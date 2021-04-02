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桃園「雲朵鬆餅」內行饕客都激推！日式舒芙蕾厚如雲朵、現點現做入口即化

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

我朋友是日式舒芙蕾控，到處尋覓好吃的舒芙蕾，目前這一家也是她認可桃園好吃鬆餅之一，因為這家店堅持選用日本進口高級食材，現點現做，能完美還原出澎鬆如雲朵般的超厚日式舒芙蕾熱鬆餅 。

位置

位於桃園火車站附近的民生路上，這裡路有點窄，停車不易，附近有付費停車場。

環境跟氛圍帶點輕鄉村風

大量乾燥花點綴，待位區有點可愛。

為了做出日式舒芙蕾熱鬆餅的口感，老闆不惜採用日本進口高級食材，而且都是日本有名品牌的。

食材通通報給你知道。

菜單 MENU

舒芙蕾講究的是口感和蓬鬆，現點現做也是正常的，一次只能製作一份鬆餅，時間約30分鐘，確定可以等的人再點。

這裡沒有單點都是套餐價，套餐價包含一份價值140元的飲料，超出140元只要補價差即可。

除了甜點以外還有鹹派可以選擇。

手沖咖啡

飲料部分

咖啡、飲料部分表現中規中矩。

經典原味舒芙蕾熱鬆餅 套餐價 NT$320元（含140元飲料）

店家自製日本九州每週限量全程冷藏空運來台的九州歐牧純生乳冰淇淋、歐牧純生鮮奶油打出來的新鮮奶泡以及日本特製三井製糖和小麥麵粉、法國進口奶油、台灣牧場雞蛋等…組合而成的經典原味舒芙蕾熱鬆餅。

光看這一堆高級品牌食材組而成的豪華陣容，就可以理解老闆堅持現點現做，而且一次只做一份，每次需等上30分鐘的堅持，畢竟不能可惜這些食材，而等待更是必須的。

厚又澎鬆的超厚雲朵舒芙蕾，光是外表就夠正統了！旁邊的限量九州歐牧純生乳冰淇淋與奶泡也很厲害，那生乳滋味真夠香醇，讓人一吃難忘。

輕輕一壓，舒芙蕾蓬鬆又有彈力的手感太可以了。

抹上點歐牧純生鮮奶油打出來的新鮮奶泡搭配超厚空氣感舒芙蕾一起入口，那生乳滋味加上濃郁蛋香，澎鬆軟Q 濕潤滑嫩入口即化的舒芙蕾迷人口感，甜度適中，現點現做讓蛋香更顯，果然跟日本吃的空氣舒芙蕾相似度很高，感動。

這就是日本九州每週限量全程冷藏空運來台，歐牧純生鮮奶油，輕盈奶香，醇厚的生乳口感，吃過難忘，只能說老闆的堅持是值得的。是說雖然暫時去不成日本，但至少想念日式舒芙蕾時，還有這裡可以解解相思。

Nuageクラウド雲朵鬆餅

地址：桃園市桃園區民生路55巷8號

電話：03-3391669

時間：11:00–19:00（每週二公休）

粉絲團：雲朵鬆餅

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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鬆餅 九州 咖啡 冰淇淋 鄉村風 桃園美食

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