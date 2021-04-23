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在地人都甘願排隊！苗栗頭份美食「鮮肉湯包」蔥爆多還能無限續

跟著踢小米吃喝玩樂趣 / 文、圖／踢小米

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每次來到頭份總是錯過這家蔥多多的鮮肉湯包， 這天因為要來頭份遊玩，就決定跟熊寶約好一大早就衝來這裡，嚐嚐蔥多多的滋味，果不其然一早就大排長龍，大家跟小米一起去看看吧， Go~

鮮肉湯包位置及停車方式

鮮肉湯包位於頭份的中正路上，開車的朋友們可以在頭份國小附近找白線停車位。

看看，這些是外帶的可怕排隊人潮~　假日的早上來真的不用説，在門口就看到大排長龍實在是非常的壯觀。

鮮肉湯包環境介紹

提醒內用及外帶排隊是分開的，內用也是要排隊呢~由店員安排內用座位，不過還是會看到滿滿的人潮在等待內用的位子喔。

店裡面的格局就是傳統的小吃店，人多的時候可能還需要併桌唷。

特別注意喔，內用的朋友，可以坐在位子點餐不用排隊唷

在門口的位子就可以看到店員不停的包著滿滿的鮮肉湯包，真的是滿滿的蔥花唷！這樣子就可以吃到新鮮又美味的鮮肉湯包了。

LOOK ! LOOK ! 店員包的動超快的~咻~

鮮肉湯包菜單目錄搶先看

來看看他們的菜單吧，當然主打的就是湯包啦！另外還有貢丸湯跟蛋花湯，兩個湯都想吃的話，就直接點貢丸湯加蛋，另外他們還有豆漿紅茶等基本款飲料，肉就是用台灣豬啦！

要點冰的飲料可以直接去冰箱裡自行拿取唷，如果要點熱豆漿就跟店員加點就可以了囉！

點餐完後就可以到醬料區報到，自行領取屬於個人的口味的醬料，如果覺得湯包上的蔥不夠多的話，醬料區有兩大盆蔥，可以依個人口味加滿滿的蔥！真的，老闆蔥不用錢嗎？遇到蔥價很貴的時候老闆怎麼辦呀？

鮮肉湯包用餐心得分享

今天除了約熊寶哥一家人吃蔥多多的湯包外，當然還是有帶小結巴啊！

湯包60元，喜歡蔥的朋友，一定超喜歡他們家蔥肉的內餡，就算覺得蔥不夠，自己也可以加上滿滿的蔥，而且不用加價唷！這就是店家的特色，但是還是要提醒大家以自己吃的完為主，不然浪費食材就不太好。

然後再搭配他們自己做的辣椒醬就是一個完美的搭配，這樣子吃完這一盒湯包，說實在的真的是超飽！

來來來，看他們的鮮肉湯包真是非常的大顆呀，將它夾起來，像不像拎起湯包，拎起來的時候真的可以感覺到湯包承載滿滿的湯汁，所以食用時，小心不要口爆。

小米不要再歪樓了，鮮肉湯包就是要加蔥加辣才是老饕們最喜愛的組合。

小米也喜歡吃蔥，當然要塞滿滿的蔥呀，吃起來很爽！提醒一下他們的蔥肉屬於比較清爽一點的口味，所以搭配著辣椒醬或是大量的蔥花來吃，也覺得不會過鹹，調味的剛剛好！

當然咬下去也是會爆出湯汁，所以提醒一下小心燙口，湯包的內餡充滿豬肉的鮮甜味，搭配青蔥與辣椒這些辛香料的味道，真是完美的搭配！

他們的湯包是屬於比較薄皮的湯包，而且皮有一點Q，將完美比例的蔥肉內餡包裹起來，讓吃貨前來消滅他們。

最後來一碗貢丸湯加蛋35元，增加飽足感，讓小米的能量可以撐久一點。

話說這貢丸口感有點彈牙，想不到頭份也有好吃的貢丸呀，蛋花做搭配補充蛋白質，營養均衡一下。

以上就是小米的心得分享，記得點餐的小技巧，可以節省大家等待的時間。

鮮肉湯包

地址：苗栗縣頭份市中正路246號

電話：03 769 6114

營業時間：06:00-13:00

粉絲團：鮮肉湯包

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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