老街、鐵道、木雕館！ 苗栗「三義景點美食&交通」推薦懶人包

隸屬苗栗的三義鄉，除了有著大家耳熟能詳的「台灣木雕王國」封號外，域內的舊鐵道、老街、客家文化保留完整，發展出不少三義必訪的旅遊景點，三義還是經過官方認證的國際慢城喔！今天小編整理了三義景點、美食、交通的懶人包，讓大家能夠好好體驗這座幸福城市的慢活魅力，看完就能馬上出發啦～

交通資訊

大眾運輸

➢高鐵

搭乘高鐵至「苗栗站」下車，步行約10分鐘至台鐵豐富站轉乘台鐵，搭至台鐵「三義站」下車

➢台鐵

搭乘台鐵至「三義站」下車（僅區間車可抵，自強號、莒光號不停靠）

自行開車

➢從南部北上

走國道一號三義出口下交流道，往三義方向行駛→沿途中指標到達三義木雕街→再往下開即可進入三義市區

➢從北部南下

走國道三號至新竹系統交流道，接國道一號抵150公里處三義交流道下

三義必去景點

卓也小屋

卓也小屋。 圖／IG, zhe.life

第一個要介紹的是小編的私推景點—卓也小屋！卓也小屋集結藍染、餐飲、住宿於一身，除了吃飯住宿喝下午茶，最酷的是卓也小屋那魔幻空間般的慢活步調，在這裡，時間彷彿用最緩速、安靜的方式流動，古樸的木質建築圍繞湖畔而生，能邊喝茶邊觀湖真的非常放鬆。這裡也可以體驗藍染DIY，把自己做的美麗藍染作品帶回去（而且價格頗親民），非常推薦到三義旅遊時可以造訪～

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村崩山下1-9號

營業時間：

周一至周五：11:00–14:00, 17:00–22:00

周六、周日：11:00–22:00

鐵道自行車

鐵道自行車。 圖／IG, ericho0909

來到三義這個山明水秀的山城，怎麼能不好好欣賞它的美麗風光，這時候最時候乘坐鐵道自行車啦，鐵道自行車行駛在台鐵舊山線鐵軌上，沿途停靠鯉魚潭、龍騰斷橋、勝興車站等苗栗熱門景點，對於想要採點的旅客來說非常方便，車上的導覽員也會沿途導覽，讓大家除了走馬看花外，更深入認識三義的人文故事。

地址：苗栗縣三義鄉勝興村14鄰勝興（勝興站）

首末班車時刻：09:20／17:30

勝興車站

勝興車站。 圖／Flickr

勝興老街。 圖／Flickr

來三義絕對不能錯過勝興車站，車站與勝興老街依傍而立，這裡保留了大量的日式建築，日式風情濃厚。街上小販多販售客家點心、木質小物、車站紀念品等，遊客大多會一邊吃著剛買來的小點心，一邊踩踩鐵軌、和街景拍照，因為盛興老街實在是好吃好買又好看，所以不管是平日或假日總是聚集了滿滿的人潮，置身其中總能感染到人們歡欣的氣氛～

地址：苗栗縣三義鄉88號

營業時間：08:30–17:30（勝興車站）

龍騰斷橋

龍騰斷橋。 圖／Flickr

Yep，都來到勝興車站了，怎麼能不順道來看看附近的龍騰斷橋，龍騰斷橋在921大地震後僅存紅磚橋墩，遊客可以近距離看到裸露的斷壁，感受大自然令人敬畏的力量。紅磚瓦在陽光的照映下有著濃濃陳舊感，從不同角度拍攝能捕捉到各異的風情，大家經過時也別忘了來找找你和龍騰斷橋的最佳合照角度～

地址：苗栗縣三義鄉龍騰村鄉道苗49線

火炎山

火炎山。 圖／IG, dight1248

火炎山位在苗栗縣三義鄉和苑裡鎮的交界，名稱從清代蔡振豐的〈苑裡志〉裡的「火燄夕照」而來，紅土化程度高且岩壁裸露，又有台版美國大峽谷之稱，焰色的土質非常有特色。除了可以從遠處拍，也記得走走火炎山上的健行步道，步道總長約6.4公里，單程步行時間一個半小時，屬於親民的好走型步道，想著上山後看到震撼的裸壁峽谷景觀，步道走起來也有動力啦～

地址：苗栗縣三義鄉、苑裡鎮交界

神雕村（三義木雕博物館）

神雕村（三義木雕博物館）。 圖／IG, jeanyeh0823

神雕村位在山坡上的廣聲新城社區內，是木雕創作者的聚集地，街上彌漫著淡淡的檜木香，每間小店呈現著木雕家不同的創作風格，也許能在其中挖到心儀的木雕小物。神雕村又分為一村與二村，一村是木雕品商店街，二村是住宅區。著名的三義木雕博物館則位在神雕村的街道尾端，配合大型木雕藝術，博物館室內空間寬闊，逛一圈輕鬆而不耗體力。另外三義木雕博物館一旁有個「四月雪小徑」，每年四、五月會開滿白色的桐花，很適合順遊走走散心。

地址：苗栗縣三義鄉8號

鯉魚潭

鯉魚潭。 圖／IG, tacoboy77

鯉魚潭是位在苗栗三義的一座水庫，水庫被群山環繞，綠色山巒映著藍湖，風景遼闊漂亮。一旁有著六號隧道等短隧道群，瀰漫秘境的安靜氛圍，推薦給想要遠離塵囂、好好感受三義山城風景的遊客～

