快訊

中職／左膝蓋不適 索沙霸氣飆K完才傷退

PGA／潘政琮抓5鳥本田菁英賽衝第四 落後4桿拚冠有機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台最早「繡球花海」搶先盛開！苗栗農場開滿彩色花球，還能入住繡球花主題房

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@duddy10759授權、IG@yc_chen0708授權、IG@lissa_5566授權
圖／IG@duddy10759授權IG@yc_chen0708授權IG@lissa_5566授權

苗栗美拍聖地花都開好囉！位於卓蘭鎮的「花露農場」占地約3.2公頃，以花田、民宿、天然精油聞名，如今園區搶先迎來全台第一波「繡球花季」，飽滿又鮮艷花球超好拍，更首度推出季節限定「繡球花主題房」，讓大家戶外拍完還能與伴隨花香入眠。

圖／IG@lissa_5566授權
圖／IG@lissa_5566授權

苗栗花露農場「繡球花季」的夢幻花海由藍、紅、紫、粉白漸層等不同色系的花朵集結而成，每年都吸引大批粉絲造訪搶拍，今年度率先於3/15開跑，繡球花積極綻放中，花期預計至5月底。雖然部分區域仍在升級佈置中，但現存的繡球花已十分好拍，蹲在花叢中被繡球花包圍超療癒。

圖／IG@yc_chen0708授權
圖／IG@yc_chen0708授權

而室外巨大花墻為人氣場景必拍，搭配繡球花前景更豐富了構圖，現場另設有浪漫薰衣草、香草花園等其他花種，亦有鏡面裝置藝術及可愛造景，勢必讓大小朋友都能拍個過癮。

圖／IG@yc_chen0708授權
圖／IG@yc_chen0708授權

值得一提的是，這次花露農場全新打造精油城堡民宿，直接將森林搬入房內，4/1起直到花季結束為止，每日開放限量四間繡球花房。走入房間絕美觀景窗映入眼簾，室內擺有多種植栽，還有放鬆效果的精油香氣撲鼻而來，讓人徹底陶醉在專屬的花草世界，想入住可要趕快列入行程準備預訂啦！

圖／IG@duddy10759授權
圖／IG@duddy10759授權

花露農場

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里43-3號
入場費用：每人200元（可折抵100）；6歲以下兒童免費
開放時間：平日09:00-17:00；假日08:00-17:30（週三公休）

圖／IG@lissa_5566授權
圖／IG@lissa_5566授權

延伸閱讀：

傾瀉而下的花瀑！彰化最壯觀「彩色瀑布」、嘉義「九重葛捧花」2處超狂拍法快收

嘉義山城紫爆了！2021「瑞里紫藤花季」26處賞花點一半盛開中　今年還有2D紫藤杯

搭捷運能到！北部「三月花季景點」7大精選

苗栗旅遊 花海 賞花 熱門打卡

相關新聞

全台最早「繡球花海」搶先盛開！苗栗農場開滿彩色花球，還能入住繡球花主題房

苗栗美拍聖地花都開好囉！位於卓蘭鎮的「花露農場」占地約3.2公頃，以花田、民宿、天然精油聞名，如今園區搶先迎來全台第一波「繡球花季」，飽滿又鮮艷花球超好拍，更首度推出季節限定「繡球花主題房」，讓大家戶

新竹烘焙美食+1 外酥內軟「六葉蒜包」&焦糖誘人「芙蓉蛋塔」，好吃不膩口讓人吃不停

udn走跳美食／踢小米 近年來蛋塔及X蒜包在新竹掀起一陣風潮，最近在小米家附近才剛開試營運的記憶蛋塔是結合這兩個熱門美食外，還有冰火菠蘿包及法式鮪魚堡等。整體來說，表現都很棒，看個人口味去選擇囉

未來有旋轉餐廳?! 竹北「隨意鳥地方」高空觀景餐廳 享受美景美食隨意好地方

udn走跳美食／踢小米 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 台北101名店隨意鳥地方來到竹北插旗耶！而且是很低調的試營運，小米在網友通報後就來瞧一瞧。聽說他們在竹北豐邑E & D愛

新竹濱海景觀貨櫃屋「拉菲爾咖啡」新登場！騎單車、賞夕陽　半日遊踏青好去處

udn走跳美食／踢小米 港南濱海風景區小米有好一陣子沒有來了，趁著過年期間和朋友一起來這裡放煙火，恰巧發現有一個新的貨櫃屋出現了！這間貨櫃屋餐廳名叫拉菲爾咖啡，剛好在過年期間試營運，港南濱海風景

被森林環繞的「露營咖啡廳」！「Friend in café」打造全新帳篷咖啡廳，還可野餐好吸睛

「帳篷露營」一直是近年很夯的議題，台灣各地也有不少的露營基地。不過你可能沒聽過「咖啡廳融合露營」，這回位在桃園蘆竹區的「Friend in café」就是融合兩者迸出新商機，目前僅開放假日營業，想要嚐鮮露營咖啡新體驗的民眾，千萬不要錯過！

老街、鐵道、木雕館！ 苗栗「三義景點美食&交通」推薦懶人包

隸屬苗栗的三義鄉，除了有著大家耳熟能詳的「台灣木雕王國」封號外，域內的舊鐵道、老街、客家文化保留完整，發展出不少三義必訪的旅遊景點，三義還是經過官方認證的國際慢城喔！今天小編整理了三義景點、美食、交通的懶人包，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。