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桃園隱藏版咖啡廳！ 「石滬藝棧」回收木棧板兼營咖啡廳 擁黃金稻浪美景、充滿木頭香氣

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

這一家隱藏版的咖啡廳真的有夠低調，其實人家本業是回收木棧板工廠，咖啡廳是做興趣，招待朋友與旅人的。這裡所有木製品都是老闆親手製作，打造出屬於自己的木棧版森林小天地，來參觀之餘也別忘了來上一杯虹吸式咖啡喔。

位置

位於新屋觀海路上的一處秘境

在地達人帶我們來的時候，我想說來工廠喝咖啡是什麼概念？結果來到這裡發現別有洞天，要不是因為下雨，我想風景會更美的。

小小咖啡廳。

虹吸咖啡專賣，還有其他鮮果冰沙。

咖啡廳內的藝術創作

虹吸壺沖煮出來的咖啡特別好喝。

原本真的沒有期待，沒想到意外好喝的咖啡讓我印象加分。

店內空間不大，三五好友在這裡喝咖啡取暖。

外面風景很美，綠意盎然，要不是因為下雨，誰想待在室內喝咖啡呢。

這是我最喜歡的一個景，木棧觀景平台跟涼亭都是老闆親手製作的喔，太有才了！

來這裡才會知道木棧版的妙用無窮。

這裡天氣好的時候可以看到黃金稻浪！

木棧版做成的涼亭。

靠著回收木棧版，創造更大效益。

這是老闆的木材工廠，除了許多回收的木棧版以外，還有老闆正在進行的創作。

廠區很大，附近都是田園美景

還有許多可愛小物都是用木頭做的喔。

老闆抵加啦！有興趣的人可以跟老闆預約再過去喝咖啡喔。

石滬藝棧 咖啡

地址：桃園市新屋區觀海路一段856巷38號

電話：0932-368894

粉絲團：石滬藝棧

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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