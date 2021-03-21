全台最早「繡球花海」搶先盛開！苗栗農場開滿彩色花球，還能入住繡球花主題房

苗栗美拍聖地花都開好囉！位於卓蘭鎮的「花露農場」占地約3.2公頃，以花田、民宿、天然精油聞名，如今園區搶先迎來全台第一波「繡球花季」，飽滿又鮮艷花球超好拍，更首度推出季節限定「繡球花主題房」，讓大家戶外拍完還能與伴隨花香入眠。

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苗栗花露農場「繡球花季」的夢幻花海由藍、紅、紫、粉白漸層等不同色系的花朵集結而成，每年都吸引大批粉絲造訪搶拍，今年度率先於3/15開跑，繡球花積極綻放中，花期預計至5月底。雖然部分區域仍在升級佈置中，但現存的繡球花已十分好拍，蹲在花叢中被繡球花包圍超療癒。

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而室外巨大花墻為人氣場景必拍，搭配繡球花前景更豐富了構圖，現場另設有浪漫薰衣草、香草花園等其他花種，亦有鏡面裝置藝術及可愛造景，勢必讓大小朋友都能拍個過癮。

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值得一提的是，這次花露農場全新打造精油城堡民宿，直接將森林搬入房內，4/1起直到花季結束為止，每日開放限量四間繡球花房。走入房間絕美觀景窗映入眼簾，室內擺有多種植栽，還有放鬆效果的精油香氣撲鼻而來，讓人徹底陶醉在專屬的花草世界，想入住可要趕快列入行程準備預訂啦！

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花露農場

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里43-3號入場費用：每人200元（可折抵100）；6歲以下兒童免費開放時間：平日09:00-17:00；假日08:00-17:30（週三公休）

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