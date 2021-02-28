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苗栗黃金雨！銅鑼超狂「炮仗花瀑布」與櫻花交織春季最美即景
春季是賞花的好時機，在苗栗銅鑼的環保公園有一條炮仗花步道，雙層的炮仗花瀑布和艷紅的櫻花交相輝映，是苗栗必去的賞花熱點。
銅鑼環保公園位於苗栗縣銅鑼鄉119縣道上，從銅鑼火車站步行約一公里即可到達；若是走國道1號則可從銅鑼交流道下，左轉1.5公里即可看見路標，往環保公園方向開500公尺左右就會抵達。
而炮仗花的花期一般落在一月到三月，二月是炮仗花最繁茂的時節，現在去不但有「炮仗花瀑布」可以欣賞，還能一邊賞櫻花。沒錯！銅鑼環保公園也有種植多棵櫻花樹，在春季綻放時與炮仗花一同入鏡，是熱愛攝影者最棒的禮物。
另外，環保公園入口處有座觀景台，展望視野良好，可居高遠眺後龍溪溪谷，走完整片應景的炮仗花隧道，再來這邊欣賞美景也是不錯的享受。
被稱為「黃金雨」的炮仗花無疑是實至名歸，在銅鑼環保公園這裡更能感受到真正的「壯麗花海」的景觀，春遊不知何處去的人不妨來趟苗栗銅鑼之旅吧！
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