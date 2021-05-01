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搭機捷能到！桃園「大古山野百合花季」登場　逾萬株雪白花朵＋花海鞦韆必拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@lilianwang_tw授權、IG@molly888666授權
圖／IG@lilianwang_tw授權IG@molly888666授權

北台灣純白花海加一！桃園5月除了有首屆繡球花季，蘆竹區公所「2021大古山野百合花季」即日起也已唯美登場，現場種有超過16000株野百合，搭配精美裝置藝術、精彩市集與農事體驗，勢必讓遊客美拍放電一網打盡。

圖／IG@molly888666授權
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圖／IG@lilianwang_tw授權
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今年度「大古山野百合花季」串聯山腳社區、山鼻社區、大古山休閒農業區，共同打造特色郊遊亮點，主會場規劃了萬株以上的台灣特有種植物野百合，野百合、白百合、粉百合、黃百合、香水百合、黑百合、水仙百合種類應有盡有，免上山即可欣賞絕美花景，搭配360度環繞的綠油油美景超療癒。

圖／IG@lilianwang_tw授權
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此次花季以「農趣 Outdoor」為主題，設有許多讓人快門停不下來來的造景，其中隱身花海的網美盪鞦韆可謂必拍場景，坐在乾燥花鞦韆上，繽紛花毯就在眼前，任一角度都飄仙氣。周邊也有巨大牧草圈、迎賓木板門、竹林秘境等，童趣設置大小朋友都會愛，截至5/30都能拍。

圖／IG@lilianwang_tw授權
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值得一提的是，花季特別劃分賞花區、市集區及農遊區，除了美麗花毯，首兩日特別串聯在地農場推出農事體驗活動，包含淘米體驗、與小鹿近距離接觸，景觀餐廳「海灣星空咖啡廳」、「151高地」也同步祭出特色餐點，還有農趣市集能逛。

圖／IG@molly888666授權
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配合活動，即日起每逢假日現場將實施道路交通管制，大家可善用公共運輸，搭乘機場捷運到A10山鼻站，站前有接駁車可搭乘，也可走路10分鐘內可到，交通親民指數極高。另外，因應本土疫情加重，5月底前的活動將採人數總量管制，以室內500人、戶外1000人為限，提醒大家出外賞花勿忘做好防疫措施喔！

2021大古山野百合花季

地點：山腳里集會所週邊農地（山外路與山腳街口）
地址：桃園市蘆竹區南山路三段274巷9號（導航山腳夜市）
展期：即日起至5/30
活動：主題活動5/1至5/2；5/8魔術表演、5/9音樂會

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