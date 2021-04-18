台中金牌主廚早午餐！ 不吃裝潢重內涵，嚐出食物的美好原味

位在台中西屯區的「早安暮光」店面不大也不是很醒目，卻是一間非常有內涵的餐食館，主廚參加過「日本國際料理人大賽」並獲得金銀雙牌，巧妙地運用台灣本土食材揚名國際，除了早午餐拼盤、義式料理之外，這裡還有專屬暮光的特色菜，最特別的是主廚特製的隱藏版菜單，讓顧客每次來都能擦出新火花！目前早安暮光的營業時間到晚上六點，晚餐時段則改採預約制。

義楓鄉間雞腿排

招牌雞腿排結合迷迭香及綜合義式香料用獨特的真空手法下去醃製，再用美式乾煎的方式烹調，與一般的雞腿排不同的是不經過裹粉，但整個雞皮口感非常酥脆，而且絲毫沒有油膩感，肉質鮮嫩外還有一股炭烤的風味，香料的風味讓人徹底迷失在這香氣裡。

早安暮光的每一樣食材都不馬虎，滑蛋是主廚以獨門比例由蛋、鮮乳、奶油混合而成，吃起來香滑蓬鬆又帶點奶香，陽光田園沙拉則是堅持著五大元素的原則，為了兼顧營養的攝取以五種不同的元素去構成，不管是生菜或是熟菜都十分用心料理，搭配著柚子香油醋品嚐，新鮮度十足，而不愛吃生菜的饕客們也可以私下跟暮光說，都可以客製化幫顧客替換喔！

多種起司酸奶燻雞薄餅拼脆薯拼盤

說到這個薄餅也是不容小覷，起司部分是用帕瑪森、莫札瑞拉、切達所融合而成的起司三重奏，主廚依起司的風味與濃郁度去調配出黃金比例，並在墨西哥薄餅舖滿雞胸肉再淋上酸奶優格、加上洋蔥末及蕃茄丁慢火烘烤而成。

薄餅內的起司還沒入口即可感覺它的厚實度，趁熱一口咬下馬上就感受到爆漿又牽絲的威力，外皮烘烤金黃酥脆、內夾起司香濃又滑順，且因為內含洋蔥、番茄與酸奶等多層次的口感，讓人可以瞬間完食卻絲毫不會覺得膩口。

▲奶油炙煎58度鮭魚拼盤

美國U.Schoice牛炭烤大蒜拼盤

暮光選用了choice等級、油花與筋比較均勻的板腱部位，以簡單的黑胡椒與海鹽調味，再用整顆帶皮的台灣蒜頭下去乾煎，最後用紅酒嗆牛肉，讓牛肉帶點酒香，牛肉厚實且份量十足，肉質細嫩多汁而不失嚼勁，咀嚼時肉汁流出時還帶點大蒜香味。

維也納骰子牛遇見法國妞妞(假日限定)

這道假日限定的早餐盤以大火炙燒的骰子牛與甜蜜的法國土司蹦出新火花，暮光的法式吐司是主廚以獨家比例調製而成，蛋液裡除了牛奶之外還加入了荳蔻粉，上面的糖粉裡拌了點肉桂粉，除了濃郁蛋香外還帶了點特殊的香料氣息。

骰子牛則以簡單的黑胡椒與海鹽下去調味，保留著牛肉原始的美味，多汁的口感，咀嚼時肉汁四溢、口齒間還留有牛肉香氣。

「早安暮光」店內以灰白的空間打造出簡潔明快的氛圍，雖無華麗裝潢但最好的裝飾品就是隱身在店內的獎牌，也是實力的象徵，不著墨在裝潢設計，而是希望顧客把重心擺在品嚐食物上，希望讓更多人了解食材的美好原味，來一趟「早安暮光」用心感受食物的美味吧！

早安暮光。餐食館

店家地址：台中市西屯區華美西街二段197號

店家電話：04 23161198

營業時間：平日09:30-18:00/假日08:30-18:00/晚餐採預約制(周四公休)

粉絲專頁： http://bit.ly/3kkEJ2O





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