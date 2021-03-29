IG熱點「苗栗火炎山」拍照攻略！5種取景「免攻頂」也能拍美美

圖片來源：IG@photo_sy31、IG@ooxx2081

苗栗的火炎山是近年來相當知名的景點，如同火焰在整座山上燃燒，是許多網美熱愛的拍照聖地，也是台灣的小百岳之一。但火炎山土質鬆軟，攀登的危險性不低，許多人更為了拍攝美照鋌而走險、坐在鬆軟的懸崖邊，這是極危險的行為，也曾因此發生過跌落的意外。但火炎山這麼美，想拍幾張值得紀念的美照難道就如此困難嗎？別擔心，這裡介紹五種火炎山的拍攝方式供大家參考，看哪種最適合你囉！

(拍攝時請注意安全)圖片來源：IG@immanuel__shawn

大峽谷

圖片來源：IG@cfs40402

幾乎所有人都想捕捉的經典角度，也位於容易發生危險的懸崖邊，從這裡拍下去的確能俯瞰山腳與半座山的風貌，美則美矣，危險性頗高。如果想拍攝這樣的角度，請勿靠近懸崖邊，人也不要跨過邊界的繩索，安全性才是拍攝的最高準則。

網美程度：☆☆☆

荒原

圖片來源：IG@j.m._lllll

圖片來源：IG@j.m._lllll

近期也颳起一波從山腳下拍攝過去的照片，因為此處有溪流河床，亂石嶙峋的景色配上火炎山的地貌，頗有一種西天取經的臨場感。這種類似於西部荒原的孤寂感，也頗受一些拍攝廣告或網紅、網美的喜愛，不過此處也因為碎石不少，行走時也務必小心，雨季更是要格外注意。另外，天氣狀況也會左右拍攝效果，所以拍攝的時機非常重要。

網美程度：☆☆☆

花海

季節限定的花海，搭上以險峻地形著稱的火炎山，意外碰出新火花，來到火炎山周邊，大家可能會在這裡找到油菜花田、向日葵田等等，稻田種植期間，也有綠油油稻田美景以及成熟的黃色稻穗可搭配取景，也是不少人熱愛的構圖。

圖片來源：IG@ooxx2081

圖片來源：IG@ooxx2081

圖片來源：IG@mumuyaniu

從后里中社花市可以遠遠拍到火炎山的輪廓，花團錦簇之下山體的美感更上層樓，是絕佳的取景方式。喜愛拍攝花海的人不妨將鏡頭稍稍抬高，就能拍到意想不到的景致。當然，這也是季節限定的美景，想拍可要把握花季了。

網美程度：☆☆☆☆

星空

圖片來源：IG@photo_sy31

晚上拍攝火炎山真是個絕妙的主意！當然，對於攝影器材以及個人的耐心有一定的需求，想拍攝絕美的星空與夜晚沉睡的山巒，絕對不能錯過這裡！但務必結伴同行、小心駕駛，鄉間小路晚上照明設備還是比較不足的。

網美程度：☆☆☆☆☆

孤獨之路

圖片來源：IG@huangminna

想拍出美國公路電影的感覺？那這類的拍法絕對適合你！一條綿延的柏油路、一道孤寂的身影，這樣的美景你怎能錯過！需要注意的是，於馬路中央拍照有危險性，請看清沒有來車再開拍，以免發生意外。

網美程度：☆☆

火炎山不愧是知名的網美景點，真的是怎麼拍都好看！其實也不必執著於上山，在山腳下往往能拍出更加出類拔萃的景色，喜愛拍照的朋友可以筆記下來。最後，祝大家都能拍出自己滿意的照片，也務必要注意拍照時的人身安全喔！





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