走入宮崎駿筆下「天空之城」　苗栗夢幻古堡內享用牛排獅子頭及森林浴

【圖／文：行遍天下】

詩人泰格爾說：「天空沒有翅膀的痕跡，而我已飛過！」帶著詩意般的主人，領略人生意義，笑稱如同神話中的愚公移山，在2004年和一群伙伴傻傻地來到苗栗三義與大湖交界處，沿著鯉魚潭水庫、彎過一圈又一圈才能抵達約500公尺高的山上，花了4年時間開闢早期這塊種植水果農作物的山林土地，打造成一座夢想中的世外桃源。

彷彿天空之城的古堡座落在一片森林之中。





距離天空最近的樹屋城堡

猶如日本神級動畫大師宮崎駿電影「天空之城」般的場景而命名的園區，在初建之時，為實踐生態工法，採用耗時耗工的傳統駁坎大石疊砌技法，而以長達兩年半的時間才將山中古堡疊砌完成，同時也孕育出許多動植物與生態鏈，因此在園內每座建築旁皆設有生態池，讓這座仿舊的天空古堡滿溢南歐風情的奇幻森林氣息。

在攀附蔓藤綠葉的城牆內，則可於城門、塔樓、鐘樓內一覽山景湖畔的幽靜，享用主廚採收園內種植的錫蘭橄欖、四季橄欖所製作出的釀醋、醃泡、美酒及清爽的南洋小點等隱藏版的橄欖美食；還有品嚐高成本料理的法式芥末籽燒烤小牛排、焗烤巴西龍蝦和紐西蘭菲力牛排等私房主餐，享有貴族等級的絕品美味。

不過多烹調的半隻焗烤巴西龍蝦和6盎司紐西蘭菲力牛排，肉質甜嫩鮮明，是色香味俱全的食足澎湃海陸大餐。

天空之城另還特別將曾於1992年於台中市綠園道旁開設的鳥人餐廳於此重現，把藝術家手作的鐵雕欄杆、鳥籠等零件於此混搭出日式和峇里島氛圍，再將蔬食賦予新型態，呈現無負擔的多樣化口感，而能品味全素的紅燒獅子頭套餐。

登高天空古堡用餐，徜徉仙氣飄飄的花草世界。

藝術家蔡尉成利用回收的鐵件，製成擬人化的爬蟲動物、鳥 類、花卉佈滿天空之城各處。

紅燒獅子頭（全速）蔬食套餐包含豆腐漿、香菇、豆薯、未來肉、大白菜等特製的料理，還可搭配義式羅勒麵包、主廚清湯和養生醋飲、手工甜點，讓你大飽口福。





景點推薦

天空之城

地址：苗栗縣大湖鄉新開村十份33號

電話：037-951-815

網址：天空之城

營時：週一9：00∼17：00、週二9：00∼19：00(最晚18：45入園、用餐最晚至20：00，視天氣狀況彈性調整





行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」