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被森林環繞的「露營咖啡廳」！「Friend in café」打造全新帳篷咖啡廳，還可野餐好吸睛

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
「Friend in café」融合咖啡廳與露營打造全新商機，目前預約開放中。 圖／Friend In Café臉書粉專
「Friend in café」融合咖啡廳與露營打造全新商機，目前預約開放中。 圖／Friend In Café臉書粉專

「帳篷露營」一直是近年很夯的議題，台灣各地也有不少的露營基地。不過你可能沒聽過「咖啡廳融合露營」，這回位在桃園蘆竹區的「Friend in café」就是融合兩者迸出新商機，目前僅開放假日營業，想要嚐鮮露營咖啡新體驗的民眾，千萬不要錯過！

圖／Friend In Café臉書粉專
圖／Friend In Café臉書粉專

「Friend in café」去年年底才開始試營運，帳篷約有10個，周遭佈滿翠綠的樹林與石子，中間會置入大型三角透明玻璃屋，是一處由店家親自調製咖啡與餐點製作的空間，走進帳篷裡，有滿滿專用的露營擺設，像是野餐箱、酒架飾品或烏克麗麗等，若是到了晚上還會點燈，橘黃發光的燈飾配上露營與餐飲點綴，非常令人感到放鬆愜意。

圖／Friend In Café臉書粉專
圖／Friend In Café臉書粉專

飲品部分，目前提供拿鐵、咻嘎奶奶等各式咖啡與非咖啡因飲品，餐點部分則有特製的手工鹹派與生巧克力塔等輕食，也會依照當天情況作調配與供應。

圖／Friend In Café臉書粉專
圖／Friend In Café臉書粉專

目前開放訂位提供依照雙人帳和四人帳的人數進行預定，訂位開放時間為每個月1日，目前4月份提供上、下午與晚間場，值得注意的是，為了給予每位顧客最棒的服務品質，目前單日最多只能招待20組客人喔，快揪親朋好友來場「咖啡露營」體驗吧！

圖／Friend In Café臉書粉專
圖／Friend In Café臉書粉專

Friend In Café

地址：桃園市蘆竹區山林路三段377巷51弄50-1號

臉書：https://www.facebook.com/Friend-In-Cafe-105899374749779/?ref=page_internal

圖／Friend In Café臉書粉專
圖／Friend In Café臉書粉專

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