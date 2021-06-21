口袋名單！ 享受「東眼山小百岳」森林浴 值得疫後再訪補充仙氣

作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2021-04-03 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 東眼山、東眼山國家森林遊樂區自導式步道、東眼山三角點。 終於把心目中的口袋名單完成一項了‼️這裡真的是一個非常值得來、很舒服的地方

東眼山 | 30 分鐘

今天起了好一個大早坐車到東眼山，不用自己開車，搭乘大眾交通工具🚌，到大溪客運就可以坐車到達東眼山囉‼️ 東眼山隱身在桃園的深山裡，是復興鄉的最高山峰唷，這邊的景緻是哪種像陽明山那樣有仙氣fu的，據說冬天來的時候也是充滿煙霧的神秘感。 到了入口需要登記基本資料並購買門票🎟，購買完後會獲得一張地圖🗺，這時才發現，原來這東眼山的園區如此寬廣，園區內有許多路線可以走，其中「東滿健行步道」全長8公km，可能需要爬個四個小時，但這個是需要提前申請的，所以我只好選擇自導式步道了🤛🏻

東眼山國家森林遊樂區自導式步道 | 2 小時

爲什麼會選擇自導式步道？原因是他剛好是繞著園區一圈的，而且可以到三角點以及瞭望台，全程4134公尺， 大約可以 2小時走完。 雖然今天天氣滿熱的，但來到這裡卻意外的涼爽，因為這裡的樹都是那種很高、可以遮掉不少陽光，而且陽光灑落而下的光斑加上風及樹葉的流動，真的更加漂亮，多樣化的植物種類，擁有滿滿的芬多精注入我的體內，感覺超舒服的。 而且每個地方都好拍，尤其是照片中有一個倒下的樹幹，可是許多網美網帥的取景之地呢

東眼山三角點 | 15 分鐘

憑著我勇猛的腳力，不知不覺...就到了最高點「三角點」，這裡可是小百岳唷‼️這個點聚集了許多山友在拍標誌，所以我只能簡單的拍一下，咦？看到一旁有一個樓梯，就給他爬了上去‼️

東眼山瞭望台 | 30 分鐘

爬上去之後才明朗，這裡是一處瞭望台，可以看到遠方的大山脈，是和大屯山及七星山相望呢，但今天能見度其實不好，霧霧的🌫，沒能看得很清楚，但都已經攻頂了，還是意思意思一下的和遠方的山景自拍一下

大溪老街 | 1 小時

揮汗了一個早上後，又到了能量補充的時間，於是搭公車回到了大溪客運，到了大溪客運後步行不到10分鐘就會到大溪老街了唷。 大溪是桃園最早發展的地方，因為早期和大陸貿易頻繁，導致形成了許多商號建築🏗、還有日治時期流行巴洛克建築風格、閩南的傳統裝飾圖案，這就是大溪獨樹一格的特色喔。

蔡記花生糖 | 15 分鐘

接著到了名產shopping time，首先要先和大家介紹的是必買的「蔡記麥芽花生糖」，果然名不虛傳，好多人在排隊，就一直聞到陣陣的花生香氣，但因為師傅們手腳非常流利，將麥芽糖一層一層的裹上花生粉，所以等候了不到10分鐘就輪到我了，一盒$130，買了兩盒，送人自用兩相宜，一旁還有賣一包包的花生糖與芝麻糖，喜歡的話也可以購買。 吃起來的口感因為層層包裹花生粉，所以和一般的花生糖吃起來不太一樣，就很像龍鬚糖版的花生糖，麥芽也不會黏牙，一次就不小心吃了兩塊，買給同事吃也廣受好評喔‼️大推‼️

福仁宮 | 15 分鐘

位於大溪老街平老街尾，有一座百年的宮廟「福仁宮」⛩，在桃園縣內算是規模大的廟宇，主要祭拜的是「開漳聖王」至今已經有200多年的歷史了呢，據說廣場有打大陀螺的文化與競賽，太酷了‼️我想這也是維繫著民眾與民眾之間情誼的一個地方與方式吧

林記蔴粩 | 15 分鐘

這家「林記花生麻荖」也是大溪老街知名伴手禮之一喔，雖然不算是歷史悠久，但也深受遊客人愛，包括我也很喜歡吃這種傳統點心，於是馬上買兩包‼️現做的拿到手的時候還有餘溫，再瞄過去就是老闆熟練的裹上麥芽糖，看了都口水直流啦～～～我選的是花生口味，吃起來花生很香又不黏牙，甜度也不會太甜，突推薦喔，帶著滿滿的伴手禮，回家去囉

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