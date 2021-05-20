闖入愛麗絲夢遊仙境！苗栗夢幻咖啡屋屋隱身橄欖樹園，貓咪彩繪墻太萌

【圖／文：行遍天下】

「不要問我從哪裡來⋯⋯為了天空飛翔的小鳥、為了山間輕流的小溪、為了寬闊的草原⋯⋯為了我夢中的橄欖樹∼」隨著車子越過南庄老街，漸入山林中，耳邊隨之響起這首《橄欖樹》，再隨著群樹環抱下，一棟棟彷彿童話故事中才看得見的木屋，佇立於靜謐山林間，這座隱藏在「國際慢城」南庄森林中的「橄欖樹」。

親近自然的山中童話木屋

滿是巧思創造地中海風格民宿的橄欖樹，有著如家一般溫馨的舒適感受，而曾吸引知名歌手齊豫前來入住。如今在第三代接手下，更將17年前，爺爺親自於一大片橄欖樹園裡建造的木房，保有主體木質建築裡裝飾童趣自然風的擺設，營造出可愛鄉村風格的主咖啡屋，令人於咖啡香中品嚐各式飲品、套餐、午茶及與手工餅乾，同時還有特別規劃的整面城堡造型櫃，蒐羅各式各樣手作雜貨、彩繪和併貼作品、玩偶及一系列貓咪相關商品，提供購買收藏。

咖啡廳紫屋旁的藝術家手繪貓咪彩繪牆，十分童趣可愛。

精心打造的城堡造型櫃，蒐羅繽紛的手作雜貨。

隨著橄欖樹5隻店貓們慵懶的步伐，一起穿梭在花園、步道、山中地中海造景區與藝術家手繪貓咪彩繪牆，感受繽紛夢幻的日、美、歐式混搭的萬千風情。從主咖啡屋，經由空中迴廊則可到達咖啡廳紫屋，沉醉在糖果屋般的異想世界裡，遠眺青山如黛；或是置身在山環水繞的戶外園區，在綠色植栽山連著山點綴中，於春天欣賞櫻花綻放枝頭、李子園雪白李花盛開的壯觀景色；夏夜晚風螢火蟲飛舞山邊林間的迷人綠光，更與木屋暖色燈光相映成趣，一年四季的橄欖樹日夜皆有驚喜萬分的浪漫情調。

店貓饅頭總是熱情地在園區內遊走，等待大家到橄欖樹拜訪。

十分童趣的飯菜擺盤，豐富搭佐美味可口的迷迭香雞腿套餐，能享用得到森林風味。

貓咪拉花的香醇拿鐵以及與在地甜點工作室合作的香濃巧克力餅乾，更是午後時光最好的慢活美食。





景點推薦

橄欖樹咖啡民宿

地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村42份7-6號

電話：0919-822-379

網址：www.olive-tree.tw

營時：主咖啡屋、咖啡廳紫屋10:00 ∼ 19:00（用餐請於18:00前抵達）





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