絲毫不受疫情影響，開業首週還一度大排長龍，讓老闆急喊務必維持防疫距離、離峰時間再造訪。

圖／IG@hh12034授權
圖／IG@hh12034授權

位於桃園中正路上的老字號名店「老賊壽司」主打一系列台式壽司，蛋皮、鮪魚、鮭魚、起司乃至燻鴨應有盡有，口味多達35種，最低25元吃得到手捲、單口味壽司介於35至50元，綜合版的大花壽司一盒只要70就能吃到各式口味，整體CP值極高，累積高人氣。而內行人不得不點份蒸蛋，20元的銷魂茶碗蒸滋味被盛讚為必吃第一名，搭配壽司超療癒。

圖／IG@eateraaaab授權
圖／IG@eateraaaab授權

值得一提的是，「老賊壽司」店面4月進入整修工程，內部裝潢質感升級、經典壽司玻璃展售櫃則維持原貌，6/1重新營業立馬吸引老饕前去購買。由於店家暫時不考慮與外送平台合作，防疫期間只提供外帶，讓超夯店面再度迎來訂購隊伍，令老闆每日呼籲大家排隊務必保持防疫距離、盡量離峰時間購買。

店家昨（20日）再度發文強調，期盼民眾真的保持防疫距離，感歎「警察每天都來啊，警察伯伯很忙了！不要麻煩人家，我們自己做好做滿才能超棒」。就近居民記得做好防疫措施、隨時守住社交距離，外縣市的壽司控可先列入清單疫後再出發。

圖／老賊壽司店臉書專頁
圖／老賊壽司店臉書專頁

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