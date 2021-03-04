新竹濱海景觀貨櫃屋「拉菲爾咖啡」新登場！騎單車、賞夕陽　半日遊踏青好去處

港南濱海風景區小米有好一陣子沒有來了，趁著過年期間和朋友一起來這裡放煙火，恰巧發現有一個新的貨櫃屋出現了！這間貨櫃屋餐廳名叫拉菲爾咖啡，剛好在過年期間試營運，港南濱海風景區真是一個適合半日遊的好去處啊，這裡不但是17公里海岸線的其中一段，可以騎腳踏車親子旅遊外，還有景觀餐廳可以進來拍網美照。另外在傍晚時分的時候，遠眺海岸線可以看到日落的美景，真是一個不錯的好地方，大家就跟小米一起去看看吧！

拉菲爾咖啡港南貨櫃屋位置及停車方式

拉菲爾咖啡位於在港南愛莫爾婚宴會館旁，大家可以從GPS定位，往海濱路方向開看到海埔路後右轉直走就可以看到他們了，這裡有好大的停車場所以停車不是問題唷！

來到這裡，假日好像有出租腳踏車，來個親子半日遊或是甜蜜約會，邊踩腳踏車邊談心欣賞優美的風景海岸線。

在園區內有許多平坦的道路也有上坡的道路，可以讓騎腳踏車的朋友們有一定程度的挑戰，而且可以沿著17公里海岸沿路騎到蟹蟹步道再騎回來，沿途欣賞風景挺悠閑愜意的～

在園區裡有一個小型模擬道路的小朋友腳踏車區，很適合爸媽帶著小朋友來學騎腳踏車唷，增進一些親子互動。

在園區的另一邊還有一些兒童遊樂設施，看到很多家長帶著小朋友來這裡遊玩，有許多歡笑聲，真是不錯的一個親子休閒園區唷！

最近市政府有整治港南運河，讓整個環境看起來挺乾淨的，站在海岸步道上，涼涼的風吹著，聞著天然的海水味，是不是感覺遠離城市了呢！

在海岸步道旁坐下，看著夕陽，看著男女朋友們一對對的拍照，就感覺到很甜蜜，還好小米有帶小結巴來，不然會被閃到。

來拍張日落的甜蜜情境照，是不是挺浪漫的。話說回來，這些貨櫃屋餐廳有什麼特色呢，讓我們一起來看看吧！

拉菲爾咖啡港南貨櫃屋環境介紹

門口上面2樓的兩個貨櫃屋，店員說是未來可以提供客人吃火鍋的用餐區域。

門口處有有一輛古董小車，副駕駛座有一隻熊，新娘熊熊站在車車旁，供大家拍網美照唷！

這台賓士車，應該是老闆的車車吧，小米也來跟他合拍一張照。

走進餐廳內，餐廳的風格有點歐洲風帶點復古工業風格，左邊有一個大大的書架裝飾，是一面很好拍照的IG背景牆，挑高的設計空間，提供一個舒適的用餐空間。

在這個美美的書架裝飾前，小米和小結巴當然也要來一張IG照呀！

這除了提供四人桌之外還有提供大長桌所以人多人少用餐都不是問題唷！

在年假期間來這裡用餐，我們來到這裡已經是傍晚四、五點的時候，夕陽透過玻璃將柔和的光線照射下來，這氛圍好美喔，用餐環境挺舒適的。

室內2樓的部分有開放一個小空間，目前有一個四人桌以外。

可以從玻璃往內看，有一個像是以前工廠遺留下來的使用空間，我們有問一下老闆，老闆說這以後會規劃成一個親子遊戲區，這樣的話爸媽們可以一邊吃著美食，也可以一面教看著孩子，讓小孩子玩得開心爸媽也安心，聽說1樓還有一個布幕，可以讓1樓用餐的爸媽也可以看著孩子們玩耍。

店家還有一些貼心的小設計，部分的座位還有提供插座，讓小米想到，可以平日下午來這邊喝杯咖啡，坐下來寫寫文章，很愜意的享受一個下午悠閑時光。

這貨櫃屋中裡面還有一個貨櫃，這設計還挺特別的。

門口的左手邊，有擺放著白開水，如果有需要的朋友要自行取用喔。

拉菲爾咖啡菜港南貨櫃屋單目錄搶先看

來看一下菜單吧，餐點上，以飲料類的選擇性居多。此外還有義大利麵、燉飯跟咖喱飯，當然少不了炸物尤其是小朋友最愛的薯條，另外還有鬆餅貝果等選項。

拉菲爾咖啡港南貨櫃屋用餐心得分享

今天其實我們出來吃個下午茶，簡單點了一個義大利麵+1份鬆餅再搭配兩杯飲料～

(謎之聲，這樣子也叫簡簡單單的下午茶嗎？)

這一道是店員推薦的燒烤七味雞腿義大利麵，辣度是屬於小辣的唷！

這個烤雞肉的雞皮烤的還蠻脆香的，配上七味粉還挺不錯的。這道義大利麵除了使用的香料是九層塔外還有搭配著炸芋頭絲與地瓜絲，口味層次上挺豐富的。

他們的義大利麵條不是軟趴趴的是有點麵勁，口味上是屬於清炒搭配七味粉辣香還挺醒胃的，整體來說個人覺得還蠻不錯的！

焦糖水果鬆餅130元，鬆餅的外皮是比較酥脆的口感，鬆餅淋上焦糖醬，搭配著鮮奶油。

甜甜的焦糖鬆餅沾著鮮奶油濕潤的口感恰到好處，真是甜螞蟻小米的心頭好，不過鮮奶油建議再放多一點就更完美了。

草莓氣泡飲120元，喝起來的感覺像是用一般草莓口味的糖漿加上氣泡飲，這味道不是小米的菜。

拿鐵咖啡130元，牛奶的香甜搭配咖啡的甘苦，配合這環境的悠閑時光還挺不錯的唷！

以上是小米的心得分享，今年的過年發現新竹可以走的地方還挺多的，港南濱海風景區多了一個貨櫃景觀餐廳，搭配著看夕陽騎腳踏車，真是一個半日遊的好行程唷！

拉菲爾咖啡

地址：新竹市香山區海埔路588號

電話：03 530 7896

營業時間：10:00-20:00 (週一公休)

(不收服務費/有兒童椅/現金交易)

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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