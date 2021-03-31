聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹「路邊發財車」最台宵夜美食！無刺虱目魚肚湯、魯肉飯加半熟超推
udn走跳美食／Mika
我經常來往台中與桃園，經常晚上開車開到一半肚子餓時，會跑到新竹吃宵夜，以往都直衝許二姐，但遇到過年期間，就連許二姐也沒開，朋友說這一家 無刺虱目魚肚湯 魯肉飯發財車 開到凌晨四點半，半夜冒著煙還香噴噴的發財車是我們的希望，終於吃到魯肉飯加上半熟荷包蛋再配上一碗熱湯，覺得胃暖心也滿足了。
位置：
位於西大路跟世界街交叉口，也靠近北大路。從晚上10點半開始，看到路邊這一台冒著煙還香噴噴的發財車就是了。
小菜部分就類似自助餐的方式，上面菜單沒有價目表，所以夾的時候還挺手軟的，總之夾完菜後統一由老闆目測計價。
飯、湯的部分則是需要口頭點餐。
還有內用座位喔。
半夜不適合吃太多，隨便夾一點小菜解決。
魯肉飯加蛋
我的重點放在這一碗魯肉飯加半熟荷包蛋！我點的是小碗但重點是我忘記多少錢了，看評論大都抱怨這一家很貴，但我是覺得開到凌晨四點半，價格貴一點我可以接受啦。
肥瘦比例很剛好，鹹香帶點油脂再加上蛋液的滑嫩感，很好吃。
蘿蔔貢丸湯
湯頭就是單純的蘿蔔清甜香氣，燉煮入味的蘿蔔很好吃，很大一碗吃起來很滿足。
無刺虱目魚肚湯
超大一塊虱目魚肚，但一樣沒記價格，因為是朋友請的。總之半夜還能有這麼熱騰騰的台式宵夜，我已經很滿足了。
無刺虱目魚肚湯 滷肉飯發財車
地址：新竹市北區西大路495號
時間：22:30~04:30（週日公休）
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言