別只想到貢丸米粉！在地人推爆「新竹10大必買伴手禮」：福源花生醬、一百種味道、珍奶包　

一想到新竹伴手禮，你會想到什麼？「新竹貢丸、米粉！」NO NO NO！如果只知道這些的話就太落伍了。本篇小編要向你介紹連在地人都愛不釋手的10樣伴手禮！下次可不能再藉口說新竹是美食沙漠了，超多美味名產讓你通通都想要～

西大發城隍包

西大發城隍包。 圖／IG, qqu.food

位於城隍廟附近的西大發城隍包顛覆你對包子的想像！除了傳統的肉包之外，還有梅干菜肉包、芋泥包、熔岩巧克力包和花生麻糬包等，供應超多種口味的鹹包與甜包。最受歡迎的珍珠奶茶包，以伯爵紅茶與鮮奶調和而成的奶茶作為內餡，再配上Q彈的珍珠，真的就像在「吃」珍珠奶茶，超級好吃！鹹食則為城隍肉包為超熱賣商品，肉多汁多，吃得實在是好滿足呀！

地址：新竹市北區長安街3號

營業時間：08:00-21:30

一百種味道

一百種味道。 圖／IG, chelsea7775

一百種味道是新竹相當熱門的甜點店，不論平日、假日人潮都是滿滿滿！專賣手工甜塔，口味以水果為主，隨著季節不同，推出的水果塔口味就會不同；塔皮的奶香氣相當誘人，再加上酥酥脆脆的口感，吃了之後讓人備感幸福。可惜，美味不等人！每日限量供應，晚來的話就只能望著櫥窗搥搥心肝，吃不到囉。雖然得盡快食用完畢，但如此精緻的甜點，收到的人一定很開心～

小編偷偷說：如果是要店內用餐的話，記得先打電話預約唷！不然可能會等到天荒地老XD

地址：新竹市北區石坊街36之3號

營業時間：11:00-21:00

影咖啡Inn Caffè

影咖啡Inn Caffè。 圖／IG, weibao_food_photography

影咖啡的金磚布丁曾獲選為新竹十大伴手禮之一，都來到新竹了怎麼能錯過呢！方方長長的外型再加上金黃的色澤，就如其金磚之名。外皮酥脆扎實，內餡口感綿密與香氣濃郁；若是冰過再吃則有如在吃冰淇淋，又是另一種風格。在店內用餐的話，可以來一杯的手沖咖啡，使用店家精心烘焙的咖啡豆，與布丁堪稱完美組合！而且內用杯子是鏡頭造型，超可愛XD

地址：新竹市東區金城一路67號

營業時間：10:00-18:00

福源花生醬

福源花生醬。 圖／IG, foodieslife77

提到新竹伴手禮，當然一定要介紹福源花生醬，是經典中的經典呀！香甜的花生醬分為有顆粒及無顆粒兩種口味，無論是哪種都相當美味，非常適合拿來沾著吐司吃。若是擔心太甜的話可以選擇新福源花生醬，低糖低鹽，講求健康飲食的人可以參考看看唷！如果覺得只是花生醬有點普通，那麼就買海福源花生醬，帶點柴燒的香氣，讓傳統花生醬多了不同的好滋味～

【福源】

地址：新竹市東區東大路一段155號

營業時間：09:00-21:30

【海福源】

地址：新竹市東區東大路一段233號

營業時間：10:00-21:30（週日休息）

【新福源】

地址：新竹市香山區中華路四段138號

營業時間：09:00-21:00

Yamada麻糬製作所

Yamada麻糬製作所。 圖／IG, minnieps

可別小看Yamada麻糬製造所，雖然隱身在新竹大遠百的巷弄裡，卻是一間排隊名店。日式簡約的木製風格店鋪，販賣著手工現包的日式冰心大福，Q彈外皮由台灣池上米製成，內餡除了有紅豆、芋頭、花生三款經典口味，生巧克力、蜂蜜生乳酪和水果也是人氣品項，美味程度可是大人小孩、就連老人都會上癮的！

