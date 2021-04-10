油桐花不只苗栗有！在地人推薦6處「五月雪景點」 加碼2021賞花地圖

有「五月雪」美稱的油桐花潔白小巧又可人，然受氣候暖化、暖冬影響油桐花不再是五月雪，這幾年四月份花季就開始偷跑點綴山間。除了知名的苗栗油桐花景點，小編想和你分享其他6處在地人推薦的油桐花美景，無論是新北、桃園還是台東通通有的看！

油桐花景點推薦

油桐花景點推薦＃1

桃園龍潭甘家堡桐花森林

▲油桐花景點推薦-桃園龍潭甘家堡桐花森林。（圖／cheneva720,Instagram）

甘家堡生態休閒園區，這個位在龍潭的賞桐好去處，地屬甘家私人土地園區土地面積廣達10公頃，除了油桐花甘家堡清晨的薄霧之美、綠油的草地和池面的萍蓬草都令人感到舒適療癒。微涼春日漫步在小徑裡的白色花毯，隨風漫舞旋轉而下的白色花雨都是甘家堡桐花森林裡令人難忘的風景。龍潭除了這個園區附近的客家文化館也能看油桐花，園內還有文創市集和3D地景藝術，可以帶小朋友來放放電打發打發假日時光。

油桐花景點推薦＃2

新平溪煤礦博物園區

▲油桐花景點推薦-新平溪煤礦博物園區。（圖／davidtai5226,Instagram）

新平溪煤礦位於新北市平溪區十分寮，在過去礦業曾是平溪支線上最重要的經濟物資，採礦成了當時許多家庭維持家計的經濟來源，隨礦產枯竭於九零年代末期停止開採。此處開始整治相關文物史料、器具機械，成為富歷史和生態的教育博物館。

在這邊除了可以看到過去礦工的工作環境，周邊豐富的生態資源也是一大亮點，春夏交替時可見滿山遍野的油桐花、山百合，入夏時還可以在這裡看到螢火蟲點綴夜色非常美麗，推薦給春天想去走走接近大自然的你。

油桐花景點推薦＃3

新北市三芝橫山里賞桐步道

橫山里賞桐步道位在大坑溪德上游，花卉盛開時白皚皚的山頭如同春季在樹上的小雪點和大雪球特別可愛。這個環形步道總長約0.5公里，規劃完善與周邊景色融合自然不顯突兀，碎石小路和枕木階梯參雜著土壤走起來十分輕鬆是一條適合闔家出遊賞桐的路線，欣賞完桐花後還可以到附近知名的“三芝貝殼廟”，去看山頂上的海龍宮。

油桐花景點推薦＃4

新北市土城桐花公園

▲油桐花景點推薦-新北市土城桐花公園。（圖／bb741123,Instagram）

土城區公所為提倡健康生態之旅闢建了這個佔地7公頃的桐花公園，並將其建置在土城的最高峰天上山的山腰上，公園內建置完整有瞭望看台、泡茶平台和一些兒童的遊樂器材。白天可以漫步在山櫻、桐花樹下，晚上則有螢火蟲飛舞，趁著桐花季上山親近大自然，頓離一下生活的繁雜在花香味裡調整一下自己吧！

油桐花景點推薦＃5

古坑荷苞山桐花公園

▲油桐花景點推薦-古坑荷苞山桐花公園。（圖／yumiging,Instagram）

一提到古坑兩字想必十個人有九個人會聯想到咖啡，但其實到古坑除了拎嘎逼油桐花也是古坑不可錯過的美景。古坑早期因應咖啡栽種，引進油桐樹來遮蔭，飄落的油桐花化為春泥還能提供養分給咖啡樹呢！下次到古坑除了去劍湖山，還可以到附近的水漾森林教堂、古坑荷苞山桐花公園和蘿莎玫瑰莊園走走喔～

油桐花景點推薦＃6

鹿野龍田桐花大道

▲油桐花景點推薦-鹿野龍田桐花大道。（圖／199516_lu,Instagram）

油桐花不僅西部有，龍田桐花大道也很有看頭，地處花東縱谷南端因緯度和氣候因素，讓此地的桐花季常成為台灣最早開跑的地方。在龍田桐花大道除了能漫步於此，也能沿著鹿野龍田自行車道享受自然風景。鹿野龍田自行車沿途盡是農田果園和茶葉等農作物，一眼望去綠油油的山峰和田野讓人心曠神怡。除了暑假到鹿野看熱氣球嘉年華，下回也可以春天先來這裡走一回。

客家油桐花祭簡介

▲油桐花。（圖／estrella_chuang,Instagram）

油桐花分布在嘉義以北和宜蘭花蓮一帶，最密集的地方便是桃竹苗的丘陵山區，和台灣客家村分布的地區有著緊密的關聯。在過去油桐樹是中部山區重要的經濟作物，油桐樹生長快速，其軀幹能製成傢俱、木屐，桐油則有防潮的功能可刷在紙傘上加強防水功能。

桐花的生命力強和過去因環境所限而堅毅樸質、勤誠工作的客家人有了意義上的結合，加上盛開油桐花的地點也多出現在客家村，故結合意涵和地緣因素有了“客家油桐花祭”。除了賞花該活動更融合客家美食、文化創意、音樂藝文...等特色，在全台各地展開春季的桐花祭活動。無論是想親近自然，還是享受文化的朋友今年春天把賞桐放入旅遊清單吧！

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