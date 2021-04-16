奔向大自然！ 苗栗卓蘭「豪華露營」體驗 美式自然圈農場一應俱全好安心

作者：Funliday-Jeannie 一直玩

於 2020-02-08 出發，總共為期 2 天，一共去了 6 個景點，其中包含 火炎山、自然圈農場LoFi Land、自然圈農場LoFi Land。厭倦了都市叢林，露營絕對是一個奔向大自然的好方法！最棒的是露營中最繁瑣的搭帳及食材準備都不勞您費心，當廢物最開心。帳篷太可愛不多說，一定拍到選照困難。與大自然友善依存的有機農作，具備一顆感恩的心。

第 1 天

火炎山 | 2 小時

以前常常經過國道時看到這好似熊熊火焰的山貌，在一片平原裡燃燒，這次來苗栗，第一站就是去探訪這座地景特別不一般的山。 我們只爬到第一個山凹，景卻已經足夠驚人了，顏色就是這樣赭紅色的一片，吸引不少人拍照留影，但崩落的山壁還是挺危險的，走每一步都要小心！

火炎山。圖／Jeannie 一直玩

火炎山。圖／Jeannie 一直玩

自然圈農場LoFi Land | 1 小時

這趟苗栗之旅的重頭戲就是露營了！位於苗栗卓蘭的自然圈農場，以圈為預訂單位，享受大自然的同時，還保有私人空間，可以盡情享受露營樂趣！ 從停車場入口進來，所有的佈置都以自然界的產物為素材，以木材為大門，用碎石鋪步道，在圈圈周遭則是以小旗子作為裝飾，打造高質感的 Glamping 體驗！ Glamping 是豪華露營的意思，為 Glamorous Camping 的合體字。Glamping 是一種源自歐美的露營型態，在世界多處包括台灣掀起熱潮。Glamping 顛覆了過去我們對露營的印象，從克難到豪華，除了滿足親近大自然的原委外，又能兼顧住宿和用餐的品質，還有留下許多美照，讚爆！ 營本部風格非常美式，走道及圈圈內都架設著溫暖的燈泡串，就算是晚上也都還是很明亮，讓人覺得好安心！不過公共區域十點熄燈，這次玩太嗨了沒拍到夜間的營區好可惜！ 營本部後方是一個類似操場的區域，遠處的山和雲把這裡襯托得好像仙境呢！ 不得不說自然圈很懂少女的心，園區內的藝術裝置，抑或只是很基本的佈置，都好有情調啊！

自然圈農場LoFi Land。圖／Jeannie 一直玩

自然圈農場LoFi Land。圖／Jeannie 一直玩

自然圈農場LoFi Land | 1 小時

下午四點半有菜園導覽，帶大家去採生菜，可以包晚餐的烤肉吃。導覽哥跟我們介紹園區內種植的各種蔬果，分享有機種植的智慧，雖然蔬果最怕蟲吃，但透過在旁邊種植昆蟲愛吃的植物，生菜就能倖免啦！ 「一種米養百樣人，而土壤可以養萬物。」在拔起成熟的生菜後，把底下幾片葉子剝掉，蓋回土壤，並要真誠地跟土地說聲謝謝！這樣的經營理念好感人！

自然圈農場LoFi Land。圖／Jeannie 一直玩

自然圈農場LoFi Land。圖／Jeannie 一直玩

自然圈農場LoFi Land。圖／Jeannie 一直玩

自然圈農場LoFi Land | 3 小時

這次跟自然圈訂的食材是肉食狩獵餐兩組，剛好適合16人食用，除了豐盛多元之外，還幫你擺美美的，看著就好幸福！自然圈提供的烤肉設備也都很不一般，看這烤魚的照片已經開始懷念了！ 先謝謝辛苦的烤肉組，造就了懶到徹底的我。 倡導環保的自然圈幫我們準備了非免洗餐具，一應俱全，人來就好！

自然圈農場LoFi Land。圖／Jeannie 一直玩

自然圈農場LoFi Land。圖／Jeannie 一直玩

自然圈農場LoFi Land。圖／Jeannie 一直玩

自然圈農場LoFi Land。圖／Jeannie 一直玩

自然圈農場LoFi Land | 12 小時

小圈除了溫泉池，還有兩間乾濕分離的衛浴。烤肉趴後大家圍成一圈泡腳聊天玩遊戲，很溫馨又美好的一個晚上！ 這次入住的圓錐形帳篷，叫做精靈帳，配什麼顏色的天空都很可以呢！ 帳篷內設備一應俱全，從枕頭、床墊、睡袋、電風扇等通通都有，櫃子旁甚至有插座可以充電！ 帳篷內以木頭巧拼為底，四人一帳內有兩張雙人床，空間很大，站起來都沒問題！ 九月預訂時，很擔心二月會冷到睡不著，大包小包還自備一件毯子的我，根本擔心太多，睡覺時完全不會冷！外帳非常防風，入夜低溫11度，風大到睡在邊邊的我一直覺得要飛起來，但園方提供的睡袋已經很夠用了！

自然圈農場LoFi Land。圖／Jeannie 一直玩

自然圈農場LoFi Land。圖／Jeannie 一直玩

自然圈農場LoFi Land。圖／Jeannie 一直玩

自然圈農場LoFi Land。圖／Jeannie 一直玩

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