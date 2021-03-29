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超狂「燒烤吃到飽」只要299元！桃園泰式4種肉無限續、泰奶喝到飽，還有蛤蠣免費加

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
桃園後火車站的「泰式99」泰式燒烤，四種肉無限吃、泰奶喝到飽，還有蛤蠣與高麗菜火鍋免費加，一人只要299元，CP值超高。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
桃園後火車站的「泰式99」泰式燒烤，四種肉無限吃、泰奶喝到飽，還有蛤蠣與高麗菜火鍋免費加，一人只要299元，CP值超高。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

燒烤是台灣許多肉控會光顧的料理之一，也因應精緻肉品的趨勢，燒烤動輒就要七八百元，甚至破千消費。這回位在桃園後火車站的「泰式99」泰式燒烤，四種肉無限吃、泰奶喝到飽，還有蛤蠣與高麗菜火鍋免費加，居然一人只要299元，CP值超高一定要嚐鮮看看。

提供烘焙紙以防肉類沾黏影響口味，店員還會定期更換，非常貼心。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
提供烘焙紙以防肉類沾黏影響口味，店員還會定期更換，非常貼心。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

「泰式99燒烤」桃園總店位於桃園後火車站出站後的建國路上，主打泰式燒烤吃到飽，提供四種肉無限爽吃，包含牛五花、豬五花、醃漬豬與醃漬雞肉供選擇，除滿滿肉以外，還有火鍋（一桌僅需加收80元開鍋費）與「泰式奶茶」免費喝到飽服務，火鍋提供也是免費續的高麗菜、大陸妹、蛤蠣、金針菇與冬粉等，完美「火烤兩吃」，絕對心滿意足吃飽飽。

四種肉90分鐘無限提供。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
四種肉90分鐘無限提供。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

菜盤裝滿滿，吃不夠都可以再續。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
菜盤裝滿滿，吃不夠都可以再續。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

店內也提供三種泰式醬料，分別於有兩種辣度不同的甜辣紅醬，與偏酸一點的綠醬，將烤好的肉片沾上泰式濃郁的醬汁，真的會食指大動，一口接著一口。而店內幾乎以東南亞員工為主，更添道地的泰式燒烤風味，網推CP值超高一定要吃看看，而若是菜肉盤第一輪都吃完了，店員還會主動詢問是否要加菜加肉，顧客也能依照自己的喜好，選擇要續盤的肉種，十分貼心。

提供三種甜辣不同的泰式沾醬供選擇，採自助式。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
提供三種甜辣不同的泰式沾醬供選擇，採自助式。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

鋪滿各式肉在烤盤上「噗滋作響」，非常可口。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
鋪滿各式肉在烤盤上「噗滋作響」，非常可口。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

值得注意的是，該店並非一般精緻燒肉服務，假日尤其人滿為患，建議及早電話訂位以免向隅。一人299元不收服務費，不論幾人用餐，一桌皆另外收80元的火鍋開鍋費，用餐時間為90分鐘。另提供加購的飲料與酒精供選擇，非常適合親朋好友聚會大嗑各式肉品的燒烤吃到飽餐廳。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康

假日人潮人滿為患，建議先電話訂位。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
假日人潮人滿為患，建議先電話訂位。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

泰式99燒烤桃園總店

營業時間：早上11:00~13:00，17:00~22:00

地址：桃園市桃園區建國路89號

電話：03-364-9899

店外招牌並不顯眼，但吃得到道地的泰式燒烤。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
店外招牌並不顯眼，但吃得到道地的泰式燒烤。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
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