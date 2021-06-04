甘醇順口！ 中壢「孫師傅牛肉拉麵館」喝得到純粹的清燉牛骨湯頭 溫和又清爽

眾所周知，我們中壢地區的「牛肉麵」還蠻有名的，幾間名店都生意強強滾，還展店到其他外縣市去，不過最有名的那幾家其實都是走比較重口味的路線，吃起來鹹辣夠勁，擁有眾多的忠實擁護者，但是咧～重口味有重口味的好，但也有些人偏好的是較清爽的清燉湯頭，今天要分享給你們的這間「孫師傅牛肉拉麵館」就是主打湯頭用牛大骨所熬製而成，成份天然、純粹、不加味精，保證喝起來甘醇、順口，算是「中原大學」附近一間口碑不錯的牛肉麵店喔！

店內的菜單如上圖所示（點圖可以看放大版），招牌的「牛肉麵」一碗賣120元，其實以這原物料價格飛漲的年代來說，算是很經濟實惠的定價（老闆娘有跟我說她們餐點已經凍漲很久了），然後如果你們喜歡麵歸麵、湯歸湯的話，這裡也是有提供像「牛肉乾拌麵」之類的餐點，會另外附一碗牛肉清湯在旁邊，然後除了牛肉麵以外，這裡還有「梅干焢肉飯」、「魚香乾拌麵」等也都是他們的人氣餐點。

他們的肉品都有通過相關的檢驗，尤其是豬肉部份，保證都是來自桃園當地的豬隻，而且絕對不含瘦肉精之類會危害身體的成份喔！

最近還是防疫期間，入內用餐業者都有提供感應式酒精噴霧機讓大家手部消毒。

其實我會知道這間店主要是因為我有一位住在附近的老朋友跟我大力推薦的，他說他幾乎每個月都固定會來這裡報到兩、三次，而且不只是他本人，連他的老婆和小孩都很愛這裡的餐點說～

p.s.當天我是業者11:00剛開始營業就進去用餐，所以有拍到空景，當天其實到了中午12:00左右生意就越來越好，這裡親民的定價還蠻受學生族群的親睞的

這裡的牛肉麵雖然湯頭是比較清爽的那一種，不過為了符合各種饕客的口味，店內還是提供了多元的調味料，想吃酸一點、鹹一點還是辣一點都可以自己酌量添加。

這裡的辣醬是店家自製的，主要用小辣椒、花椒、蒜頭等成份是熬製而成，對我來說辣度很高（小辣椒超辣的），不過我那愛吃辣的朋友超愛的，每次來吃麵都要加個好幾大匙下去！

還有這酸菜也是店家自己炒的，鹹香夠味，堪稱吃牛肉麵不可或缺的最佳良伴。

對了～店內有提供消暑解渴的冬瓜茶喔！愛喝幾杯可以自己去裝，像我前幾天去用餐大概喝了四、五杯以上吧～

接下來廢話不多說，就讓大家看看我們這次點了哪些美味的好料以及哪幾道是我個人推薦必點的吧～♪

小魚豆干 30元

先從小菜的部份看起吧～這裡的小菜種類還蠻多元的，均一價都是一盤30元，第一盤「小魚豆干」是業者自己炒的，調味上並沒有說非常重口味（不會很鹹），但那個魚乾的香氣有炒出來，還蠻古早味的，喜歡吃辣的朋友也可以淋一些辣醬上去。

滷豆乾和滷蛋切盤 30元

這個就沒什麼好介紹了...算安全牌，我自己是平常還蠻愛吃滷豆乾跟滷蛋的，所以嘴饞點了一份，可以自己淋些醬油膏和香油之類的來調味喔～

泡菜 30元

業者自己醃漬的泡菜，酸酸甜甜的，我覺得風味跟壽司的醋飯有點像...但很爽口、解膩，然後口感真的很清脆，我個人很愛。

豬耳朵 30元

再來這一盤是「豬耳朵」，雖然也是很多小吃店常見的小菜，不過這裡的處理到非常入味，口感Q中帶嫩，有種越嚼越香的感覺，當天我們一整桌的人都對它讚不絕口。

滷豆乾 30元

再來這個是另外一種「滷豆乾」，跟前面拼盤的吃起來完全不一樣，老闆娘說她們的這豆乾是反覆滷製三、四天而成的，難怪那個甜甜的滷汁完全都滲透進豆乾的深處，吃起來有種Juicy的口感。

牛肉乾拌麵 120元

接下來這一碗是「牛肉乾拌麵」，肉的部份是選用口感Q嫩的牛腱心去製作，然後麵條可以選擇寬麵或者拉麵（搭配白飯也可以），我們這次是選寬麵。

這裡獨門的拌麵醬味道真的很涮嘴，而且又不會有死鹹感，有點像牛肉版的炸醬，鹹甜惹味，然後牛腱心的部份切的大小很方便入口，又不會因為太細碎而失去那個咀嚼肉塊的口感。

寬麵真的很適合用來搭配這種醬汁（因為麵條可以沾附醬汁的面積比較大），均勻攪拌以後，吃起來Q彈又有勁道，不過建議大家最好是它一上桌就趕快拌來吃，不然擺太久的話會很難攪拌，而且吃起來的口感也會扣分喔～（這種乾拌麵還蠻不適合外帶的，內用趁熱吃最好吃）