地址：苗栗縣三義鄉鯉魚潭村三櫃106號

三義賞油桐花景點

四月雪小徑。 圖／IG, demoon719

氣候宜人的苗栗可是有不少賞油桐花的秘境！油桐花花季約在每年四、五月，全台的油桐花則多開在竹苗一帶，花開時油桐花就像靄靄白雪覆蓋山地，形成白色的花毯，非常夢幻！是來到苗栗三義絕不能錯過的景觀，下面跟大家介紹幾個三義賞花的好去處！

四月雪小徑

四月雪小徑就位在三義木雕博物館的後方山坡上，開車的人可以將車停在博物館的停車場。四月雪小徑是一條林蔭清涼的短步道，步行約半小時可以到達山頂的廣盛茶園，茶園非常廣闊，綠葉映天，是來到竹苗丘陵地不能錯過的景觀。步道一路油桐花鋪地，逛完神雕村後能輕鬆順遊。

地址：苗栗縣三義鄉廣盛村廣聲新城88號

桐花走廊

桐花走廊是一處賞花步道，全長2034公尺，路程坡度平緩，走起來輕鬆不費力。桐花季時，庇蔭步道的樹上會覆蓋片片桐花白雪，步道直走到底可以接三通嶺，是一條當地人也會去健行的乾淨小步道。

地址：苗栗縣三義鄉雙湖村大坑367號

五月雪步道

五月雪步道位在桐花走廊附近，順著苗48縣縣走往炭鄉八八民宿的方向即可抵達，路程是緩上坡，一路空氣清新，桐花綠蔭，走起來氣溫非常涼爽，除了有油桐花伴行，路上或可悄悄發現藍鵲和甲蟲的蹤跡。

地址：苗栗縣三義鄉雙湖村大坑

西湖渡假村

大家小時候可能都去過的西湖渡假村也是苗栗三義的景點之一，西湖是台灣少數幾個主打可以賞桐花的度假村，種有超過千餘棵油桐樹，歐風會議室建築旁有棵大油洞樹，花季花開時，那叫一個盛雪紛飛～

小編偷偷說：除了桐花外，小編覺得西湖渡假村最棒的是它的餐點，中餐廳的合菜味道很不錯～

地址：苗栗縣三義鄉西湖村西湖11號

挑炭古道（三通嶺古道）

挑炭古道是過去通霄鎮和三義鄉聯絡的重要通道，因連接「三義及通霄」，故取名三通嶺。山頂上可遠眺苗栗通宵、梧棲的日落美景，桐花季時油花遍地，是一條以石階與泥路為主的原始古道。觀光客不多，是遠離塵囂散心賞花的好去處！

地址：苗栗縣三義鄉雙湖村三通嶺古道

三義必吃美食

老吳鐵馬臭豆腐

老吳鐵馬臭豆腐。 圖／IG, mydaily_food33

位在勝興老街內的老吳鐵馬臭豆腐是間古樸的滷味小攤，腳踏車後座上放著滷好的大鍋滷味，老闆靠著招牌的唯三品項—臭豆腐、米血、大腸打天下，滷汁麻辣透香，食材吸了滿滿的滷汁，吃起來軟Q有嚼勁，遊客可以一邊吃一邊欣賞一旁的鐵道風景。認準牆上的老鐵馬，就能找到這間店！

地址：苗栗縣三義鄉勝興村勝興65-1號

營業時間：周六、周日10:00–18:00（平日通常沒開，幸運者可遇營業）

桐花村客家料理

桐花村客家料理。 圖／IG, kettleloveeat

來到苗栗當然要吃客家菜！桐花村是薰衣草森林旗下的餐廳品牌，主打傳統客家料理，店內裝飾著滿滿的桐花圖樣，招牌的梅干扣肉號稱白飯殺手，下飯入味，是每桌的必點選擇。薑絲大腸、紫蘇小排、黑糖小麻糬等人氣也很高，是味道非常道地的客家料理餐廳，喜歡客家風味的遊客，店內也有金桔醬、梅干等客家伴手禮可以選購～

地址：苗栗縣三義鄉勝興村水美114號

營業時間：10:00–20:00（周四公休）

漫步雲端森林廚房

漫步雲端森林廚房。 圖／IG, tony_chen1

漫步雲端森林廚房是間主打義法料理的景觀餐廳，點主餐就可以享用自助沙拉吧，其中楓糖德國豬腳是最多人推的品項！但其實去到漫步雲端的人都是醉翁之意不在酒（？）大家都是衝著園區的美麗景觀而來，園內風景優美，還有著可以讓毛小孩盡情奔跑的大草皮，主體的紅牆城堡建築非常好拍，四周雲霧繚繞，是個可以放鬆遛小孩、約會的夢幻空間。

地址：苗栗市苗栗縣三義鄉雙潭村崩山下22號

營業時間：

周二至周五：11:00–18:00（周一公休）

周六、周日：10:30–19:00

苗栗三義有著慢活的步調，小編一家幾乎每個月都會造訪一次（被舒適的山城魔力吸引？）近年苗栗三義因為鐵道自行車而帶起了另一波觀光熱潮，是個自然和人文風景都很迷人的山城，推薦給想要有個放鬆小旅行的你！

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