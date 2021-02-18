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與田馥甄攻頂「台版富士山」！苗栗「加里山」杉木步道美翻，登高還能賞雲海＋群峰

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
位於苗栗南庄的「加里山」，由於地形極似日本富士山，也有「台灣富士山」的美譽之稱，滿山杉木，還有雲海與舊鐵軌的點綴，絕對是登山遊客必訪的山林之一。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝
位於苗栗南庄的「加里山」，由於地形極似日本富士山，也有「台灣富士山」的美譽之稱，滿山杉木，還有雲海與舊鐵軌的點綴，絕對是登山遊客必訪的山林之一。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝

由於疫情影響，造成國內外的動盪不安，但也越來越多國人願意花更多時間探索台灣的美，這回小編要推薦位於苗栗南庄的「加里山」，因地形極似日本富士山，也有「台灣富士山」的美譽，滿山杉木，還有雲海與舊鐵軌的點綴，絕對是登山遊客必訪的山林步道之一。

圖／旅遊美食特約萊點特別攝
圖／旅遊美食特約萊點特別攝

圖／旅遊美食特約萊點特別攝
圖／旅遊美食特約萊點特別攝

「加里山」是台灣非常知名的中級山，實際海拔約為2,220公尺，由於高度落差約900公尺，且全長來回7公里，整趟來回約需花費6至8小時，也被稱作台灣小百岳，號稱是進階版的中級山。不過由於擁有絕美的杉木森林系景觀與秘境般的完整動植生態，許多遊客躍躍欲試，希望能登高賞雲海，若無白牆（指雲霧遮蔽），還可遠眺雪山與大霸等群峰。

圖／旅遊美食特約萊點特別攝
圖／旅遊美食特約萊點特別攝

圖／旅遊美食特約萊點特別攝
圖／旅遊美食特約萊點特別攝

根據小編親爬經驗，攻頂加里山「痛苦階級」可循序漸進分為三級，第一級平緩好走，偶有階梯，佈滿整片高聳的杉木與稀有種像是台灣一葉蘭等，可以盡情的拍照，將美好如秘境般的景致收進回憶裡；第二級大塊岩石加劇，開始有一些不怎麼好走的岩石與階梯堆疊，路上還有許多凹凸不平的樹枝，若沒有一雙好走的登山鞋，腳底板肯定會痛。

圖／旅遊美食特約萊點特別攝
圖／旅遊美食特約萊點特別攝

圖／旅遊美食特約萊點特別攝
圖／旅遊美食特約萊點特別攝

第三級就是「苦盡甘來」（將近2.5K處），想要攻頂凌駕於山巒中，必定要先過關斬將，會有好幾處需要攀繩才能完成的「90度岩石」，且樹根磐石交錯，每一步階梯間距落差大，不過撐下去保證能賞雲海與享受廣闊群峰的奧妙。值得注意的是，由於巨星歌手「田馥甄」先前已登頂成功，並曾在中段與某棵杉樹合影，該棵樹後來也被網友稱作「田馥甄樹」，不妨挑戰中級山時，一起找看看田馥甄樹吧！

圖／旅遊美食特約萊點特別攝
圖／旅遊美食特約萊點特別攝

圖／田馥甄官方Instagram與旅遊美食特約萊點特別攝
圖／田馥甄官方Instagram與旅遊美食特約萊點特別攝

苗栗中級山「加里山」

地點：Google Map搜尋「加里山登山口森林露營區」

交通：建議開車前往

費用：停車為私人用地，需收清潔費每次100元；如廁單次需收10元

備註：登山務必攜帶飲用水與糧食補充能量。由於路程來回耗費約7小時，建議於早上9點前抵達

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