小編偷偷說：「牡丹餅（萩餅）」是一款日本傳統點心，在Yamada也有唷。紅豆泥、甜糯米與黃豆粉巧妙地結合，美味的恰到好處！

地址：新竹市東區文昌路85號

營業時間：12:00-20:00（週二公休）

春上布丁蛋糕

春上布丁蛋糕。 圖／IG, ann.eating

老少咸宜的古早味蛋糕，近年來成為送禮的熱門選項之一，相比其他項伴手禮，外表的確平凡無奇，可是好吃的程度一點也不平凡！麵粉、雞蛋以及各種口味的餡料，如此簡單的成分卻讓每位嚐過的人感動，這就是古早味的厲害之處－最純樸的美味！經過春上布丁蛋糕，陣陣香氣撲鼻而來，重點是價格超親民，來到新竹千萬別錯過了！

地址：新竹縣竹北市文興路一段338號

營業時間：09:00-20:00

淵明餅舖

淵明餅舖。 圖／IG, hunghung_33

淵明餅舖位在新竹城隍廟附近，曾獲選為新竹十大伴手禮之一。最具人氣的商品為水蒸蛋糕，製作過程未添加任何油脂、人工香料與防腐劑，雖然保存期限短（放入冷藏則可保存一週），但讓每位顧客都能吃得健康又安心。口味分別為甜味的紅豆和芋頭、鹹味的肉燥，小編個人最推薦肉燥，使用油蔥增添香氣，蛋糕體扎實綿密，越吃越涮嘴！如果想送禮的話，尺寸有分為小中大盒，或是想秤重計價也OK唷～

地址：新竹市北區中山路112號

營業時間：09:00-21:00

德龍商店

龍德商店。 圖／IG, zhuzhueat

應該有不少人好奇水潤餅究竟是什麼？水潤餅其實是新竹非常傳統的古早味，在城隍廟中元祭時作為一種平安餅，將水潤餅用紅繩掛在神明身上，讓信眾求食保平安。只可惜這種獨特的文化傳統，目前只剩德龍商店在製作。水潤餅嚼起來香Q軟嫩，當零食單吃越嚼越香，品嚐淡淡的甜味與肉桂香；也可以中夾入餡料，像饅頭夾蛋的概念XD

地址：新竹市北區成功路326號

營業時間：08:00~20:30（週日營業至13:00，週三公休）

新復珍商行

新復珍商行。 圖／新復珍商行粉絲團

新復珍商行位於新竹城隍廟旁，是間超級百年老店（創立於1898年），連店門口都非常古色古香。販賣各式各樣的傳統糕餅，像是鳳片捲、番薯餅和甜糕，還有麵茶粉與代奶粉呢！小編今天要介紹的是這裡的「竹塹餅」，從肉粽研發而來，油亮的外皮與十足的香氣，讓人食指大動。外皮嚐起來鬆脆，內餡柔軟，有豬肉、冬瓜、芝麻和香蔥等，相當扎實飽滿，配著茶吃的話更好吃唷～

地址：新竹市北區北門街6號

營業時間：08:00-22:30

彭成珍餅舖

彭成珍餅舖。 圖／IG, yuchi781218

彭成珍餅舖隱身在巷弄之間，如果沒有熟路人帶路，恐怕就錯過了呢！堅持每天手工製作，至今已近百年的歷史，全使用台灣在地食材與自炸豬油，販賣竹塹餅、花生糖、椪餅，甚至還有肉粽。而招牌品項為「柴梳餅」，因外型像古人使用的梳子，故得此名。蒜蓉、冬瓜糖與香菜的結合，甜甜鹹鹹以及濃郁的蒜香，口味不僅特別、好吃又不膩口，喜歡蒜香的朋友們一定要試試這款！

地址：新竹市北區西安街5巷21號

營業時間：9:00-18:00

介紹完10項伴手禮後，小編肚子也餓了啦，每樣伴手禮都超級厲害！看到這裡，你是不是已經想好要買哪一款伴手禮了！下次來新竹，絕對讓你收穫滿滿，不再空手離開！

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