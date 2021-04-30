苗栗「黃金梯田露營區」免裝備露營好Chill！加碼銅鑼美拍景點推薦

你有多久沒去露營了呢？無論你是露營新手，還是想要懶人露營，免搭收帳、免攜帶配備的免裝備露營是最適合你的選擇。座落在苗栗觀光重鎮—銅鑼的「黃金梯田露營區」，提供舒適的盥洗環境和完整裝備，讓來露營的你只要跟好友輕鬆開心玩就好。小編幫你詳盡介紹營區環境還有附近的必去景點給你，讓我們來去黃金梯田露營區露營去！

黃金梯田營區介紹

苗栗黃金梯田露營區-簡介＃1

營區介紹

▲苗栗黃金梯田露營區。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

位在苗栗縣銅鑼鄉的黃金梯田免裝備露營區，春有綠芽新發、夏有稻浪波湧、秋有杭菊花海、冬享茶香滿溢，一年四季美景更迭。在這些美不勝收的自然環境裡，讓小編最難忘的就是營區的大草原，大草原在陽光照耀下發出的光澤超級美～在上面赤腳漫步和朋友一起野餐很是享受。

介紹完自然環境小編和大家分享一下營區其他的設施服務，營區提供衛生乾淨的盥洗空間、配備齊全的烹煮器材，營主秉持「你想得到的我都有，你想不到的我也都準備，露營不需要的在這裡你絕對看不見。」讓沒什麼露營經驗的人不用擔心只要帶自己的盥洗衣物就好，也能讓露營愛好者好好享受這裡的露營配備，下次自己去露營時有想添購什麼就更有想法一些。

苗栗黃金梯田露營區-簡介＃2

本質旅行

▲苗栗黃金梯田露營區。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

營區除了好環境和熱情的招待，並沒提供太多體驗服務，而是讓大家回歸「露營」的純粹，那就是「盡情放鬆、享受聚會」。讓第一次露營的你以最輕鬆的方式喜歡露營，深愛露營的人也能感受露營原汁原味的本質。不添加過多的活動安排用減法的方式，讓人貼近露營本身。

在這裡露營更多的樂子要自己找，你可以在這邊佈置帳篷、在草地上野餐、在傍晚和你的好朋友一起乾杯烤肉。原以為三點Check in 後會很無聊的小編發現，我跟朋友在做這些簡單不過的事情時，時間好像失蹤一樣根本不需要我去想要怎麼「打發」它，在黃金梯田讓人深刻體會減法旅行不用趕時間，只要享受純粹而本然的歡樂氛圍就是最大的幸福。

營區交通方式與地理位置

黃金梯田座落在海拔150公尺的小丘陵，佔地約4500坪，營區距離銅鑼火車站不到3公里路程，大家可以自行驅車前往，或搭乘火車到銅鑼火車站後叫計程車上山，四人座轎車費用大概是150元。

大眾運輸：搭至銅鑼火車站，再搭計程車前來營區。銅鑼計程車粉專＆電話

自行開車：Google Map搜尋「銅鑼黃金梯田」，每帳提供車位乙個。

帳篷內外介紹

苗栗黃金梯田露營區-帳篷＃1

寢室帳

▲苗栗黃金梯田露營區-帳篷內部。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

黃金梯田免裝備露營區提供多款帳篷和方案，每帳能入住1~8人，無論是情侶約會還是好友相揪都沒有問題。除了讓大家入住時下最夯的鐘型帳外，還有提供跟寵物一起入住的白宮帳，讓你可愛的毛孩一起旅行！

▲苗栗黃金梯田露營區-帳篷寢具。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

帳篷內配有營燈、充電線、手電筒、電扇、延長線、寢具，帳內空間非常大、高度也很夠可以讓成人在裡面站立，寢具的部分包含羽絨枕被，並套上像飯店一樣的潔白床被套讓人用起來很安心。

苗栗黃金梯田露營區-帳篷＃2

客廳帳

▲苗栗黃金梯田露營區-寢室帳＆客廳帳。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

此外各方案除了以上的寢室帳也提供炊事用客廳帳，讓大家晚上可以在這邊烤肉小酌，客廳帳內也配有卡式爐和多樣炊具配備非常完整。

盥洗設施與烹飪器材

苗栗黃金梯田露營區-設備＃1

盥洗設施

▲苗栗黃金梯田露營區-盥洗空間。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

身為女森的小編出去玩就是想要美美的，盥洗衛浴設備對我來說超重要！黃金梯田的浴廁帶有大自然風情的設計，結合蝴蝶、瓢蟲的裝飾和木質調的元素，淋浴間裡還提供精油沐浴乳、洗髮精，洗髮乳是小編超愛的木質調，淋浴間內有多個層架讓大家可以放東西，不用怕帶衣服進去沒地方放。

