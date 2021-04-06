全台首家「乾燥花農場」在桃園！水上三角玻璃屋、彩色花海50元爽拍，還能全額折抵

桃園新興夯點必收！觀音區隱身一家以天然乾燥花為主題農場，目前彩色麥桿菊、紫色花海怒放中，園內還有水上玻璃屋，成為最新美拍聖地，喜歡動物的民眾還能賞見呆萌草泥馬，建議大家搭配截至5月的最佳花期，把握時間列入出遊行程！

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這座「青林農場」原身為向日葵農場，轉型後成為全台獨創的乾燥花主題農場，讓花控們不僅能賞花，還能親自採花、DIY專屬乾燥花盆。園區內主打的麥桿菊花況極佳，白、橘、粉各色花朵營造出繽紛花園，不論獨照或放閃合照都能完美襯托唯美氛圍。

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除了麥桿菊，另一亮點為紫色馬鞭草，大片紫花區不僅隨拍隨美，還設有粉嫩的鋼琴，配著顯眼的黃色、粉紅椅子，為浪漫氛圍增添童趣感。而鄰近的苦楝樹步道也十分療癒，近看的淡紫色花瓣讓人一次蒐集三款花海，沿路走一旁的「三角透明玻璃屋」更是必拍場景，夢幻造景讓人秒出國。

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值得一提的是，大小朋友只要按照指示，即可近距離與草泥馬波波互動，餵食波波安全有機食物及牧草。現場另有迷你賽車、小火車、大草地，還提供戶外控窯、烤肉，絕對是親子放電好去處。農場門票為50元，入門費全額折抵消費，待上一整天CP值超高，觀音鄉鄉民則可免費入園，簡直是在地人名副其實的後花園！

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青林農場

地址：桃園市觀音區大湖路二段131之1號開放時間：平日09:30-18:00；假日09:00-18:00（不定期公休，造訪前建議電洽）門票：50元（可折抵消費）

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