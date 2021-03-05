未來有旋轉餐廳?! 竹北「隨意鳥地方」高空觀景餐廳 享受美景美食隨意好地方

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北101名店隨意鳥地方來到竹北插旗耶！而且是很低調的試營運，小米在網友通報後就來瞧一瞧。聽說他們在竹北豐邑E & D愛因斯坦大樓的22~24F ，現在只有開放22F，聽說未來還有旋轉餐廳耶！這是小米小時候的回憶了，期待全部完成後再回訪一次。現在先來一樓開箱文給大家參考吧，跟著小米GO！

隨意鳥地方竹北店就位於自強南路豐邑E & D愛因斯坦大樓的22~24F，現在試營運期間只有開放22F，詢問店員旋轉餐廳何時開放，回答都是還沒有確定的開放時間(整修中)。

大家可以走進豐邑E & D愛因斯坦大樓直上22F，看到這個小小的門口別懷疑⋯就是他們的試營運入口，怎麼跟台北的感覺⋯⋯

隨意鳥地方竹北店位置及停車方式

現在大樓沒有開放給餐廳的客人停地下室，所以要在周邊的收費停車場找車位囉，不過小米是建議必需跟大樓討論承租車位會比較好，不然以這價位還要停比較遠的停車場會有點不太到位。

隨意鳥地方竹北店環境介紹

進入門口是帶位及結帳的櫃檯，在這等候帶位人員囉。

在22F就是無敵VIEW，附近大概只有喜來登跟他們一樣高。

在候位區有沙發座，飯後可以來這拍一張全家福，有豪宅FU。

今天有熊寶哥一家跟小米來探險～

22F是一般型的餐廳格局，走的是黑色高級典雅風，位置從2人~多人的位置，現在似乎沒什麼人知道他們試營運，所以禮拜六中午前來人潮並不多。整體上來說跟小米看到台北101的感覺有蠻大的差別>< 不知正式開幕後會不會不一樣。

另外還有沙發座及小型的包廂，店家表示還在試營運中，未來還有其他空間會開放囉！

來這種高級餐廳用餐就是要邊吃邊看VIEW才過癮！

飯後我們去22F有一個露臺，看到上面的建築物不知是不是未來的旋轉餐廳呢？敬請期待！

隨意鳥地方竹北店菜單目錄搶先看

這是單點的ＭＥＮＵ，此外還有平日的商業套餐，今天很幸運單點主餐自動升級套餐～此外以這個環境及窗外的VIEW來說單價當然就不便宜囉，這就看個人預算而定，小米是單純開箱給大家。

此外晚餐時段就有套餐給大家參考唷！文末還有拍了酒單給大家參考。

隨意鳥地方竹北店用餐心得分享

今天好友一聚吃高級餐廳是非常難得，雖然不便宜，不過為了大家想看開箱文就衝了！之後再打工賺回來就好，哈哈哈哈⋯⋯

每個桌上有常見的高級天然礦泉水及氣泡礦泉水給客人選擇，一瓶99元，此外也有一般白開水是不用錢囉。既然今天要來豪一點我們就開了兩瓶來喝啦！

今天很幸運的點主餐就免費升級套餐。今天喝到的是蕃茄蔬菜湯，有新鮮蕃茄酸甜跟義式香料的滋味，再配上蔬菜及通心粉有飽足感。

套餐還有附上手工烤麵包，是歐式帶嚼勁的口感，建議沾橄欖油紅酒醋或湯品來吃比較不會乾乾的。

套餐還有附簡單的沙拉，其實也不簡單，有煙燻風味的牛肉配上紅酒醋蔬菜沙拉。

牛肉是冷盤的口感，嫩中帶點嚼勁，煙燻味蠻濃的，再加上酸V的蔬菜沙拉很醒胃。

這是單點的米蘭奶油蟹肉泡芙(288元)，還會附上一份麵包。

這一款麵包小米比較喜歡，軟Q帶嚼勁也有濕潤的口感，單吃不會太乾唷～

米蘭奶油蟹肉泡芙個人覺得很推薦！有濃郁的奶油的香甜味外，還有蟹肉絲的鮮甜。

用來配麵包吃可以讓人多吃幾片呀！

帕里斯基蒜香焗烤田螺(288元)，上面的蒜香起司味道調得很棒，不會太鹹又有蒜香～田螺不會有腥味有彈牙的口感跟蒜香一起吃非常的棒！

而且這道配麵包也好好吃耶～

再來就是主餐來啦！

如此高級的餐點當然是要來跟美景一起合照的啦～

那不勒斯蕃茄海鮮細圓麵(599元)，價格上是不便宜，不過在這種這級環境的餐廳也是差不多這個價，海鮮給的料也很多，像有蛤蜊、淡菜、魷魚、干貝及剥好的蝦子。唯一美中不足的地方是擺盤上稍為不整齊，小米會不會太嚴格了。

義大利麵份量蠻多的說，多人分享也不會覺得太少，麵條是帶點嚼勁的口感還不錯，而且蕃茄醬汁的調味也有到位，有對麵條提味外也有增加海鮮的鮮味。

美國極佳級肋眼佐五色胡椒醬(8oz)1288元，使用的是PRIME等級的美牛，油亮的外表就很吸引別人了～

小米愛吃牛，當然是我的主菜啦！

牛肉的等級真的很棒，有濃厚的牛肉甜味及軟嫩帶嚼勁的口感，不過熟度上控制可能還要注意一下，原本是點5分熟，但有一些是5分，有些部位是7分以上的熟度，邊邊會有肉絲的口感。

建議可以先吃原味，再加海鹽，最後再沾帶點黑胡椒香氣的醬汁也不錯唷。

配菜有黑松露的馬薯泥，好吃～

炙烤鮭魚佐蜂蜜黃芥末醬(898元)，已經去骨刺的鮭魚有嫩又有豐富的油脂甜味。

可以先吃原味，再沾黃芥末來嚐嚐重口味的表現。

美國極佳級肋眼牛排12oz佐松露薯條(1888元)，PRIME牛排再帶上油脂的肥肉就是老饕所喜愛啦！

松露醬很濃郁帶甜，沾薯條吃大人跟小朋友都會喜歡唷！

這塊牛排的熟度就比較穩定，幾乎每個部位都能控制在5分熟，多汁的軟嫩表現的很不錯～

套餐最後有手工餅乾及奶酪，手工餅乾個人很喜愛，脆口鹹酥帶甜，還有鳳梨香甜的奶酪表現也很棒，不知不覺就嗑光了。

呀…這個套餐還有飲料耶，熱咖啡有甘醇香濃，不加糖最好喝。

熱洋甘菊是沒有咖啡因有回甘的自然甜。

冰紅茶是微糖的口味就比較一般般了。

以上是我們的食用心得，高空餐廳的價格當然是不便宜，不過現在試營運期間還有一些地方還沒到位，期待過一陣子正式營運後再來回訪囉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隨意鳥地方竹北店酒單

隨意鳥地方竹北店

地址：新竹縣竹北市自強南路8號22樓

電話：036688422/0980045180

營業時間：11:30~15:30 17:30~22:00

(1成服務費/有兒童座椅/可刷卡)

粉絲團：隨意鳥地方竹北店

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」