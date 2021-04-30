「新竹x苗栗」2天1夜！ 一次分享舒服放鬆好拍景點+滅火爆雷景點

作者：Funliday-Jeannie 一直玩

跟著 Jeannie 一直玩 於 2020-12-31 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 Linger131coffee.滯在咖啡所、新瓦屋客家文化保存區、辛志平校長故居。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

第 1 天

Linger131coffee.滯在咖啡所 | 2 小時

店門口寫著一行字「一杯耽誤你的咖啡」，我說照片裡這個玻璃屋小空間讓我心甘情願被耽誤，實在太放鬆、太舒服了！ 跨年完的第一站找到這間在新竹高鐵站附近的咖啡廳，評價不錯，輕食餐點跟咖啡都很棒，就這樣過了一個發呆又快樂的下午呀！

新瓦屋客家文化保存區 | 1 小時

雖然新竹友人前天才說新瓦屋客家文化保存區很無聊，但恰恰好有這個稻草藝術展，除了可愛的稻草屋，還有農田裡才能見到的稻草卷堆，小朋友在這爬上爬下，撞來撞去也都是稻草軟軟的，蠻安全！ 不過說到客家文化保存區本身，雖然只是些古厝，走走拍拍也花了我們些時間，天氣好什麼景都無敵呀！

辛志平校長故居 | 1 小時

轉角遇到古蹟的一站！辛志平校長故居就坐落在熱鬧的新竹市區當中，是在城市裡的靜謐小角落！ 辛志平校長是新竹中學第一位非日籍的校長，一生奉獻教育，平時就會招待一些因故家遠無法常回家的學生們，到二二八時期，還運用日式房子的機關保護了一些被追殺的孩子，真的非常偉大！ 百年建築保存的很完整，隔壁是原本的教師宿舍已經重建為餐廳，風格也挺日式，但歷史的斑駁感對我來說還是精彩一些呀！

鳳崎落日步道 | 2 小時

2021年的第一個夕陽，太美！逃離台北就為這溫暖的冬陽，不曬好曬滿對不起自己！ 鳳崎日落步道全長來回約要兩個小時，不過全程都算是蠻平緩好走，途中也看見很多長輩當作散步運動，因為起點就在半山腰了，穿過樹林看出去就是面向夕陽的一片平原，夕陽光束所及都被染成了橘色，超美的呢！

第 2 天

峨眉湖環湖步道 | 2 小時

連連假都人潮不多的冷門景點，Google地圖上還顯示英文Ximaopu，有點莫名，吊橋入口也非常隱密，吊橋不算長，但是蠻晃的，不過穿過峨眉湖的景色非常清幽，對岸是大自然文化公園，是個宗教聖地，還有座約17層樓高的彌勒佛像，據公告所示，還常常被無人機攻擊呀！可能是因為近日中南部缺水，湖水水位偏低，河床都裸露生草，台北若能多分一點水源給中南部就好啦！

苗栗落羽松秘境 | 2 小時

說到這個景點，當天回家就看到新聞斗大的爆雷景點就上榜了！我覺得落羽松秘境本身沒什麼問題，就是遊客太多啦！ 把滿滿人頭刪除筆之後的確是一個仙境！但讓人一肚子火的就是停車場，大部分爆紅的景點附近不乏百元薛海的停車點，遊客願打願挨就算了，走到景點還要二十分鐘以上，停車場沒有註明真的是很母湯啦！ 誇張的是雖然經過一個幽幽的竹林，但繼續前行是一個斜到我感覺腳尖都要岔出鞋子的坡道，長輩或是推嬰兒車的爸媽根本走不下去，直接像把一百元丟到水裡，周邊甚至是有許多不肖接駁生意人啊！令人生氣呀！

長青之森 | 2 小時

長青之森位於苗栗竹南濱海森林遊憩區，周邊還有些正在建造規劃的痕跡，有些不明所以、不能遮雨、不能擋風的裝置，在夕陽照射下，光影還蠻好拍的呢！ 而且遊客超少，走起來很舒服，綿延的海岸線空無一人，遠處矗立著建於海上的風力發電，夕陽時分的美，讓我好感動，剛跨完年看到這幕景象，相信今年一定會更好的呀！

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