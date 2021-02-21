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不用出國也能欣賞江南景色！　新竹深山裡「閩式建築」賞林園之美

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

迎著暖陽與微涼的天氣，這個冬天雖然感受那麼冷，卻會因為團圓的季節到來而倍感溫馨。就帶著阿母、阿爸來趟暖冬小旅行，牽著他們的手緩緩行，開著車鑽入新竹林園之間，讓時間慢一點、讓對談多一點，在中式林園與廣闊草原間，感受好久不見的親子同樂。

閩式庭院內小橋流水與父母一同並肩欣賞風景。
閩式庭院內小橋流水與父母一同並肩欣賞風景。

　

山中園林間尋暖心樂趣

帶著爸媽旅行就從人文渡假體驗開始，可說「藏」在新竹深山林內的「TheOne南園人文客棧」把感受慢下來的生活發揮到極致。1985年落成的南園，是正派辦報聯合報創辦人王惕吾子女為其打造的退休居所，經由台灣建築教授漢寶德的精心設計後，把王先生在中國老家的庭院之景重現在新竹山林內，整座園林成了隱藏在新竹山中最獨特的匠心獨具中式風景，更款待過國際首相級貴賓如前英國首相柴契爾夫人、蘇聯總理戈巴契夫等。

南園內有許多寓意吉祥的設計。
南園內有許多寓意吉祥的設計。

漫遊在南園江南式庭院、閩式建築處處可見細節，如象徵福氣的蝴蝶窗型、倒影祥雲窗、象徵長壽的龜殼型六角窗等，更有平步青雲寓意等門框寓意，穿梭小橋流水間真能感受大戶人家紅磚宅邸的生活藝趣。

兩隻貔貅昂揚主樓前，據說摸他後緊握拳頭把氣收入口袋中可有助於財運喔！
兩隻貔貅昂揚主樓前，據說摸他後緊握拳頭把氣收入口袋中可有助於財運喔！

也能與家人一起DIY，做一個自己香氣的泡湯包。
也能與家人一起DIY，做一個自己香氣的泡湯包。

　

入住處處皆是細心的款待居所中

藏身在竹林小徑之間的住宿空間，古色古香的氣氛中也藏著服務細節，依山勢而建的建築居高能看盡九重山的飄渺山景。悠然坐在能賞景賞建築的餐廳中，品嚐The One團隊打造的「食藝共好」餐點，由年輕主廚歐文推出的創意料理，更是用精湛的法式手藝跟台菜致敬，如佛跳牆，用清爽牛骨洋蔥湯為基底，加入鴨肝、分子料理仿魚翅、舒肥烹煮鮑魚等，更創意地用酥皮取代保留湯熱度的蓋子，一碗喝下讓人意想不到的驚喜連連。

The One團隊打造食藝共好餐點，除了有牛排或烤魚外，還有向佛跳牆致敬的法式佛跳牆。
The One團隊打造食藝共好餐點，除了有牛排或烤魚外，還有向佛跳牆致敬的法式佛跳牆。

年節期間還有烤橘子活動可以參加。
年節期間還有烤橘子活動可以參加。

創意晚宴後回到房間，軟棉床第與大浴缸提供了漫遊整日後的絕佳歇息角落。而更讓人覺得貼心的是無微不至款待呵護，傍晚幫住客放入暖床湯婆子讓上床時更加暖心；洗著由木質調為基底的沐浴用品後，在浴缸內倒入管家早已準備好的入浴茶湯包，空氣中瀰漫著的是讓人整個都放鬆的香氛。若是興致來了，還能在晚間9點到3樓空間賞析管家精選的黑膠播放音樂會，小酌熱紅酒或地瓜酒，隨著慵懶爵士樂的節奏，看著父母放鬆的表情，就是一種滿足的幸福。

鋪設好帶有 The One 特色的床飾，掀開棉被更有幫忙暖床的湯婆子讓人一夜暖心好眠。
鋪設好帶有 The One 特色的床飾，掀開棉被更有幫忙暖床的湯婆子讓人一夜暖心好眠。

夜晚帶著設計書本燈藝遊，去看日本建築師隈研吾作品風檐。
夜晚帶著設計書本燈藝遊，去看日本建築師隈研吾作品風檐。

　

景點推薦

TheOne南園

地址：新竹縣新埔鎮九芎湖32號

電話：03-589-0011

網址：nanyuan.theonestyle.com

營時：Checkin15:00，Checkout12:00

價位：一日遊園方案4人同遊平日6,000元、假日7,000元(含林園導覽、DIY與法式創意午宴)。住宿兩人入住一泊多食1房14,800元起(另加1成服務費)。春節方案以園方公佈的為準。

　

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