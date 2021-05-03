新竹湖口新豐美食！老皮牛肉麵「低消只要90元＋豆花吃到飽」

開車途經新竹的新豐一帶時，眼睛喵到這家老皮牛肉麵，令人驚訝的是，竟然有專屬停車場，而且一看裡面還不少人在用餐。我馬上覺得狀況一定不單純，因為牛肉麵店開到有專屬停車場，這生意要很好很好才能有這本事啊～而且新豐這條1省道上也算是熱鬧，竟然有空地可以拿來當專屬停車場，這一定頗具餐飲實力，所以就決定真的停進來吃碗老皮牛肉麵看看了。

店內的裝潢有種說不上來的美感。絕對是比一般牛肉麵店要講究很多，但我好像有一點不太懂得欣賞理解這種裝潢與牛肉麵的組合，我能認同的是店家對用餐環境的用心啦！反正麵好吃最重要，希望不會讓我失望呀！

油豆腐做成這樣當小菜讓大家取用，感覺好像是招牌，有點厲害～當然不會錯過它。

但最驚人的來了，大家擠在這邊幹嘛？竟然是豆花吃到飽！

豆花吃到飽到底是哪招？我真的從來沒聽說過豆花吃到飽，而且還是與牛肉麵在一起的組合，這真的太有趣了，也難怪生意好到有專用停車場啊！

可以豆花配糖水。

也可以豆漿配豆花。

豆花表現不能說是有如名店般的華麗奪目，但也都是真材實料，不會吃起來有敷衍了事或參水過多之感，很實在啊！

來看看老皮牛肉麵的菜單，光是麵就有不少種，而且還有炒飯燴飯。想想也是，都能開這麼一大間店面了，菜色肯定不會少的呀！

我們就簡單拿了油豆腐和豬頭皮。豬頭皮表現的還不錯，但是油豆腐並沒有想像中的厲害，主要是口感有點偏老，我們都喜歡裡面嫩一點的油豆腐。

重點是這碗牛肉麵 NT$130 到底好不好吃呢？

裡面的牛肉塊是又多又大，口感味道也相當好，製作不馬虎耶！130 元的售價對我這種天龍國天龍區的人來說覺得超划算！

麵條口感也很好，重點是這碗牛肉麵的湯頭，我非常喜歡耶！它是帶點甜味的走向，醇厚不死鹹，有油脂但不會浮誇黏口，是那種喝一口湯後就有點停不下來的迷人風味。至此我真的懂了，難怪老皮牛肉麵的生意可以這麼好，好到開這麼大一間店面還有專屬停車場，因為這碗牛肉麵確實值得！有實力！

查了一下老皮牛肉麵的 Google 景點評價，竟然有超過 6400 則以上的給分，平均也超過 4 分以上，表示有不少人給了五分的滿分啊！

其實進店時就不難發現用餐的多屬在地人，全家大小一起來的居多，而且大家不是只有吃麵，吃燴飯的人也不少，甚至有專門來吃燴飯的，所以我與朋友商量一下，那也點一盤燴飯來試試看好了，於是點了我們都有興趣的沙茶牛肉燴飯 NT$135。

好吃耶！這是我愛的沙茶牛肉燴飯口味！沙茶味濃且勾芡後的醬汁也夠厚，菠菜維持一定的口感，牛肉雖然不可能用上什麼安格斯或和牛那種高級貨，就是一般牛肉，但是與沙茶拌炒的鹹香入味，整體與米飯的融合感也很棒很順口，雖然價格比我想像中的高，但確實是夠水準的燴飯，難怪放眼望去有那麼多人都在吃燴飯。

整體來說，我覺得牛肉麵的價格是真的便宜，而且不是因為他便宜所以我才說好吃，這牛肉麵的味道和牛肉的份量口感等，在台北賣個 180 元可能也不會過份。燴飯的價格比我想像的貴，但看在它很好吃的份上我還是很推薦給喜歡燴飯的人。最後別忘了豆花吃到飽啊～吃牛肉麵配豆花當餐後無限量甜點這真是太有趣了。

老皮牛肉麵

新竹縣湖口鄉新興路306號 (Google景點老皮牛肉麵點此)

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」