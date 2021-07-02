新竹鬧區中的秘境「Ça va小日和」！超隱密京都風咖啡館　解封下午必訪

大家去新竹玩的時候有哪些必吃的美食嗎？如果你只想得到貢丸、米粉、肉圓、鴨肉麵這類的話，可能是美食資訊太久沒更新了...其實新竹市這邊最近幾年已經有越來越多充滿個性的主題餐廳一間接著一間開，除了傳統的小吃以外還有很多不錯的選擇，比如說我之前分享過的「皿富器食」、「硬派主廚的軟嫩料理」、「覓雪」，還有已經去了但還沒寫的「柚一鍋 a pomelo's Hot Pot」、「柚子 Pomelo's Home」、「私嚐の吃飯」等都是一些我個人很推薦的餐廳，不過今天想先分享的是一間很有特色也很低調的咖啡館，它的店名叫做「Ça va小日和（ca va 小日和）」。

Ça va小日和的所在位置其實離人聲鼎沸的「新竹都城隍廟」很近，但因為不是在大馬路旁，而是在江山街的小巷弄裡，所以一般逛街的客人都不會走到這裡來。（旁邊主要是住宅區）

皇天不負苦心人，當天摸索了一會兒以後終於順著Google Map的標點終於找到它了！（地圖上並沒有把這條小巷子給畫出來）

當天進到店內以後發現我跟朋友是裡頭唯一的一組客人，老闆娘還有點驚訝說我們怎麼會怎麼知道這間店的存在的⋯

從粉絲團的簡介可以知道業者很喜歡日本京都的氛圍，希望自己開的這間店也能讓來用餐的客人感受到類似置身於京都般的感覺。

我只去過京都兩次而已，其實不太瞭解京都的咖啡館都是什麼樣的風格⋯但這間店的佈置就是很文青也很清新，有一種很靜謐又讓人很放鬆的魔力。

店內的一些陳設都很有品味，也提供了許多本雜誌、書籍供大家翻閱，在餐點上桌之前不妨到處參觀一下。

另外補充一下，這間咖啡館我一樣是三級警戒之前去的，現在疫情嚴峻，所以暫時不提供內用，應該疫情緩和、警戒等級下降以後就會重新開放⋯

這樣的環境搭配上很輕柔的音樂以及老闆娘溫柔的語調，讓人待在裡頭的時候講話也會自然變得輕聲細語，不好意思去破壞整體的氣氛。

對了～店名的「Ça va」是法文，用在疑問句有「你好嗎」的意思，但用在回答時也可以當作「我很好」，總之就是一種常見的問候語。（它也有其他的意思，但這文章不是在深入探討法文，所以簡單帶過就好）

一樓還有一個展示空間，裡面一些飾品、包包、服飾以及各種小物好像都是有在對外販售的，有興趣的話可以進來逛逛。

然後二樓還有一間「小藝室」，裡頭不定時會舉辦一些展覽，然後沒有展覽的時候好像也可以開放客人在二樓用餐的樣子...

二樓就長這樣，有點像是個小閣樓的感覺。

我去的那一次展出的主題好像是「小風景 機器人」，作者milo想表達的是機器人在旅程中試圖尋找家園、尋找伴侶以及尋找自我～

菜單方面，這裡其實是以飲料類為主，咖啡、奶茶、其他茶類大概有二十種左右，另外還有提供一些像是豆漿吐司類的輕食、飯糰組合、午茶點心之類的，有時好像也會提供限定款的定食，詳情請參考業者粉絲團的相關公告。

【小日和午茶點心盤組合餐 250元】

當天我跟朋友點的是這樣一份「小日和午茶點心盤組合餐」，內容包含四款點心，再加上一種茶品，我是覺得價格還OK，算很合理，而且擺盤還蠻用心的。

這裡的甜點都是業者自製的，聽說最招牌的是「戚風蛋糕」，有伯爵紅茶、抹茶、芒果、巧克力等口味，但每天提供的種類不一定一樣。

我這次吃到的是抹茶跟芒果口味的，抹茶的還包入了紅豆的內餡，配著滑順的奶油，甜甜蜜蜜的，好好吃～♪

這裡的戚風蛋糕本身吃起來不甜、不膩（跟一般的甜點比的話），口感算是保留有些許溼潤度的那一種，不會乾乾的，然後搭配上各種水果增加酸甜的滋味也很加分。

這個是「香蕉核桃蛋糕」，吃起來有濃濃的香蕉氣味，搭配脆脆的核桃，口感相當不錯。

再來這一份是「巴斯克乳酪蛋糕」，它的特色是外圍的部份烤到比較熟一點，比其他乳酪蛋糕更具有焦香味，不過中間的部份依舊很柔軟，吃起來一次可以嚐到兩種有反差的口感。

飲料部份這一杯是「蜂蜜柚子茶」，單點價要150元⋯但有點我們那種組合餐的話就一杯免費，我記得喝起來跟常見的韓式柚子茶差不多，不過甜度有稍微壓低一些。

朋友好像是點「奶綠抹茶」，但我沒喝，不曉得滋味如何⋯

以上就是這次的分享，我自己是覺得用餐氣氛100分，待在裡頭可以很放鬆地跟朋友聊天（不適合嗓門太大的人就是了...），然後感受老宅那種比較慢活、悠閒的氣息，甜點方面雖然不能說一吃就覺得多驚為天人的好吃，但看得出擺盤很用心，而且口味也不差，我覺得在這裡度過午茶時光是一件很愉快的事情，推薦各位等疫情緩和以後也可以來感受一下喔！

Ça va小日和

地址：新竹市北區江山街17巷之4號

電話：(03)522-3069

營業時間：禮拜三到六 11:00 ~ 18:00／禮拜日 11:00 ~ 17:00

官方粉絲團：https://www.facebook.com/cava0811/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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