東門文昌雞飯、圓環黃皮嫩雞！ 解封後來吃人氣強強滾「新竹美食」

對新竹市有一定瞭解的朋友應該都曉得在圓環這邊有一間生意非常好的「東門文昌雞飯」，開幕五、六年以來幾乎每天人潮都絡繹不絕，我好幾次想吃但經過看到門外有一、二十位客人在等都嚇到放棄，後來有一次特地平日跑去而且還是十一點出頭就到才一償宿願、吃到這家人氣強強滾的名店！

大家應該都對「海南雞」這道料理非常熟悉吧？不過這裡賣的「文昌雞」究竟是啥米挖糕呢？其實它跟海南雞也是頗有淵源...因為最早的起源是從海南省的文昌縣開始出名的，它既是一種雞的品種名稱也是菜名，網路上的資訊是說海南那邊的文昌雞都是以椰子為飼料，但台灣沒有產那麼多椰子，所以基本上是用其他的天然飼料來取代，目前在台灣有少數幾個農場、牧場有在養這種雞，身價應該是比普通常見的雞昂貴吧～

這裡無論你要內用還是外帶都必須排隊點餐，然後我有拍菜單讓大家參考，價格完全是走經濟實惠的路線，不只觀光客會慕名而來也是當地人日常會來買的庶民美食，難怪總是一位難求。

當天我們兩人點了這樣一桌，可以說是非常豐盛的一餐了。（難得來到生意這麼好的名店用餐當然要多嘗試幾道這裡的餐點～♪）

【文昌雞飯 75元】

先從招牌的「文昌雞飯」看起吧～我覺得他們的文昌雞飯還蠻大一碗公的，飯量很足，上頭通常會鋪四到五塊的雞肉（我也有參考過別人的照片），雞肉上面有一坨香噴噴的油蔥，然後再搭配桂竹筍。（竹筍有人說又脆又嫩，有人說不夠嫩，可能品質跟季節那些也有關係吧！？）

雞肉的部位是有點隨機的，有時候會被分到雞翅膀什麼的，好運的話也可能會分到雞腿，我想應該是無法指定⋯

然後他們的雞肉雞皮黃澄澄的，感覺跟「玉米雞」有點像，但吃起來不會太肥，肉質我覺得軟嫩而且有入味，不過這是說跟一般的白斬雞或土雞比的話，如果是跟某些餐廳的「海南雞」比，其實我覺得還是海南雞的嫩度略勝一籌，但文昌雞還是有文昌雞的美味之處啦！（文昌雞的皮比較Q彈）

p.s.醬汁不死鹹，沾了以後可以讓雞肉的香甜更有層次感，不會那麼單調

【文昌雞切盤小份 220元】

因為想多吃一些肉，所以我們有另外單點一盤這樣的雞肉，我自己上網查資料是有看到這種料理的作法跟海南雞的作法主要差異在於海南雞是把雞放入水中煮熟，文昌雞則是隔水清蒸而成，所以口感略有不同，然後⋯之前去吃的好幾家海南雞飯那個雞肉都有幫客人去骨，不過來這家吃雞肉就要自己動嘴剔骨了。

【雞肉乾米粉 65元】

如果你們不是那麼愛吃飯的話，他們的雞肉也可以搭配米粉或麵，乾的、湯的都可以，然後如果不要雞肉、只是淋雞汁的話售價為一碗35元。

我自己是覺得新竹的米粉品質極佳，口感Q彈有勁又帶著米香，跟油蔥、雞汁、豆芽菜、韭菜拌在一起吃還蠻香的。

【桂竹筍 35元】

另外單點的一份「桂竹筍」，是因為不曉得他們的文昌雞飯本來就有附桂竹筍才點的，如果你們都有點飯就不用另外再多點這一盤了...

【雞胗 35元】

「雞胗」一份35元，應該也是文昌雞的雞胗吧！？不過吃起來就跟一般雞的雞胗沒什麼兩樣，我自己是蠻愛這種Q脆的口感啦～

【油豆腐 20元】

這裡的油豆腐還弄得蠻好吃的，咬下去會有Juicy的感覺，然後油膏的味道恰到好處，簡單就很美味。

【燙青菜 35元】

因為要講求飲食的均衡，所以也點了一盤燙空心菜，口味就⋯蠻一般的，沒什麼特殊的感覺，它也沒特別拌什麼與眾不同的醬汁。

以上就是這次的分享啦～當天吃完以後，我朋友是說跟海南雞飯比起來，他還是比較愛吃海南雞飯，這文昌雞飯要自己剔骨，吃起來比較麻煩些⋯但我自己是覺得兩者有不同的滋味，各有各的好，如果你們喜愛品嚐各種雞肉料理的話，這一間還是推薦可以來吃一次看看，反正也不是什麼太傷荷包的大餐，就算不合口味也沒什麼損失。

東門文昌雞飯

地址：新竹市東區東門街114號

電話：(03)522-5082

營業時間：平日 11:00 ~ 14:00跟16:30 ~ 21:30／週末 11:00 ~ 21:30

公休日：禮拜一

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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