新竹烘焙美食+1 外酥內軟「六葉蒜包」&焦糖誘人「芙蓉蛋塔」，好吃不膩口讓人吃不停

近年來蛋塔及X蒜包在新竹掀起一陣風潮，最近在小米家附近才剛開試營運的記憶蛋塔是結合這兩個熱門美食外，還有冰火菠蘿包及法式鮪魚堡等。整體來說，表現都很棒，看個人口味去選擇囉，大家就一起跟著小米一起去看看吧！

記憶蛋塔位置及停車方式

記憶蛋塔位於光埔區的埔頂路一路上，就在錵鑶日本料理及可不可的中間，過年前去吃錵鑶時就有留意到他們了。

記憶蛋塔環境介紹

他們只有一個小櫥窗，沒有內用的環境，每一種口味是看當時出爐狀況，所以同時買多種口味需要等待囉。

記憶蛋塔菜單目錄搶先看

芙蓉蛋塔 一個35元，三個100元

牛奶菠蘿 30元

冰火菠蘿 45元

六葉蒜包 50元

法式鮪魚堡 60元

2/27~3/6 試營運期間有滿百元以上可以抽抽樂，有機會當場現折9折.8折.1折！小結巴抽的蠻有技巧，抽中了8折說！

記憶蛋塔用餐心得分享

除了菠蘿賣完外，其他口味小米都手滑一輪了。提醒早上去人潮比較好一些而且比較買得到菠蘿包唷。

芙蓉蛋塔買三個會有盒裝，設計純白帶上可愛的文青，用來送禮或自用都不錯耶！

芙蓉蛋塔表面有點像是葡式蛋塔焦糖的著色，看起來相當引人～

麵包則是由紙袋來盛裝。

兩包兩塔來個熱量無限加，偶爾吃這種美食是OK啦，吃完再去跑三圈⋯⋯⋯⋯⋯⋯

芙蓉蛋塔可以熱熱吃或冰凍來吃，兩者口感會不一樣。橫切面還會看到一些香草籽呢！熱熱的吃，有酥脆的塔皮鹹香有甜，內餡奶油及蛋香相當濃郁且滑溜的口感，而且不會太甜吃起來也不會甜膩呢！這真的會讓人忍不住一顆接一顆吃，但是熱量⋯⋯⋯⋯

後來帶1顆回家放冰箱冰冰的吃有點像是布丁QQ的口感，冷熱口感就看個人喜好囉！小米個人是喜歡熱熱酥酥的蛋塔～

因為只有六片應該才叫六葉蒜包(50元)吧。塗層的料非常多且均勻，不會說某一片內餡不足而沒味道。

強烈建議要趁熱吃才有外酥內軟的口感，如果冷掉了會感覺有差，如果帶回家冷掉記得回烤，一樣有法式麵包的脆皮的麵包香，再帶上蒜香但不會嗆辣，而酸V的乳酪跟鹹香的蒜味非常搭，又是一個讓人忍不住吃不停的麵包。

法式鮪魚堡60元，這個是比較不用等的口味。口味上不會太重，有鮪魚醬.洋蔥.乳酪作為內餡，不過鮪魚的味道不會很重，洋蔥的甜味及乳酪的酸甜比較明顯，是比較不容易膩口的麵包，不過喜歡重鮪魚的朋友就要考慮一下囉。

以上是我們的心得分享，歡迎大家來到小米家附近的關埔區來吃美食唷，有不錯的美食也可以分享給我們。

記憶蛋塔

地址：新竹市東區埔頂一路170號

電話：0973603693

營業時間：10:00-20:30（售完為止）

公休日：每周一（除3/1）

(滿600元可外送，園區外送請提早電話預約)

粉絲團：記憶蛋塔

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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