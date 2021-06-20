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不只是戶外奢華級露營！苗栗隱藏版奇幻樂園　彷彿在太空漫遊

聯合新聞網 / 行遍天下
到了夜晚點起燈，月球突然亮起彷彿墜入太空世界。
到了夜晚點起燈，月球突然亮起彷彿墜入太空世界。

【採訪報導：行遍天下】

如果無憂無慮的野奢露營只是單純的吃吃喝喝，那就太無聊了！勤美學在苗栗隱密樂園香格里拉打造出Glamping風潮後，這處隱世的奢華野營區域就不斷地翻轉戶外露營的基本想像。

從2020年開始推出的「好夢里太空夢遊」計畫，讓露營不僅只有玩耍，結合特有的場域與沉浸式燈光投影，加上請來藝術大師的再造，讓入住「好夢里」區域的村民們，即將經歷一場太空漫遊奇幻旅程。

魔幻時刻入村墜入太空起點

入住勤美學好夢里露營是一場好玩的事，村莊訂定在一整天最夢幻的魔幻時刻讓住客展開迷幻的起點，進入好夢里的開始，是入村時好玩的儀式，穿過彷彿古味十足的街道、穿梭樹叢間，可愛的三輪車是歡迎進入迷幻空間的邀請列車。

感受最迷幻的野營鮮體驗，入村即像掉入人煙稀少的太空異世界。
感受最迷幻的野營鮮體驗，入村即像掉入人煙稀少的太空異世界。

隨著夜緩緩變黑，好夢里園區的雷射光亮起，蜿蜒的小徑樹林間，屬於這村村民才擁有的大月亮緩緩變亮，抬頭看，三座造型各異、卻都散發著溫暖光暈的奇幻樹屋正等著村民們來爬樹與談心。

好夢里園區內的3座樹屋都很值得爬上去冒險。
好夢里園區內的3座樹屋都很值得爬上去冒險。

入住的帳篷裡，沁涼空調早就涼爽地吹送著清風，於是即使炎熱酷暑也能悠悠哉哉地感受一應俱全的帳篷露營旅程，在巨人的餐桌大快朵頤著每日不同的季節料理，就著燈光搖曳與瀰漫著神祕氣氛的森林自然野派氣息，紅色紫色藍色光影變換，真的有種漫遊在太空宇宙間的奇異感。

有著搖椅的「森林轉圈圈」帳是最受歡迎的選擇之一。
有著搖椅的「森林轉圈圈」帳是最受歡迎的選擇之一。

忘記煩憂感受非日常五感黑夜體驗

而入住好夢里的重頭戲，真要等待夜色全降臨後正式展開，把園區內大片森林腹地做成了一處彷彿真的可以登陸的太空梭。當夜色降臨，村民們一個個摸黑走入森林裡，進入一處「森林方舟」中參加一場考古學，藝術家把這一處空間打造成在不同時期外星人降落時留下的「遺跡」場所，村民們透過光線的引導、光束照射，可以在森林樹叢間發現太空梭遺跡、甚至坐進太空船裡，在船頭俯瞰漆黑森林被光照射成彩色的模樣。

「森林方舟探險」在夜與森林圍繞的太空船裡挖掘出土地想像和秘密吧。（圖片店家提供）
「森林方舟探險」在夜與森林圍繞的太空船裡挖掘出土地想像和秘密吧。（圖片店家提供）

或者可以往上看，飛碟造型的船隻也剛好滑翔停留在此，一切的謎樣空間留給每個人各自解讀。被光芒閃耀後回到自己的帳篷基地中，在蓮花帳篷裡或躺椅搖曳、或抱枕微躺，好友間仍熱絡討論著剛剛經歷的太空漫遊，連進入盥洗空間都要細細品味由回收廢材組成的洗手台與座椅、在地板上尋找會讓人看了會心一笑的驚世名句，這一切的非日常體驗，真心感受在好夢里，真的能如此脫離時空愜意旅行！

在巨人餐桌前、大自然擁抱下展開野營晚宴。（圖片店家提供）
在巨人餐桌前、大自然擁抱下展開野營晚宴。（圖片店家提供）

早上，就被咖啡跟在地好味喚醒吧！（圖片店家提供）
早上，就被咖啡跟在地好味喚醒吧！（圖片店家提供）

周邊小旅行

後龍好望角

登高望遠向廣闊台灣海峽，迎著夕陽結合西部台灣特有的風力發電風車望去，海與光芒的照射下，格外舒心。

車行到苗栗後龍，沿著海岸的巨型白色風力發電機組，成為當地最吸睛的特色。
車行到苗栗後龍，沿著海岸的巨型白色風力發電機組，成為當地最吸睛的特色。

後龍清海宮媽祖

2016年落成的媽祖石雕像高達32公尺，迎著海眷顧著海上船隻。使用了266塊花崗岩雕刻而成，堪稱全台最高站姿媽祖像。

全台最高站姿媽祖像在苗栗後龍，還偶有火車經過。
全台最高站姿媽祖像在苗栗後龍，還偶有火車經過。

舊山線鐵道自行車

被稱為「台灣最美鐵路支線」的路線，修築已經停駛的三義到豐原之間舊鐵道，改為觀光娛樂舊山線鐵道自行車，0難度就可暢遊。

0難度的高空鐵道自行車之旅，還能欣賞最為壯觀與美麗的龍騰斷橋。
0難度的高空鐵道自行車之旅，還能欣賞最為壯觀與美麗的龍騰斷橋。

　

景點推薦

勤美學 好夢里

地址：苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15之3號

電話：037-561-561

網址：cmpvillage.tw

價位：勤美學好夢里，大人約4,725元起、3∼11歲兒童約3,675元起，接受單帳預約與團體預約。每次檔期價格不同請洽官網

備註：疫情期間園區開放時間與設施餐飲等服務，以園區公佈的為準

　

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