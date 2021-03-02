被森林環繞的「露營咖啡廳」！「Friend in café」打造全新帳篷咖啡廳，還可野餐好吸睛

「帳篷露營」一直是近年很夯的議題，台灣各地也有不少的露營基地。不過你可能沒聽過「咖啡廳融合露營」，這回位在桃園蘆竹區的「Friend in café」就是融合兩者迸出新商機，目前僅開放假日營業，想要嚐鮮露營咖啡新體驗的民眾，千萬不要錯過！

圖／Friend In Café臉書粉專

「Friend in café」去年年底才開始試營運，帳篷約有10個，周遭佈滿翠綠的樹林與石子，中間會置入大型三角透明玻璃屋，是一處由店家親自調製咖啡與餐點製作的空間，走進帳篷裡，有滿滿專用的露營擺設，像是野餐箱、酒架飾品或烏克麗麗等，若是到了晚上還會點燈，橘黃發光的燈飾配上露營與餐飲點綴，非常令人感到放鬆愜意。

圖／Friend In Café臉書粉專

飲品部分，目前提供拿鐵、咻嘎奶奶等各式咖啡與非咖啡因飲品，餐點部分則有特製的手工鹹派與生巧克力塔等輕食，也會依照當天情況作調配與供應。

圖／Friend In Café臉書粉專

目前開放訂位提供依照雙人帳和四人帳的人數進行預定，訂位開放時間為每個月1日，目前4月份提供上、下午與晚間場，值得注意的是，為了給予每位顧客最棒的服務品質，目前單日最多只能招待20組客人喔，快揪親朋好友來場「咖啡露營」體驗吧！

圖／Friend In Café臉書粉專

Friend In Café

地址：桃園市蘆竹區山林路三段377巷51弄50-1號

臉書：https://www.facebook.com/Friend-In-Cafe-105899374749779/?ref=page_internal

圖／Friend In Café臉書粉專

延伸閱讀：

．專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

．桃園隱藏版咖啡廳！ 「石滬藝棧」回收木棧板兼營咖啡廳 擁黃金稻浪美景

．與田馥甄攻頂「台版富士山」！苗栗「加里山」杉木步道美翻，登高還能賞雲海＋群峰