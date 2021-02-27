6萬株彩芋無敵海景！「2021桃園彩色海芋季」回歸，5米高美人魚花毯+360度舞台

花控們號外！每年吸引大批人潮遊賞的年度盛事「桃園彩色海芋季」2020首度因疫情取消，如今宣佈即將於3/27重磅回歸，更以強調愛與幸福的「海洋奇芋記」為主，升級成5.9公頃海底樂園，展區將有7款立體花卉裝置、色彩繽紛的花海，勢必讓大家一路拍到手機沒電！

2019年花海歷史美照。圖／桃園彩色海芋季粉絲團

「2021桃園彩色海芋季」將於3/27在大園溪海休閒農業區開展，活動截至4/11，為期16天。現場種有6萬株彩色海芋，品種多達13款、顏色則有8種，除了有經典的金黃色，更首度引進紫色及黑色特殊色系，營造獨特美景。而展區也特別加碼2萬株百合與香水百合，吸睛的黃色、橘色、粉色並排盛放，化作一幅迷人景致。

愛神美人魚展區設計模擬圖。圖／桃園市政府農業局提供

此屆以海底生物為設計主題，特別將花卉藝術結合科普知識，打造面積占地5.9公頃的幸福海底樂園，美人魚、小丑魚、龍蝦、海龍、水母全出動。全區共有七大亮點，其中主花毯「愛神美人魚」高達5公尺，不僅頭戴海芋皇冠、項鏈等珠寶，手持彩色海芋，搭配泡泡浪漫指數爆表，有望成為打卡最夯點。

海底芋見愛-河豚展區設計模擬圖。圖／桃園市政府農業局提供 小丑珊瑚戀-小丑魚展區設計模擬圖。圖／桃園市政府農業局提供

而其他展區還有像是手牽手的龍蝦、在花叢海洋中暢遊的小丑魚、帶有神秘氣息的海龍，舞台區還有360度皆可觀看的夢幻水母裝置，讓民眾不僅能夠盡情拍攝海芋化作的無敵海景，加上海洋生物就像來場平地版的限定「海洋之旅」。

夢幻水母舞台展區設計模擬圖。圖／桃園市政府農業局提供

除了藝術造景，周邊8間農場也預計推出農事特色活動，跟著在地職人實際體驗在地文化。像是有陽榮農場提供「神龍下蛋」龍鬚菜採菜體驗、大地農莊療芋手工皂DIY、林園居的傳統土窯體驗、花媽媽體驗工坊的海洋布書等。各場次名額有限，有興趣的人可隨時關注官方粉絲團資訊以及早預約。提醒大家防疫期間進入展區記得善用主辦方提供之酒精勤消毒，並佩戴口罩才能入場，景點也將安排接駁車，更多詳情將會陸續於臉書公佈。

情深似海-海龍展區設計模擬圖。圖／桃園市政府農業局提供 只龍你心-龍蝦展區設計模擬圖。圖／桃園市政府農業局提供

2021桃園彩色海芋季

展期：3/27-4/11 每日09：00-17：00

活動地點：桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口（大園溪海休閒農業區）

歷屆美照。圖／桃園市政府農業局提供

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