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猶豫一下就沒了！ 苗栗「10大必吃美食」推薦 湯包、蛋餅、煎餃想吃先排隊

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@sky09190、IG@ovaltine_fooddiary、FB阿華田的美食日記、IG@jojoxdaily
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Shelly@ReadyGo

苗栗美食吃什麼？ReadyGo告訴你！精選10家苗栗竹南、頭份在地小吃，不管是正餐還是點心或者冰品通通有，當你還在思考要吃什麼的時候，人家早就已經在排隊了，這篇美食攻略一次幫你整理好，蔥爆湯包、蛋餅煎餃、包子等人氣排隊美食一網打盡，看完事不宜遲馬上出發！

#竹南

祥賀芒果冰

綜合水果牛奶冰是祥賀芒果冰的必點招牌，綜合水果牛奶冰以當季新鮮水果製作，將西瓜、芒果、奇異果三種不同顏色的水果推疊成一座山，不僅是IG美食打卡的好模特，超大份量更適合2~3人一起分食一碗~可惜綜合水果牛奶冰只能內用不能外帶，每到夏天店裡總是人滿為患，說什麼都要來碗過癮的芒果冰。

圖/IG@ovaltine_fooddiary、FB阿華田的美食日記
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地址｜苗栗縣竹南鎮公義路2452號

營業時間｜10:00-20:00 (週一休息)

呱呱水餃麵食館

水餃加蛋餅蹦出新滋味，變成水餃蛋餅！這麼新奇的吃法我還是第一次知道，呱呱水餃麵食館的水餃皮是厚的，內餡飽滿且多汁，一口咬下在嘴裡散發出濃厚的蛋香，除了一般常見的高麗菜、韭菜水餃，呱呱水餃麵食館還有洋蔥、雪裡紅、麻辣臭豆腐等多種口味，聽起來或許有些奇怪，但吃起來一點都不違和，是我吃過最特別的水餃。

圖/IG@jojoxdaily
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地址｜苗栗縣竹南鎮延平路51號

營業時間｜10:30-14:00、16:30-21:00

擱再來包子

擱再來包子位於竹南火車站附近，是竹南當地的知名老店，香菇高麗菜包是店裡的秒殺餐點，常常早上九點就已經賣完，而竹筍肉包和豆沙包是也店裡的招牌餐，竹筍肉包帶有一點甜味，肉餡吸滿湯汁吃起來不會乾，；豆沙包外皮撒了黑芝麻最區隔，紅豆泥內餡口感綿密，不會過甜也不會過膩。

圖/IG@kikiyehmelody
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圖/IG@moon0202
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地址｜苗栗縣竹南鎮中正路42號

營業時間｜週一至週六 06:00-20:00、週日06:00-10:00

巧喜蛋餅

身為蛋餅控看到路上在排隊的蛋餅怎麼可以不停下來買一份試試！除了蛋餅之外，也有販賣煎餃及蘿蔔糕，而巧喜蛋餅的外表看似不起眼，吃起來卻不得了，蛋餅皮十分柔軟又不失Q彈，加上微鹹微甜的醬油膏及嗆辣的生辣椒，我個人非常喜歡，有的蛋餅皮雖然Q彈但放涼了就會變硬，巧喜蛋餅不會！

圖/IG@fish.613
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地址｜苗栗縣竹南鎮中正路47號

營業時間｜06:00-10:00

#頭份

鮮肉湯包

說到苗栗不能不知道連TVBS食尚玩家都報導過的鮮肉湯包 ，位於尚順育樂世界附近，苗栗鮮肉湯包不只皮薄內餡扎實，湯汁也鮮甜飽滿充滿肉香，最大特色就是內餡已經包了不少蔥花，內用蔥花還可以另外免費加到爆！醬料、辣椒都可以自行調味，外帶則是店家先幫你加好，不喜歡蔥花的人也可以事先告知。

圖/IG@sky09190
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圖/IG@jj_food_miranda1103
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地址｜苗栗縣頭份市中正路246號

營業時間｜06:00-13:00

臭過來三角豆腐

臭過來三角豆腐老闆堅持現點現炸，而且豆腐是切過後再下去炸的，所以每一口都能咬到金黃酥脆的外皮，搭配老闆自己研發的配料及醬料，有蒜蓉和椒鹽兩種口味，打破吃臭豆腐嘴裡還會殘留大蒜味的印象，椒鹽口味搭配醃製小黃瓜吃起來清爽又刷嘴，讓人想一口接著一口，喜歡吃辣的人別忘了試試老闆自己炒的辣椒醬！

圖/IG@bebedog.tofu
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圖/IG@l.m.c_18
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地點｜每週一、四、五、日-竹南運動公園(15:00~售完)

週二頭份建國夜市、週三竹南中港夜市、週六竹南國泰夜市

營業時間｜15:00-售完為止

電話預訂｜0917-878-959

瑞盛客家米食

瑞盛客家米食的麻糬讓我一吃成主顧，有包餡麻糬和傳統麻糬兩種，不過因為包餡麻糬不添加任何防腐劑，天氣關係不易保存所以暫停販售，冬天才會回歸，目前則是販賣麻糬燒冷冰，燒麻糬本身撒上花生粉、芝麻粉十分又軟又Q彈，不會很黏，另外也有煉乳玉米脆片口味的燒麻糬，口感中帶有一點脆脆的很特別，大人小孩都愛，到苗栗一定要去試試！

圖/IG@misotosee
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地址｜苗栗縣頭份市中央路598號

營業時間｜14:00-21:00

斗煥坪水餃館

雖然是水餃館，但招牌竟然不是水餃而是蔥油餅還有炒滷味！蔥油餅很酥脆且有一定的厚度，裡面的蔥也不少，用料實在，難怪是每桌必點，而雜不囉嗦炒滷味其實有點像是客家小炒，可以選擇店家配好的組合，也可以自己夾想吃的滷味再由店家快炒，比起直接吃更多了一層香氣。

圖/IG@kate0112_justdoeat
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圖/IG@very_fufu
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地址｜苗栗縣頭份市中正二路210號

營業時間｜週一、二、五10:30-20:30 ，週六週日10:00-20:00 (週三週四休息)

丁椰 正宗新加坡料理

丁椰 正宗新加坡料理也位於苗栗尚順育樂世界附近，店內裝潢採工業風，主打南洋料理，海南雞飯、椰漿飯、叻沙、咖哩、南洋風味炒泡麵、咖椰吐司是店內的人氣餐點，幾乎每桌桌上都可以看到蹤影，另外還有泰國明果冰淇淋、紅豆紫米可以無限享用，CP值非常高！

圖/IG@yeh_0410
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圖/IG@yeh_0410
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地址｜苗栗縣頭份市東民五街18號

營業時間｜11:30-14:00、17:30-21:00

夏綠蒂雪花冰

「小丸子涼西瓜」是店裡的招牌，連雪花冰也是用西瓜磚刨出來的，搭配小玉西瓜冰球，每一口都吃得到西瓜的味道，夏綠蒂雪花冰口味眾多，宇治抹茶也很多人點，也可以選擇自己搭配餡料的雪花冰，店家現在還有推出拉麵、燴飯、鬆餅等餐點，冬天也有季節限定的紫米粥、紅豆湯、有機豆花、姜薑茶、燒仙草等品項。

圖/IG@sammi1637
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地址｜苗栗縣竹南鎮公園路116號

營業時間｜11:00-22:00

延伸閱讀>>苗栗南庄一日遊老街美食+高CP值步道景點攻略

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蛋餅 水餃 水果

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