這乾拌麵還有附上一碗香醇的牛肉湯，重點是...湯喝不夠的話可以免費續一次，麵吃不夠也可以免費續一次，我朋友說這種乾拌麵續麵的時候業者還會再幫客人淋上一些醬上去，十分貼心喔！

牛肉麵 120元

再來看到的就是招牌的「牛肉拉麵」了（拉麵一樣可以換成寬麵或是白飯），我覺得以賣相上來說，五大塊的牛腱心肉排成花朵的形狀看起來賞心悅目，而且有讓人食指大動的感覺說。

這肉塊吃起來又Q又嫩，還帶了一些筋，咀嚼起來肉香味滿點，而且可以感受到大量的膠質，太美味了！！！

拉麵的彈牙程度完全不輸剛才的寬麵，而且稍微泡在湯裡久一點也不會變得軟趴趴的，而且細細品味還感受得到它的麵香，我個人很喜歡這樣的口感與滋味，很推薦你們試試。

至於湯的部份，主要就是用牛大骨和洋蔥等成份去熬煮兩天以上而成，喝起來味道純粹，完全不會有死鹹，喝完以後也不會覺得口乾舌燥，有股很順口的鮮味，會讓人想一口接著一口喝下去。

牛肉麵疙瘩 120元

另外一碗是「牛肉麵疙瘩」，基本上就跟剛才的牛肉拉麵差不多，只是麵條換成了比較有厚度的麵疙瘩。

Q彈的麵疙瘩跟牛肉湯也很搭，就看你們比較偏好什麼樣的口感而已。

梅干焢肉飯 85元

再來看到的這一份是我朋友大推的「梅干焢肉飯」，聽說業者的梅干菜都是自己花了很多時間去洗的，衛生又美味。（洗梅干菜也是有技巧的，如果洗過頭的話，那個香氣也會因此而流失掉）

我覺得這樣一份其實吃起來還蠻過癮的，除了中間那一大塊焢肉看了讓人口水直流以外，旁邊還附上炒空心菜、筍絲、油豆腐跟滷味，每一樣都挺入味的，然後那些梅干根本就是白飯殺手，跟白飯拌在一起以後整個鹹香的經典滋味實在好銷魂！

豪氣的厚切五花肉片整個ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的，看起來就超誘人，肥嫩的口感讓人齒頰留香，下半部的瘦肉也燉得香軟入味，搭配梅干菜本身酸甜的滋味，實在是美味到不行～你們一定要試試啦！

蔥餅 50元

再來看到的是模樣討喜的「蔥餅」，聽說這種作法源自於宜蘭，有點神似蝸牛殼的造型。

雖然是蔥油餅的一種，但麵皮的部份其實格外乾爽、不油膩，然後裡頭的香蔥餡料蔥香濃郁迷人，不用另外沾醬就覺得非常夠味了！（但當然你想要另外搭配其他醬料一起吃也OK啦～）

餛飩湯 30元

接下來的是我朋友推薦的「餛飩湯」。

這餛飩都是業者自己包的，皮薄、餡飽滿，重點是他們的肉餡鮮甜、不膩口，我覺得調味調得恰到好處，不輸我媽包的餛飩。（老闆看我一直在拍照，所以這碗的湯刻意沒裝太滿，說我可以等拍完以後他再幫我加湯）

紅油抄手 60元

若偏好香辣一點的滋味，推薦可以改點這一份「紅油抄手」，它一份有十顆，然後淋上了特調的辣醬，一上桌就香氣逼人。

他們的辣醬就是有花椒成份的那一種，辣中帶麻，相當夠勁，不過若你們比較想品嚐到肉餡本身的鮮味的話，餛飩湯是比較吃得出明顯肉香啦～

燙青菜 30元

當天的「燙青菜」我們選擇了空心菜，還蠻大盤的，上桌時是剛燙好、沒有任何調味的狀態，大家可以自己使用醬料台的那些調味料來弄成自己喜歡的風味。

以上就是這次的分享，我覺得「孫師傅牛肉拉麵館」的牛肉麵湯頭真的不錯喝，幾種不同的麵條口感都很有勁道，肉塊的部份也燉煮到鮮嫩入味，而且又可以免費加麵和加湯，即使是食量比較大的饕客在這邊也能吃得很滿足，下次在中壢地區想吃一碗清燉的牛肉麵的話，這裡真的會是我目前的首選，在此也誠心推薦給其他愛吃牛肉麵的朋友，有機會可以來嚐嚐看老闆與老闆娘的手藝唷～我相信應該是不會讓各位失望的！

孫師傅牛肉拉麵館

地址：桃園市中壢區中北路52號

電話：(03)466-4566

營業時間：11:00 ~ 21:00

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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