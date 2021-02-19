桃園隱藏版咖啡廳！ 「石滬藝棧」回收木棧板兼營咖啡廳 擁黃金稻浪美景、充滿木頭香氣
udn走跳美食／Mika
這一家隱藏版的咖啡廳真的有夠低調，其實人家本業是回收木棧板工廠，咖啡廳是做興趣，招待朋友與旅人的。這裡所有木製品都是老闆親手製作，打造出屬於自己的木棧版森林小天地，來參觀之餘也別忘了來上一杯虹吸式咖啡喔。
位置
位於新屋觀海路上的一處秘境。
在地達人帶我們來的時候，我想說來工廠喝咖啡是什麼概念？結果來到這裡發現別有洞天，要不是因為下雨，我想風景會更美的。
小小咖啡廳。
虹吸咖啡專賣，還有其他鮮果冰沙。
咖啡廳內的藝術創作
虹吸壺沖煮出來的咖啡特別好喝。
原本真的沒有期待，沒想到意外好喝的咖啡讓我印象加分。
店內空間不大，三五好友在這裡喝咖啡取暖。
外面風景很美，綠意盎然，要不是因為下雨，誰想待在室內喝咖啡呢。
這是我最喜歡的一個景，木棧觀景平台跟涼亭都是老闆親手製作的喔，太有才了！
來這裡才會知道木棧版的妙用無窮。
這裡天氣好的時候可以看到黃金稻浪！
木棧版做成的涼亭。
靠著回收木棧版，創造更大效益。
這是老闆的木材工廠，除了許多回收的木棧版以外，還有老闆正在進行的創作。
廠區很大，附近都是田園美景。
還有許多可愛小物都是用木頭做的喔。
老闆抵加啦！有興趣的人可以跟老闆預約再過去喝咖啡喔。
石滬藝棧 咖啡
地址：桃園市新屋區觀海路一段856巷38號
電話：0932-368894
粉絲團：石滬藝棧
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言