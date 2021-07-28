桃園青埔「Xpark水族館」開園！周邊一日行程列好給你，逛街、IKEA鯊魚先收藏

udn旅遊美食頻道編註：桃園青埔的八景島水族館正式恢復營運，7/27-8/31營業時間調整為上午10點至下午6點，最後入館時間為下午5點，並採全面預約制、入館實聯制、量測體溫與消毒手部，並進行人流管控，館內所有區域須全程佩戴口罩、維持1.5公尺社交距離。

作者：Funliday-站在這裡

跟著 站在這裡 於 2020-08-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 拾午gatherdelicious 、Xpark、Xpark。 很喜歡水族館的我，在得知 XPARK 要開幕後就非常期待，它不僅來自日本橫濱八景島樂園團隊，也是目前台灣最大的水族館，怎麼能錯過呢？於是找了一個平日，約了不用上班的老友一同前往，先吃個早午餐，逛水族館，再連結週邊完善的購物娛樂... 完全可以很滿的一日遊！ 雖然是和老同學出遊，不過這樣的安排倒是相當適合情侶約會呢！有想找約會行程的人要不要立馬收藏起來呢～～（笑）

第 1 天

拾午gatherdelicious | 2 小時

為了有體力逛水族館，我們決定先吃一頓早午餐，去了存在口袋名單中一段時間的 [拾午 gather delicious]... 店址位於中壢 sogo 商圈巷弄裡，牆上的馬賽克磁磚和木窗門，老屋本身就很有味道，裡面空間寬敞也相當舒適 ( ˘ ³˘)♥ 菜單主要多是飲品，主餐的選擇不多，我們都選了早午餐盤，法國麵包和可頌麵包早餐。內容還蠻豐富的，附了沙蛋、德式香腸、培根、沙拉和薯條，可頌酥鬆美味，我很喜歡。法國麵包其實就是法司吐司，覺得再甜一點會更好。飲料換成了加了桂花釀的 "桂花香" 特調咖啡，濃郁的咖啡中有淡淡的桂花香，好喝！他們的杯子也超有質感的，整個喜歡。即使平日生意也很好呢，來之前務必訂位。

Xpark | 2 小時

吃飽之後，我們便驅車前往此行的重點——XPARK！ 我們直接停在置地廣場的地下停車場，暑假人潮眾多，我們花了一些時間才順利找到停車位；而若是搭高鐵或機捷前來，就得穿過華泰名品城的空橋，先接到新光影城，再到水族館了。 目前 XPARK 的運作方式是 10:00~18:00 每兩小時一場（週六日增加 20:00 場），只在 KKday 上販售，需在指定的場次時間入場，但不限參觀時間。我們是買 12:00 的票，抵達水族館入口時約莫 12:30，即使開放入場半小時，仍然大排長龍！立馬後悔這時來蹭這熱潮～ 哈哈哈哈 (;´༎ຶٹ༎ຶ`) -- 整個水族館有三層樓，分為幾個展區： 1樓：X Cafe、漫步叢林、潮間戲灘、世外桃源 2樓：福爾摩沙、癒見水母、虛實互動、企鵝奇遇 3樓：珊瑚潛行、暖海生機、雨林探險、寒帶行凍、深海尋秘 一般狀況估計兩個小時可以逛完，但剛開幕又適逢暑假，人潮爆多，我從進去到離開可是花了近 4 小時，每一缸多少都要等或擠一下，也花了時間在排水母、等表演，真的是腿都軟了！

