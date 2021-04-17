臭豆腐披薩吃過沒？新竹竹北「Pizza.shalom柴燒窯烤披薩」　露營座位嗑創意美食

在竹北有一間以露營為主題的Pizza shalom 柴燒窯烤披薩，在這個水泥叢林中帶出一片綠地的戶外貨櫃屋的用餐地方！提供的手作披薩除了經典口味外，還有許多特殊創意口味，像是客家、台式及麻辣等，再加上美美的綠野環境，是追求美味及網美們會喜歡的地方，大家就跟著小米一起去看看吧！

Pizza shalom貨櫃屋柴燒窯烤披薩位置及停車方式

Pizza shalom 在竹北復興二路跟嘉豐七街路口，就是岩漿火鍋後方的停車場的斜對面，看到路口有很多樹木的地就是他們了。附近因為比較偏僻一些，所以路邊的停車格很好停。

Pizza shalom貨櫃屋柴燒窯烤披薩環境介紹

從門口走進石板的小路可以看到他們貨櫃屋的點餐位置，他們是採用先點餐付費再開始製作餐點。

旁邊是他們的柴燒窯，在等待餐點時會不時傳出食材的香氣讓人肚子咕嚕咕嚕的叫。

用柴燒的披薩就是特別香。

用餐的環境是以戶外為主，在最裡面還有一個帳篷，讓人感覺就像到郊外露營，天氣好時有涼涼的風真的很愜意，不過到夏天時建議晚上前來會比較好了，比較沒那麼熱。

走到最裡面還有一個小桌及後面的菜園，感覺老闆像是要退隱歸田，在水泥叢林中留下一片綠意樂土。

Pizza shalom貨櫃屋柴燒窯烤披薩菜單目錄搶先看

這裡賣的就是披薩，有鹹也有甜的口味，而且有不少創意風味的披薩，有客家、台式及麻辣等，每一款都好想來一份耶….(謎之聲: 小米你冷靜 ! )

不管內用或外帶有集點活動別忘記唷！

如果是外帶的朋友，店家有教學說明怎麼加熱抓回最佳口感。

不想等的朋友可以透過LINE群跟他們訂餐~

Pizza shalom貨櫃屋柴燒窯烤披薩用餐心得分享

在粉絲團看到老闆很強調他們麵皮到醬料都是全手工製作，價格不貴份量也蠻多的！起司多多小米就最愛了～

內用可能是用盒子或木盤，吃不完直接帶走很方便。

天氣好當然要自拍多一點啦，哈哈哈～～～～

台式臭豆腐是必點的口味，其他還有客家的鹹香三層也是很推的～

PS.在門口旁邊有一個保冰箱，可以自取汽水，記得投幣30元一瓶就好。

台式臭豆腐290元，在烤窯裡面時就不時傳出臭香了。

店家給的起司一點都不手軟，每一款的披薩都超會起司的！

豆腐是有臭香夠味，帶酥軟的口感咬下去時有”汁感”的，再加他特製辣醬是又臭又辣的口味小米很喜歡耶！還有底部有酸V帶甜的爽脆泡菜，讓這個披薩並不會油膩，而且沒想到臭豆腐跟起司沒有違和感耶～

吃這種像拿波里口感的披薩就是這樣將餅皮捲起來夾著料來吃，軟Q帶點微嚼勁的餅皮麵香又好吃18 (1).gif 即使冷掉也不會硬，有像歐式麵包的口感～

麻辣燙梅花 320元

起司的份量真的很多，超會牽絲的！

梅花豬有帶上甜甜的醬汁味，並不會辣但有帶小小麻的口感，下面還有濕潤的高麗菜配著吃也蠻不錯的耶。

鹹香三層 290元

客家的三層肉鹹鹹香香而且有脆度的口感挺不錯的，搭上蒜苗的香氣讓這個義式披薩充滿客家風味～這個也大推！

蜜餞番茄 290元，是屬於甜口味的披薩，裡面有小番茄、梅肉、化應子，夾起來一口吃會有小番茄的爆汁口感，梅肉跟化應子酸酸甜甜的，喜歡較甜的朋友不妨可以嚐看看。

Pizza shalom 柴燒窯烤披薩

地址：新竹縣竹北市復興二路嘉豐七街路口

電話：0978 532 326

營業時間：平日 11:00~13:30 14:30~20:00；假日 11:00~14:30 15:30~20:00

(禮拜一公休)(沒有服務費/只收現金)

粉絲團：Pizza shalom 柴燒窯烤披薩

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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