▲苗栗黃金梯田露營區-盥洗設備。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

淋浴間外有大面的木質色調鏡子和吹風機，讓大家露營不狼狽也能水噹噹，超大面的鏡子讓我們整帳的女生隔天都在這邊化妝，不用窩在帳篷裡化非常chill～

苗栗黃金梯田露營區-設備＃2

烹飪器材

▲苗栗黃金梯田露營區-炊煮工具。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

住的部分簡介完後，吃的可不能少！苗栗黃金梯田免裝備露營區提供各式炊具，如：煮水壺、卡式爐、湯鍋湯杓、平底煎鍋鍋鏟、碗盤、刀具砧板、抹布等...大家可自行攜帶食材來烹煮，也可加購園區的烤肉組合。

▲苗栗黃金梯田露營區-烤肉食材。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

從雙人共享餐到10人團餐，營區通通幫你準備好，用新鮮多樣的食材滿足你的味蕾，牛、豬、雞、魚、季節時蔬通通有，份量更是「乾那呷Buffet」，在晚上領食材時營區的人員超有自信的說：「很多客人都會吃不完、吃太飽！」小編還把晚上剩的吐司隔天煎成法式吐司當早餐。無論你是吃不完還是想自己帶食材的朋友，在盥洗室旁邊就有一個大冰箱有冷藏和冷凍空間可以冰食物。

▲苗栗黃金梯田露營區-營區免費提供油鹽烤肉醬。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

露營可以玩什麼

露營活動推薦＃1

瘋玩空拍

▲苗栗黃金梯田露營區-空拍體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

黃金梯田路營區每週六加碼免費空拍服務，用俯拍的超美視角為你留下青春美照！除了躺在草地上大家一起排字比星星，你也可以像我們一樣擺出超浮誇動作演繹出跑進帳篷的感覺，空拍機會由營區的人員幫忙飛，幫大家克服技術性的問題～

▲苗栗黃金梯田露營區-空拍體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

露營活動推薦＃2

野餐放鬆

▲苗栗黃金梯田露營區-野餐桌遊。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

自己準備一些水果或喜歡的零食甜點，和朋友一起脫掉鞋子在野餐墊上吃東西、玩桌遊、聊聊天，用最放鬆的方式親近大自然，和彼此分享喜歡的食物，簡單的午後就是這麼療癒舒服。

露營活動推薦＃3

喝酒烤肉聊聊天

▲苗栗黃金梯田露營區-烤肉時光。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到吃烤肉、喝啤酒你會想揪誰？晚上在營區歡愉的氛圍裡，就是要和生活中這群嗨咖一起過，或著大家也可以揪自己的好朋友來認識新朋友！

黃金梯田露營區周邊景點

苗栗黃金梯田周邊景點＃1

銅鑼環保公園炮仗紅

▲苗栗黃金梯田周邊景點-銅鑼炮仗紅。（圖／journey_backpack,Instagram）

銅鑼全年最著名的花季有兩個，一個是2、3月份的炮仗紅，以及11月的杭菊。落在春節期間綻放的炮仗紅，橘紅似火像是鞭炮、像是流瀑，想看到這個春暖花開的景致推薦大家到銅鑼環保公園欣賞。

苗栗黃金梯田周邊景點＃2

銅鑼杭菊

▲苗栗黃金梯田周邊景點-銅鑼杭菊。（圖／ruru1419, Instagram）

位在熱帶及副熱帶的台灣很難看到降雪的美景，但是沒有關係素有「十一月雪」美名的杭菊花海，在秋冬之際為大地鋪上雪點，圓圓的小花配上藍天白雲的加持，每年都吸引大量遊客前來拍美照賞花景。

苗栗黃金梯田周邊景點＃3

銅鑼茶廠

▲苗栗黃金梯田周邊景點-銅鑼茶廠。（圖／rachel.xinru, Instagram）

銅鑼是台灣產茶的重鎮，其中又以東方美人茶最具地方代表性，透過日夜溫差大以及濕潤的環境讓茶的芬芳甘醇鎖在茶葉裡面。從營區走到茶廠大概單程近20分鐘，如果天氣不是太熱就可以走過去看看，這次旅行小編也有從營區步行過去茶廠，並在茶廠用餐，除了餐食茶廠還提供多種體驗可以參加，門票可折抵餐食和體驗的消費。

＊為讓畫面更活潑豐富，部分為自備道具，露營區提供之設備詳見產品頁。

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