Xpark | 2 小時

每一區都有重點生物，但有時太眼花瞭亂或著人多嘈雜，總是會錯過些什麼。我整理幾個重點給大家： ▪️福爾摩沙▪️ 呈現台灣的海洋資源，也是全館最大缸。有數量多到驚人的銀鱗鯧和多隻鮫魚鯊魚（但少了像美麗海那樣大型的鯨鯊我還是覺得少了亮點。 ▪️珊瑚潛行▪️ 弧形展缸無死角欣賞滿滿的珊瑚群。地板也以投影呈現出繽紛圖樣，十分夢幻。 ▪️暖洋生機▪️ 分成許多小缸的熱帶魚群，人氣最旺的莫過小丑魚啦，還有不停環旋的岔頭燕魟，姿態優美。 ▪️雨林探險▪️ 熱帶環境模擬得很逼真，還不時傳來閃電光影和雷聲轟隆。最想看長鼻浣熊，但整個展區都是牠的活動範圍，小傢伙不知躲到哪裡去了。黑白皇冠魟也超美。 ▪️寒帶行凍▪️ 兩隻圓滾滾的麻斑海豹，好迷人，一直讓人想追著跑！還有波妞原型太平洋圓鰭魚，不知說牠是醜還是可愛。另外還有仿造海浪拍打下與巨大昆布組成的海洋森林隧道。（寒帶溫度真的低很多，越逛越冷，大家可以偏一件薄外套～） ▪️虛實互動▪️ 這是親子同樂的一區，可以在平板上選自己喜歡生物來著色，完成後會在牆上的投影海洋出現。 ▪️癒見水母▪️ 各種水母，飄來飄去真的療癒。其中一缸無鏡面海月水母很適合拍網美照，竟然排了一堆人，還有工作人員在指揮！因為朋友想拍大概排了快半小時才輪到（暈） ▪️企鵝奇遇▪️ 呆呆傻傻的國王企鵝，還有在水裡超活潑的麥哲倫企鵝，絕對是 XPARK 最吸睛的一區，這麼近距離看企鵝，真的好可愛啊～～ ▪️與眾同樂▪️ 觀賞飼育員和可愛動物們互動展演的地方，但他們不做特別的技術表演，就是和動物們做一些簡單的互動。時間表似乎還沒有明確的規劃，我們也是跟著大家坐了一會瞎等。後來出現的是海獅，會跟著飼育員的指揮，匍匐翻身或是在水裡旋轉製造水花，相當可愛。聽說還有熊狸、水豚和山羊老師～ 來到這裡千萬別錯過。 ▪️Xcafe by PRONTO▪️ 逛累了可以在這裡坐坐，不過人太多，我們就只停留了一下，看看企鵝下潛到這裡的隧道來玩，這個設計真是超有心的啦！ -- 好幾個朋友問我值得嗎？畢竟門票 550 實在不便宜。我雖然沒去過橫演八景島，但日本的水族館也過去沖繩美麗海和大阪海遊館，XPARK 整體是有那個質感的，門票沒有比較貴，生物多樣性夠、兼具台灣水域特色、還有不少具話題的人氣動物明星... 非常可以！特別是親子客群，小朋友肯定很喜歡的。如果還沒去過大型水族館的，可以安排一下，也可以解一下無法出國的悶唷～

桃園新光影城 | 15 分鐘

逛完 XPARK 出口就緊鄰著新光影城，如時間夠充裕，又剛好有想看的電影，也可以安排一下。 而這裡餐廳美食也不少，但... 滿滿都是人啊，可能逛完都順道來這用餐了吧？我們索性放棄，去華泰看看好了。從新光影城二樓的空橋就可以直接連接華泰名品城一期和捷運站。

GLORIA OUTLETS華泰名品城 | 1 小時

明明是桃園人，高鐵站來了好幾次，結果這還是第一次逛華泰名品城。可能我在 outlet 沒有什麼消費力吧？並不會急著來逛。 不過這裡弄得真的很像日本那種集結大品牌、開在什麼郊區的大型 outlet，除了有街道造景，路很寬，店也很大間，逛起來挺舒服。那天還好沒下雨，接近傍晚的時候晚霞搭上造景，有種魔幻感呢～ (⊃｡•́‿•̀｡) 目前有已經開到第三期，整個範圍超廣，建議大家若有想買什麼，先查好位置，否則真的也是會走到一個腳爆炸。但看了一下，比較好買的大概就是一些運動或服飾品牌吧！

明月館 명월관 韓定食韓國烤肉 華泰店 | 1 小時

後來我們逛到華泰名品城三期那，實在是有點餓了，就到 [명월관明月館韓國烤肉韓定食-華泰店] 用餐... 三期是新蓋的，餐廳沒那麼多，就是幾間裡選了比較想吃的。 我點了馬鈴薯豬肉鍋，但真的是馬鈴薯加豬肉，和一堆香料去煮，不是我預期的那種馬鈴薯排骨湯。也不難吃，就是略顯單調，吃到後面只覺得滿嘴胡椒味。朋友的部隊鍋倒是看起來非常豐富。小菜都還不錯吃，可以免費續的。

IKEA宜家家居 桃園店 | 2 小時

吃飽了又有體力了，最後到 IKEA 逛一下。也是一整個好久沒逛 IKEA 了～ 因為有可能大包小包提出來，若不是自行開車前來，建議是放在最後唷！ 桃園店也挺用心做了一些佈景，主角當然是現在 IKEA 最夯的鯊魚布偶啦！開在這裡似乎有和 XPARK 結合的感覺呢，之後會不會推出其他水族生物呢 ʕ•ᴥ•ʔ 下午的韓式料理吃得有點空虛，又有點懷念瑞典肉丸的味道，結果逛一逛又跑去吃東西了！哈哈哈哈

延伸閱讀：桃園青埔｜Xpark 水族館 & 週邊購物娛樂一日行程

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