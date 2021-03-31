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新竹「路邊發財車」最台宵夜美食！無刺虱目魚肚湯、魯肉飯加半熟超推

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

我經常來往台中與桃園，經常晚上開車開到一半肚子餓時，會跑到新竹吃宵夜，以往都直衝許二姐，但遇到過年期間，就連許二姐也沒開，朋友說這一家 無刺虱目魚肚湯 魯肉飯發財車 開到凌晨四點半，半夜冒著煙還香噴噴的發財車是我們的希望，終於吃到魯肉飯加上半熟荷包蛋再配上一碗熱湯，覺得胃暖心也滿足了。

位置：

位於西大路跟世界街交叉口，也靠近北大路。從晚上10點半開始，看到路邊這一台冒著煙還香噴噴的發財車就是了。

小菜部分就類似自助餐的方式，上面菜單沒有價目表，所以夾的時候還挺手軟的，總之夾完菜後統一由老闆目測計價。

飯、湯的部分則是需要口頭點餐。

還有內用座位喔。

半夜不適合吃太多，隨便夾一點小菜解決。

魯肉飯加蛋

我的重點放在這一碗魯肉飯加半熟荷包蛋！我點的是小碗但重點是我忘記多少錢了，看評論大都抱怨這一家很貴，但我是覺得開到凌晨四點半，價格貴一點我可以接受啦。

肥瘦比例很剛好，鹹香帶點油脂再加上蛋液的滑嫩感，很好吃。

蘿蔔貢丸湯

湯頭就是單純的蘿蔔清甜香氣，燉煮入味的蘿蔔很好吃，很大一碗吃起來很滿足。

無刺虱目魚肚湯

超大一塊虱目魚肚，但一樣沒記價格，因為是朋友請的。總之半夜還能有這麼熱騰騰的台式宵夜，我已經很滿足了。

無刺虱目魚肚湯 滷肉飯發財車

地址：新竹市北區西大路495號

時間：22:30~04:30（週日公休）

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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